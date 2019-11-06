Снять честный фильм

Они ничего не решают, они ничего не формулируют и не определяют. Они просто создают вонь, в которой сами же и находятся. Это просто планктон, который страдает от собственной недозанятости и прислоняется к любому конфликту по любому поводу. Нельзя на них обращать внимание, иначе планета перестанет вертеться.

Александр: Рома сейчас на этот хейт эмоционально отреагировал, а я понял другую вещь про это все. Почему-то кажется, что хейт может как-то влиять на процесс, хейт может как-то влиять на судьбу фильма. Нет. Он вообще не влияет на то, сколько людей хотят быть героями фильма и разговаривать, сколько людей хотят дать денег на этот фильм, сколько людей хотят это посмотреть и даже на то, сколько людей хотят поставить лайк, условно говоря.

Мы сейчас закрыли комментарии к трейлеру и 99,5% людей ставят там лайки. Просто едет какой-то большой поезд, в нем происходит какая-то своя жизнь, отдельно едет вот еще вагончик с этими чуваками. Если ты просто закрываешь перед ними дверь – ничего не меняется. Это вот удивительно. Это я все к тому, что если то, о чем мы сейчас говорим, прочитает любой человек, который в сложной, неустойчивой ситуации, борясь со своими страхами, пытается собрать кино или какую-то историю, в которую он верит, если он видит, что подвезли комментариев, у меня один совет – выключите их. От этого ничего не произойдет. Если вы не соберете, то не соберете не по этой причине, а если вы соберете, то соберете почти наверняка. Если вы выключите эти комментарии и эти люди просто останутся дома, ваши герои по-прежнему будут готовы с вами разговаривать, ваш фильм получится или прочитают текст, книжку, которую вы пишете. Это вообще не та вещь, которая что-то решает. Это просто эффект того, как в 2019 году устроен интернет, который был придуман учеными, чтобы обмениваться письмами на научную тему.

Кайрат: У нас еще очень много вопросов, но мы только два зададим и, я надеюсь, что когда вы будете в Алматы, у зрителей фестиваля еще будет возможность задать вам вопросы. По поводу процесса и сроков съемок – семь месяцев заняла работа над фильмом. Много это или мало? По мне, так это безумное количество времени. Почему так долго? Я читал твое интервью, Рома, ты говоришь, что это нереально быстро.

Вячеслав: Почему так долго, Рома? И почему ты это называешь быстро? Объясни.

Кайрат: За семь месяцев можно же снять большой голливудский фильм. Расскажите, почему вам нужно было столько времени?

Роман: Слушай, мне кажется, что, если и можно снять голливудский фильм за семь месяцев, то работать над этим фильмом будут тысячи две человек, наверное. И стоить этот фильм будет раз в миллион дороже, чем наш. Нашим фильмом занималось довольно маленькое количество людей, хоть и очень профессиональных. Каждый член команды работал за троих. Снят фильм быстро, потому что хорошее документальное кино, которое длится два часа, снимается гораздо дольше, сложнее, производство обычно занимает больше времени. Ну просто так этот мир устроен. Тебее детально это описать? Документальное кино – это все, что угодно, да? Ты взял камеру, не умея снимать и с дрожащей рукой вышел на улицу, зафиксировал жизнь города в течение одного дня, пришел домой, смонтировал что-то, как сумел и выплюнул это в YouTube. Документальное кино?

Кайрат: Вполне.

Роман: Да, вполне документальное кино. Есть даже целые школы, которые учат снимать именно так. Такое кино можно произвести за два дня. А есть кино большое, красивое, которое снимается дорогими профессиональными камерами, дорогими профессиональными людьми, которых нужно всех собрать в одном месте. Место это должно быть неслучайным, а герой, который в эту камеру что-то говорит, тоже должен быть специально в это место приведен, с ним нужно об этом договориться заранее. И это малая часть работы, которую нужно сделать, потому что потом начинается постпродакшн – это монтаж, это цветокоррекция, это работа со звуком, с музыкой. В нашем случае с нами работал прекрасный композитор Искандер Еримбетов, человек из Казахстана, кстати. То есть нам писали оригинальную музыку, а это не происходит за два дня. Потом эту музыку нужно свести. Потом еще куча разных работ, чтобы файл выгнать, перевыгнать и еще сто раз выгнать, поправив поля. Документальное кино — это очень много больших и маленьких работ, в том числе и незаметных для зрителя.

Александр: Я бы упростил. Ты говоришь про технические вещи. Да, кино – это технология. Но это в последнюю очередь технология. Великие фильмы, которые получают какие-то невероятные награды, документальные, типа «Акта убийства» или фильма «Икар», который про допинговую историю, в них огромные титры, огромные сроки и огромные бюджеты. А бюджет – это всегда формула от количества людей и количества времени, которое эти люди могут потратить. Они там огромные не потому, что зажрались, а все можно сделать за три минуты. Это потому, что результат будет зависеть от того, сколько и какому количеству профессиональных людей ты даешь времени, чтобы подумать, придумать и сделать. И в этом смысле каждый из этих людей может получить определенный результат за месяц, определенный результат – за семь месяцев, определенный результат – за два года. Ну а за один день этот результат, наверное, никак не может выглядеть или по крайней мере не может называться фильмом. Вот как-то примерно так это устроено. Ты скажешь – почему так долго, я скажу – почему так быстро и мы оба в этом смысле будем правы. Просто в какой-то момент мне стало кристально ясно, что камеры, монтажные программы и звуковые платы и микрофоны – это вообще не то, что создает кино. Кино создают люди и сколько у них времени есть, так они это и сделают.

Роман: Наверное, надо привести примеры для сравнения. Сколько что снимается. Например, сколько в среднем снимается кино Леонида Геннадьевича Парфенова?

Александр: Два года.

Роман: Два года Леня снимает один фильм. Кто у нас еще великий документалист? Сколько снимается кино Виталия Манского?

Александр: Не знаю. Но работе «Свидетели Путина» потребовалось двадцать лет выдержки, чтобы стать фильмом. Съемки закончились двадцать лет назад. Весной этого года все говорили про «Покидая Neverland». Сколько потребовалось времени, чтобы эти съёмки превратились в кино? Ну тоже 20-25 лет. Сколько времени снимался сериал «Создавая убийцу»? Полжизни героя.

Роман: Да. А сколько мы снимали кино «На кончиках пальцев»? Тоже сложно посчитать.

Александр: Легко посчитать. Больше двух лет, потому что ты занимался этой историей больше двух лет.

Роман: Начинал снимать, еще работая на телеканале РЕН-ТВ. И заканчивал уже совершенно другими способами в других местах. Поэтому такой довольно лукавый вопрос про сроки все-таки, не лукавый, а какой-то беспредметный что ли.

Александр: Кино в память – это единственная в документальном кино история, которую действительно можно снять так быстро. Например, за 7 месяцев, как мы.

Роман: Все случилось уже.

Александр: Да. Потому что в большинстве других историй тебе нужно провести много времени, чтобы что-то произошло.

Роман: А здесь история закончилась, здесь уже все случилось.

Вячеслав: От того и возникает этот вопрос – почему так долго. Потому что понятно же, что вот герой, вот уже все произошло, вот те люди, с которыми мы об этом герое поговорим, вот архив, вот эти материалы, вот осмысление, вот приехали. Поэтому вопрос и звучит именно так, Рома.

Роман: 35 лет жизни – это не 5 минут. Для того, чтобы эти 35 лет жизни переварить и тот самый архив, о котором ты говоришь, собрать и почувствовать, надо чуть-чуть попотеть. Это все не пять секунд занимает. 35 лет – это жизнь. Я вот столько ещё не прожил.