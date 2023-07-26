Правительство Казахстана намерено к 2025 году снизить теневой оборот в торговле до 5%

Правительство Казахстана утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023–2025 годы, разработанный агентством по финансовому мониторингу совместно. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

Как сообщает сайт главы правительства, план предусматривает реализацию системных мер, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и др.

«В частности, реализуемые меры позволят повысить эффективность таможенных досмотров, оптимизировать таможенные процедуры и выработать дополнительные меры по административным правонарушениям», - уверены в правительстве.

Ожидается, что к 2025 году теневой оборот в оптовой и розничной торговле снизится до 5%. В 2022 году он составлял 6,7%. В сфере транспорта и складирования планируется достичь показателя в 2,4% (2022 год – 3,2%).

Реализация плана также предусматривает снижение неформальной занятости и пресечение незаконной деятельности. Долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны планируется увеличить с 36% в 2022 году до 37,5% в 2025 году.