Глава Минфина объяснил, почему декларации чиновников пока не доступны общественности

Декларации чиновников до сих пор остаются недоступными для общественности потому, что все проверки начнутся только после завершения всеобщего декларирования, то есть с 2025 года, заявил журналистам во вторник в кулуарах правительства заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев. Что касается его личной декларации, то он заверил, что отдал ее в отдел кадров, а вот почему они не опубликовали, не знает.

«По индивидуальным предпринимателям – мы никого не кошмарим (штрафами за мобильные переводы – В.). Я сказал, что до 2025 года никаких штрафных мер не будет приниматься. Поскольку как раз в 2025 году мы закончим процесс всеобщего декларирования. И это относится как раз к госслужащим. Тогда, естественно, все (декларации – В.) будут опубликованы. По тем нарушителям, которые не декларируют свое имущество либо не платили налоги, будут соответствующие меры приниматься. Это будет одинаково как по отношению к госслужащим, так и по отношению к предпринимателям. Тут нет такого деления», - заверил Жамаубаев.

Он напомнил, что всеобщее декларирование в Казахстане проводится в несколько этапов и завершится к 2025 году.

«Мы решили, что будет правильно к 2025 году (начать проверки – В.), потому что у госслужащего есть родственники, вдруг какое-то имущество неправильно оформлено было. Мы это все будем выявлять в 2025 году. Будет известна общая картина. Мы будем знать, на кого какое имущество записано», - объяснил глава Минфина.

Что же касается его личной декларации, которую Жамаубаев несколько раз обещал опубликовать, то он заверил, что «сдал свою декларацию работникам кадров, они должны были опубликовать».