Органы госдоходов под видом общественного контроля проводят проверки бизнеса вопреки мораторию – Генпрокуратура

Прокуроры провели анализ состояния законности акции «Общественный контроль – требуй чек» и выявили в органах государственных доходов различные нарушения. В частности, что под видом общественного контроля они проводят скрытые проверки бизнеса вопреки мораторию.

«Анализ показал, что под видом общественного контроля сотрудники налоговых органов вопреки мораторию на проведение проверок в отношении субъектов малого бизнеса проводят скрытые проверки. Выявлены факты незаконного вмешательства в деятельность субъектов бизнеса путем организации проверочных мероприятий», - говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

Как пояснили в надзорном органе, сотрудники органов госдоходов до возбуждения дела об административном правонарушении опрашивают предпринимателей на торговых точках, требуют у них информацию, документы о регистрации и контрольно-кассовой машины, то есть проводят полноценные проверки. Эти проверки проводятся по жалобам граждан на невыдачу фискальных чеков. Генеральная прокуратура отмечает, что полученные с нарушениями требований Предпринимательского кодексаи Кодекса об административных правонарушениях данные «являются недопустимыми в качестве доказательств».

«В отдельных случаях предприниматели не знали о привлечении их к ответственности. Также на субъекты бизнеса налагались административные взыскания без достаточных доказательств о невыдаче чеков. В целом нарушения законности выявлены повсеместно», - отметили в Генпрокуратуре.

В этой связи надзорный орган внес в адрес министра финансов акт надзора. Комитетом государственных доходов разработан алгоритм действий налоговых органов по отработке жалоб, поступающих в рамках акции.

По данным Генпрокуратуры, на сегодня к дисциплинарной ответственности привлечены 53 сотрудника органов государственных доходов, в том числе 18 руководителей, на восемь должностных лиц наложены административные взыскания, отменено 346 незаконно возбужденных постановлений о привлечении к административной ответственности.