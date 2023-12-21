Рабочие в поисках стабильности

А что за приватизация?

В нулевых нефтегазовые компании, и иностранные, и местные, придумали «мягкую оптимизацию» своих штатов. Она подразумевала вывод своих подразделений (питание, транспортные услуги и вплоть до буровых работ) на аутсорсинг частным компаниям.

Наряду с этим, некогда государственные нефтесервисные компании стали приватизировать. Зачастую новыми собственниками этих компаний становились представители элиты. Однако рабочие частных компаний были те же самыми, которые ранее являлись сотрудниками государственных компаний.

Все, что изменилось для них - это процесс приватизации, который ухудшил их условия труда. Техника не обновляется годами, тех социальных гарантий, которые у них были - больше нет.

И что за тендер?

Каждые несколько лет нефтегазовые компании разыгрывают тендеры на контракты среди нефтесервисных компаний. Это система, которая распределяет сервисные работы по лучшим (самым дешевым) предложениям, что позволяет нефтесервисным компаниям экономить на работниках.

Зачастую новые компании появляются лишь для того, чтобы выиграть тендер и нанять работников у проигравшей компании. Работники находятся на той же работе, но с новым логотипом на спецодежде и во многих случаях - с еще худшими условиями труда.

Данные практики, ставшие результатом многолетней политики, проводимой в интересах олигархии, создали нестабильную трудовую среду для рабочих, что сподвигало их на протесты последние 15 лет.

Последний подобный пример - забастовка работников нефтесервисной компании West Oil Software.

Ее работники когда-то были сотрудниками государственной нефтесервисной компании Oil Transport Corporation, дочерней компании «КазМунайГаза». Они работали на одной из ее производственных баз - Жетыбайском управлении технологического транспорта (ЖУТТ). Пять лет назад в процессе «оптимизации» штата, им предложили подписать соглашение «5/50», которое позволяет им получить компенсацию при увольнении из государственной компании.

Затем ЖУТТ было передано в доверительное управление частной компании West Oil Software, куда трудоустроились уволенные рабочие. Сейчас, из-за ухудшения условий труда, они требуют вернуть компанию в собственность государства, а также распространить на них единую систему оплаты труда, применяемую в нацкомпании «КазМунайГаз», что частная компания считает невозможным.

Эта конфронтация в очередной раз становится точкой поляризации, которая разжигается высокопоставленными чиновниками и работодателями. В результате часть граждан считают, что «нефтяники получают и так хорошие зарплаты» и если им «не нравится, то найдутся тысячи безработных людей, готовых заменить их». Критики этого не добавляют, но подразумевают, что спокойно относятся и к плохим условиям труда, и к состоявшемуся подавлению профсоюзов и судебному преследованию рабочих.

В нефтегазовых регионах, нестабильность работы в этом секторе - это обречь себя, свою семью и ближайших людей на бедность. Ведь государство не сумело диверсифицировать экономику региона, вместо этого оно предпочло перенастроить законодательство против забастовок и профсоюзов. И теперь оно вновь на стороне компании, а не работников.