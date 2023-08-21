Переводы - все?

В прошлом году Минфин разработал критерии по денежным операциям и сроки внедрения контроля мобильных переводов. В 2022 году он должен был коснуться госслужащих и их супругов, в этом году - работников квазигоссектора, с 2024 года - предпринимателей, а с 2025 года - всех граждан. Но весной этого года выяснилось, что технически комитет госдоходов до сих пор к этому не готов.

В конце июля в госСМИ появилась информация, что мобильные переводы в Казахстане запрещены. СМИ ссылались на тот самый приказ министра финансов по денежным операциям, который был принят еще в марте 2022 года. Также в конце июля комитет госдоходов предупредил, что предпринимателей за операции без применения кассовых аппаратов, POS-терминалов или QR в мобильном приложении ждут штрафы. Но при этом Минфин пока не может это контролировать и рассчитывает только на гражданский контроль. Глава ведомства Ерулан Жамаубаев, наоборот, заявил, что никто не будет “кошмарить” предпринимателей до 2025 года - до завершения процесса всеобщего декларирования.

Уже сейчас многие индивидуальные предприниматели отказываются принимать оплату через мобильный перевод, переходя на наличный расчет. Продавец на одном из алматинских рынков на прошлой неделе сказал мне, что «Kaspi – всё», потому что предприниматели опасаются быть вовлеченными в орбиту налогового преследования.

Опасения бизнеса понятны и не беспочвенны. Если налоговые органы проводят проверки вопреки мораторию - под видом акции «Общественный контроль - требуй чек», внутри самого Минфина нет согласованности действий, а госорганы в целом тормозят разработку цифровой системы управления рисками, то в конечном итоге важные инициативы приведут к очередному давлению на бизнес. И публикации в СМИ о запрете мобильных переводов выглядят не более чем манипуляцией, чтобы надавить на предпринимателей.

На мобильные переводы в рамках предпринимательской деятельности все закрывали глаза даже после вступления в силу приказа Минфина о денежных операциях. А между тем официальная статистика показала значительный рост безналичных операций: за I полугодие 2023 года объем составил 63.1 трлн тенге (+44% г/г).

Трудно спорить с важностью борьбы с теневой экономикой. Но пока из очевидных последствий действий Мифина можно прогнозировать скорее возвращение к наличным, чем ускорение выхода предпринимателей из тени.