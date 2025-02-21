«Эвтаназия животных - длительный и затратный процесс»

В среду депутат мажилиса Едил Жанбыршин снова заявил, что отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск (ОСВВ) безнадзорных животных «не решает проблему» с их нападением на людей. А те, кто выступает против его инициативы применять эвтаназию, просто «отрабатывают» иностранное финансирование. Он предложил проверить зоозащитные организации на предмет того, откуда они получают деньги.

Зоозащитники назвали заявления Жанбыршина о финансировании «откровенным издевательством». В комментариях «Власти» они снова рассказали о том, почему эвтаназия не решит проблему.

В прошлом году эксперты, выступающие за эту поправку, заявляли о неэффективности программы ОСВВ для регулирования численности бездомных животных. Зоозащитники же настаивают на комплексе мер, повышающих ответственность владельцев за выброс животных на улицу.