«Эвтаназия животных - длительный и затратный процесс»

В среду депутат мажилиса Едил Жанбыршин снова заявил, что отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск (ОСВВ) безнадзорных животных «не решает проблему» с их нападением на людей. А те, кто выступает против его инициативы применять эвтаназию, просто «отрабатывают» иностранное финансирование. Он предложил проверить зоозащитные организации на предмет того, откуда они получают деньги.
Зоозащитники назвали заявления Жанбыршина о финансировании «откровенным издевательством». В комментариях «Власти» они снова рассказали о том, почему эвтаназия не решит проблему.
В прошлом году эксперты, выступающие за эту поправку, заявляли о неэффективности программы ОСВВ для регулирования численности бездомных животных. Зоозащитники же настаивают на комплексе мер, повышающих ответственность владельцев за выброс животных на улицу.
Сергей Снегирев, член Республиканского Экологического совета партии AMANAT, говорит, что эвтаназия - это длительный и затратный процесс, который включает поимку животного, транспортировку в специализированный пункт временного содержания, где животное находится 15-60 дней, а затем эвтаназию и утилизацию.
По мнению Снегирева, этот цикл можно значительно сократить с помощью программы ОСВВ, которая предполагает стерилизацию/кастрацию, вакцинацию, адаптационный период в течение 5-6 дней и выпуск животного в естественную среду, если состояние его здоровья нормальное.
Эвтаназия, по мнению Снегирева, неэффективна, так как при отсутствии профилактических работ с отловленными животными, бродячие животные все равно вновь появятся на улице: «Если выловили собак с улицы и всех поубивали, то завтра уже другие собаки там появятся. Эти циклы будут бесконечны. Но если мы хотим действительно остановить рост популяции бездомных животных, то имеет смысл в естественной среде оставить животных, которые там уже не размножаются».
Снегирев отмечает, что при этом есть коррупционные риски со стороны ветеринарных служб, и приводит пример как в Актобе собака с биркой на ухе, с признаками программы ОСВВ, родила щенят. «Государство дало местной ветеринарной службе деньги на то, чтобы собаку поймали, стерилизовали, чипировали, вакцинировали и выпустили, но ее только поймали, повесили бирку на ухо и выпустили», - отмечает он.
Снегирев предлагает ввести обязательный контроль за деятельностью всех ветслужб.
Отстрел на месте
Лилия Сарсенова, президент ОЮЛ Ассоциации по защите животных INUCOBO, член комитета Animal Law ПЮК KazBar, тоже говорит о том, что эвтаназия - это дорогое удовольствие: «Во-первых, это трудозатраты на врачей, наркоз и прочее. Если сравнивать с затратами на стерилизацию и выпуск на волю, то этот метод требует вложения инвестиций в течение пяти лет, а затем количество животных будет сокращается, а затраты уменьшаться в разы. А вот затраты по эвтаназии снижаться не будут, так как животным свойственно мигрировать».
Зоозащитное сообщество выступает против этих поправок, потому что «на практике это будет отстрел животных на месте из ружья».
«Попросту в некоторых регионах нет пунктов временного содержания животных. То есть в большинстве регионов нашей страны все будет по алгоритму: животное поймали, его некуда везти, не будут выдерживаться никакие сроки, и его будут сразу утилизировать», - объясняет Снегирев.
Грамотному внедрению программы ОСВВ, по его словам, мешает отсутствие желания и компетенции со стороны акиматов реализовывать эту программу: « Я нигде не видел ни одних закрывающих бумаг по этому вопросу. Мы не знаем, в каком регионе сколько потрачено денег, сколько животных использовано, какая динамика в целом по региону после проведения этой программы. То, что мы видим в Алматы собак с бирками на ушах, - это признаки проведения этой программы. Программа же предполагает охват определенного процента животных, чтобы мы могли видеть какую-то динамику, положительную или отрицательную в этом вопросе».
Снегирев отмечает, что акиматы не предоставили никаких официальных данных о работе программы ОСВВ. А потому невозможно утверждать об ее эффективности, так как ее нигде полноценно не применяли. По словам Снегирева, тут возникает вопрос, на какие именно данные и регионы опирается Жанбыршин в своих заявлениях. Возможно, что он лишь высказывает свое субъективное мнение. Снегирев считает такие утверждения депутата некорректными.
Депутаты, выступающие за эвтаназию, по мнению Снегирева, предлагают работать с последствиями, а не с причинами проблемы.
«Нам нужен учет. Он позволит привлекать к ответственности тех, кто выпускает животных. Животные на самовыгуле содействуют увеличению популяции бездомных животных. Этот канал нужно прекращать. Конечно, это комплекс мер. Вот почему мы и говорим, что проблема решится комплексом мер, который в текущем законе уже отражен».
Лилия Сарсенова согласна с тем, что эвтаназия не решает проблему сокращения численности бездомных животных. По ее словам, многолетняя практика уничтожения собак и кошек не привела к снижению их популяции. Она ссылается на данные управлений ветеринарии, на основе которых были построены графики, демонстрирующие, что с каждым годом службы отлова запрашивали все больше денег из бюджета и уничтожали все больше животных.
Эти графики, по ее утверждению, были предоставлены для обоснования принятия закона «Об ответственном обращении с животными» в 2021 году. Тем не менее, как отмечает Сарсенова, реализация этого закона во многих регионах была саботирована. В результате уничтожение бездомных животных продолжалось.
По ее словам, приюты для животных существуют за счет взносов неравнодушных граждан, что предусмотрено уставами некоммерческих организаций.
Она подчеркнула, что у многих приютов не хватает денег даже на корм, и они вынуждены писать письма и просить государство о помощи. Однако, вместо реальной поддержки зоозащитники сталкиваются с обвинениями и откровенным издевательством.
Сарсенова подчеркнула, что даже если бы иностранная компания действительно спонсировала зоозащитников, это не противоречило бы ни уставу организации, ни законодательству Казахстана.
Фонд защиты животных KARE сообщил, что только один раз получил иностранное финансирование - в 2023 году единоразовый грант от международной зоозащитной организации ANIMA INTERNATIONAL (Копенгаген, Дания) для организации зоозащитного фестиваля @omirfest.
«Все средства, согласно контракта, были направлены исключительно на фестиваль и не имеют отношения к USAID, как и сама организация, предоставившая грант. Мы открыто сообщали о проекте на наших страницах. Сотрудничество с международными организациями соответствует Уставу нашей организации и не противоречит законодательству РК», - говорится в ответе фонда на заявления Жанбыршина.
Фонд также подчеркивает, что в Казахстане нет и не было нормального отлова животных, за исключением нескольких регионов.
По их данным, только около пяти регионов страны внедрили программу ОСВВ, и то в основном силами зоозащитников и в том числе за счет бюджетных средств. Но сроки этой программы были ограничены.
«Это доказывает, что возвращение к убийствам животных на законодательном уровне не решит проблему, так как государство не сделало практически ничего другого в отношении бездомных животных!» - заключили в Фонде.
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