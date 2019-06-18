Vласть запускает краудфандинг для документального проекта «Полигон»

Vласть запустила краудфандинговую кампанию для документального проекта «Полигон» о прошлом и настоящем Семипалатинского ядерного полигона. Поддержать проект можно на платформе Start-time.kz .

Ровно 40 лет и почти 500 взрывов – подземных, наземных, воздушных. 18,5 тысяч квадратных километров, три области – нынешняя Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская. Заражение территории всего Восточного Казахстана. Один миллион триста тысяч пострадавших от испытаний.

Семипалатинский испытательный ядерный полигон – это казахстанская история. И современность тоже.

С момента закрытия полигона прошло чуть меньше тридцати лет – это все еще меньше, чем время, что полигон существовал. Испытания на полигоне будут еще многие годы влиять на людей и землю вокруг одного из крупнейших ядерных полигонов Советского Союза.

К 30-летию с момента последнего взрыва на Семипалатинском полигоне Vласть выпустит документальный проект «Полигон» - о его истории, людях, земле. Мы уверены, что мы все заслуживаем знать об этой истории больше, о тех, кто пострадал и боролся за закрытие полигона, о тех, кто хранит память о нем и борется за тех, кому нужна помощь сейчас.

Документальный проект «Полигон» включит в себя документальный фильм и несколько историй, которые расскажут наши и приглашенные журналисты, видеографы и документалисты. Проект будет представлен на сайте Vласти, а фильм, помимо этого, показан в кинотеатре.

Поддержать проект можно на платформе Start-time.kz.

Какие проекты мы делали раньше?

Vласть – казахстанское издание, работающее с 2012 года. Мы сделали много самых разных проектов, включая исторические и документальные.

Мы рассказали о том, что происходило на территории Казахстана в годы Гражданской войны, в проекте «Приказано зачистить» - о КарЛАГе и репрессиях советского времени, в проекте «Земля-Море» - об Аральском море и строительстве Турксиба, мы делали спецпроект об истории Чернобыля и писали о многом другом.