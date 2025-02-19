Проверить финансирование зоозащитных организаций требует депутат Жанбыршин

Депутат мажилиса Едил Жанбыршин заявил, что нужно проверить финансирование зоозащитных организаций. Он также снова заявил, что отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск бездомных животных «не решает проблему», а необходима эвтаназия через 15 дней, которую предлагают депутаты.

Депутат привел данные статистики – что ежегодно в стране от укусов собак страдают более 38 тыс. человек.

«Подумайте об этом: каждый день собаки нападают на 104 человека. И как минимум половина из них – дети до 14 лет», - заявил он, добавив, что «бездомная собака опасна для общества и экономически невыгодна».

При этом ранее зоозащитники уже заявляли о том, что статистика о нападениях собак искажена: чаще всего нападают собаки, имеющие хозяев, однако пострадавшие при обращении в медицинские организации сообщают, что это бродячие.

Жанбыршин также заявил, что зоозащитные организации высказываются открыто, только когда речь заходит о бродячих собаках.

«Мы понимаем, что им, вероятно, нужно обосновать гранты, которые они получают от западных организаций, таких как USAID. Но разве права животных важнее прав человека?!» - сказал депутат.

По его мнению, необходимо проверить, из каких источников и на какие цели получают финансирование все организации, зарегистрированные как «зоозащита».

Депутат также заявил, что факты клеветы и оскорблений граждан, депутатов парламента и должностных лиц органов государственной власти в социальных сетях и СМИ должны быть расследованы и проанализированы, а также нужно установить их организаторов и дать правовую оценку.

«В-третьих, в рамках действующего законодательства следует принять меры по отлову и ограничению передвижения бродячих собак на улицах, а также рассмотреть возможность эвтаназии тех, кто проявляет агрессию и является переносчиком инфекционных заболеваний», - сказал депутат.

Жанбыршин вновь заявил, что из бюджета выделяются большие деньги на вакцинацию, чипирование, стерилизацию и последующий уход за собаками в специализированных приютах.

«Поэтому я считаю, что норма об эвтаназии бродячих собак по истечении 15 дней, которую мы предложили в законе "Об ответственном обращении с животными", является гуманным решением», - добавил он.

Закон об ответственном обращении с животными вступил в силу в 2022 году. С его принятием впервые в Казахстане на законодательном уровне были прописаны принципы гуманного отношения к животным и запрет на убийство бездомных и безнадзорных животных для регулирования их численности. В феврале 2024 года мажилис взял в работу поправки в закон, которые вернут практику эвтаназии бездомных животных – через 60 дней для безнадзорных, если у животного может быть хозяин, и через 15 дней – для бродячих животных, у которых нет хозяев.

В декабре прошлого года стало известно, что администрация президента не поддержала готовящиеся поправки об эвтаназии и отправила их на доработку. Тем не менее депутаты публично продолжают настаивать на эвтаназии.

«Власть» подробно рассказывала о том, какие еще поправки рассматривает мажилис и какие опасения они вызывают у зоозащитного сообщества, в материале «Закон об убийстве животных».