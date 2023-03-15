Уроки демократии

Ильяс Юсупжанов, 20-летний писатель, был самым молодым кандидатом в депутаты маслихата Алматы. Его, как и многих других, сначала зарегистрировали кандидатом, а потом сняли с гонки по надуманному предлогу.



Похожих примеров по стране − десятки, причины − одна нелепее другой. Лишь в некоторых случаях кандидатам удается отстоять свое право избираться в суде.

Эта борьба с системой − издержки уроков демократии, которые не только кандидаты в депутаты на нынешних выборах, но и страна в целом проходит в этот момент.

На протяжении последних двух десятилетий политика в Казахстане была законсервирована. Партии, похожие одна на другую, представляли на выборах похожих друг на друга кандидатов, знакомивших избирателя с похожими программами.

Власти страны последовательно и методично уничтожали системную оппозицию и политику в целом, делая парламент декоративным, а маслихаты и вовсе неясно зачем существующими.

Очевидно, что десятки кандидатов пробуют силы в политике, потому что впервые за двадцать лет − можно. Большинству из них после 19 марта предстоит разочароваться в результатах (подсчет голосов все еще важнее избирательной кампании), но многие продолжат участвовать в публичной политике и тогда на следующих выборах избиратель сможет понять, кто все эти люди в бюллетене.

Еще несколько вещей про выборы в Казахстане вполне очевидны.

Избирательная кампания не должна продолжаться один месяц, это нелепо. Она должна идти от выборов до выборов, когда избиратель понимает, что делают и о чем говорят политики.

Выборы не станут честными и конкурентными, пока не получат регистрацию реальные оппозиционные силы, а не искусственно созданные партии молодых предпринимателей или псевдозеленых. Выборы не станут справедливыми, пока кандидатов не перестанут снимать по надуманным предлогам. Выборы не будут справедливыми, если избирательные комиссии контролируются лояльными власти или правящей партии людьми. Выборы не станут прозрачными, пока не будет внедрена система автоматического электронного, а не ручного, подсчета голосов.

Этот список можно продолжать довольно долго, как и спор о том, насколько быстрым должно быть движение к демократии. Власти Казахстана в этом смысле свой выбор давно сделали: движение должно быть медленным, процесс − контролируемым, а оппозицию из себя будут изображать те, кто еще вчера выдвигал кандидатуру действующего президента на выборах, делая это в едином порыве.

Тем не менее повод для оптимизма на этих выборах все же есть.

До дня голосования дошла хотя бы часть независимых кандидатов, они понимают важность наблюдения за выборами в день голосования и готовы бороться за голоса своих избирателей. Еще важнее то, что их участие в выборах сделает политику более живой и важной для многих людей в стране. И этот урок демократии не окажется бесполезным, даже если на следующей неделе новый парламент окажется не таким уж новым. Ведь урок с «Новым Казахстаном» кое-чему уже должен нас научить.