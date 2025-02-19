Он настаивает на том, что эвтаназия бездомных животных через 15 дней после отлова – это гуманное решение
Проверить финансирование зоозащитных организаций требует депутат Жанбыршин
Иллюстративное фото Тамары Вааль

Депутат мажилиса Едил Жанбыршин заявил, что нужно проверить финансирование зоозащитных организаций. Он также снова заявил, что отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск бездомных животных «не решает проблему», а необходима эвтаназия через 15 дней, которую предлагают депутаты.

Депутат привел данные статистики что ежегодно в стране от укусов собак страдают более 38 тыс. человек.

«Подумайте об этом: каждый день собаки нападают на 104 человека. И как минимум половина из них дети до 14 лет», - заявил он, добавив, что «бездомная собака опасна для общества и экономически невыгодна».

При этом ранее зоозащитники уже заявляли о том, что статистика о нападениях собак искажена: чаще всего нападают собаки, имеющие хозяев, однако пострадавшие при обращении в медицинские организации сообщают, что это бродячие.

Жанбыршин также заявил, что зоозащитные организации высказываются открыто, только когда речь заходит о бродячих собаках.

«Мы понимаем, что им, вероятно, нужно обосновать гранты, которые они получают от западных организаций, таких как USAID. Но разве права животных важнее прав человека?!» - сказал депутат.

По его мнению, необходимо проверить, из каких источников и на какие цели получают финансирование все организации, зарегистрированные как «зоозащита».

Депутат также заявил, что факты клеветы и оскорблений граждан, депутатов парламента и должностных лиц органов государственной власти в социальных сетях и СМИ должны быть расследованы и проанализированы, а также нужно установить их организаторов и дать правовую оценку.

«В-третьих, в рамках действующего законодательства следует принять меры по отлову и ограничению передвижения бродячих собак на улицах, а также рассмотреть возможность эвтаназии тех, кто проявляет агрессию и является переносчиком инфекционных заболеваний», - сказал депутат.

Жанбыршин вновь заявил, что из бюджета выделяются большие деньги на вакцинацию, чипирование, стерилизацию и последующий уход за собаками в специализированных приютах.

«Поэтому я считаю, что норма об эвтаназии бродячих собак по истечении 15 дней, которую мы предложили в законе "Об ответственном обращении с животными", является гуманным решением», - добавил он.

Закон об ответственном обращении с животными вступил в силу в 2022 году. С его принятием впервые в Казахстане на законодательном уровне были прописаны принципы гуманного отношения к животным и запрет на убийство бездомных и безнадзорных животных для регулирования их численности. В феврале 2024 года мажилис взял в работу поправки в закон, которые вернут практику эвтаназии бездомных животных – через 60 дней для безнадзорных, если у животного может быть хозяин, и через 15 дней – для бродячих животных, у которых нет хозяев.

В декабре прошлого года стало известно, что администрация президента не поддержала готовящиеся поправки об эвтаназии и отправила их на доработку. Тем не менее депутаты публично продолжают настаивать на эвтаназии.

«Власть» подробно рассказывала о том, какие еще поправки рассматривает мажилис и какие опасения они вызывают у зоозащитного сообщества, в материале «Закон об убийстве животных».

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналистка Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Назначение акимов восточных регионов Казахстана ожидается в понедельник
Новости
​Акимат Алматы несвоевременно предоставляет данные подрядчику, разрабатывающему ТЭО по строительству ЛРТ
Новости
США и Россия проведут дополнительные переговоры о прекращении войны в Украине
Новости
В Алматы полиция задержала основательниц Feminita
Новости
Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай
Новости
Депутаты поддерживают возврат прежнего времени, заявил мажилисмен