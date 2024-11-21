На содержание собак в отловах тратят больше, чем на школьников, заявили депутаты

В четверг в мажилисе депутаты начали обсуждать поправки в закон об ответственном обращении с животными. Они предлагают норму об эвтаназии безнадзорных животных через 15 дней после отлова, если их не заберет хозяин. Эксперты, выступающие за эту поправку, заявляют о неэффективности программы ОСВВ для регулирования численности бездомных животных, в то время как зоозащитники настаивают на комплексе мер, повышающих ответственность за выброс животных.

Депутат мажилиса Альберт Рау перед началом обсуждения заявил, что в каждой стране свои условия, от географии до ментальности.

«Нормы международного законодательства – это хорошо. Но в Казахстане более 40% населения проживает в селе – там другая реальность», – сказал он.

Другой депутат мажилиса, Анас Баккожаев, в ходе обсуждений сравнил бюджет на содержание бродячих собак в отловах с подушевым финансированием школьного образования.

«Разве у нас школьники получают достаточный объем? На собак мы тратим гораздо больше», – сказал Баккожаев.

Депутат считает, что единственный возможный компромисс – дать маслихатам полномочия устанавливать срок содержания: «Если есть деньги, пусть маслихат устанавливает 15 дней, если нет денег – пусть два дня, как просят некоторые регионы».

А один из инициаторов поправок, депутат Едил Жанбыршин, поинтересовался у зоозащитников, почему они отстаивают права только кошек и собак, а не тюленей, которые массово гибнут в Мангистауской области: «Сейчас в Каспийском море 1300 уже нашли тюленей, это эндемик, и никто тревогу не бьет абсолютно. Я не услышал ни одной зоозащитной организации, даже я не говорю про сайгаков. <...> Вы только про собак и кошек говорите».

Сотрудник института зоологии Анна Хамчукова, выступающая за эвтаназию безнадзорных животных, заявила, что стерилизация неэффективна, так как собаки быстро восстанавливают свою численность, а также затратна и якобы не гарантирует снижения агрессии у молодых животных. Она заявила, что программа отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска (ОСВВ) бродячих животных «пропагандируется только зоозащитниками».

«Кто будет нести ответственность за смерть детей от собак, выпущенных по ОСВВ?» – спросила она.

Отметим, что депутаты пригласили поучаствовать в круглом столе также казахстанцев, пострадавших от укусов безнадзорных собак.

Юрист Ольга Ченцова, руководитель комитета Animal Law палаты юридических консультантов KazBar, подчеркнула, что Казахстан не единственная страна, столкнувшаяся с проблемой безнадзорных животных. При этом в некоторых других странах закон предусматривает эвтаназию, но она не применяется, так как достаточно высока ответственность за выброс животных. Она подчеркнула, что для того, чтобы программа ОСВВ работала в Казахстане, обязательно нужны дополнительные меры.

«Массовая кастрация, ответственность за выброс и ограничение разведения – эти новеллы (в законе – В.) нужны», – сказала она.

Между тем против поправок высказались депутаты мажилиса Ирина Смирнова и Наталья Дементьева. Обе подчеркнули, что выступают против живодерства. Дементьева обратила внимание на то, что в отловах часто оказываются домашние собаки, потому что у служб отлова есть определенный норматив – сколько собак они должны поймать. Поэтому туда попадают и породистые животные, в том числе и тазы.

Закон об ответственном обращении с животными вступил в силу в 2022 году. С его принятием впервые в Казахстане на законодательном уровне были прописаны принципы гуманного отношения к животным и запрет на убийство бездомных и безнадзорных животных для регулирования их численности. В феврале 2024 года мажилис взял в работу поправки в закон, которые вернут практику эвтаназии бездомных животных – через 60 дней для безнадзорных, если у животного может быть хозяин, и через 15 дней – для бродячих животных, у которых нет хозяев.

«Власть» подробно рассказывала о том, какие еще поправки рассматривает мажилис, и какие опасения они вызывают у зоозащитного сообщества, в материале «Закон об убийстве животных».