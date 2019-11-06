Первый фестиваль документального кино "Рассвет", новый проект интернет-журнала Vласть, пройдет в конце ноября - начале декабря в Алматы. В этом году в рамках фестиваля зрителей ждут три показа.

Первым показом 22 ноября станет казахстанская премьера фильма о певце Децле "С закрытыми окнами" российского документалиста Романа Супера. Автор фильма, а также генпродюссер Александр Уржанов, приедут в Алматы, чтобы показать режиссерскую версию картины, а также ответить на вопросы зрителей.

27 ноября зрителей ждет премьера документального фильма режиссера Данияра Ахметжанова "Зовут горы". Фильм представит летопись становления казахстанской школы альпинизма, бывшей в свое время одной из самых сильных мире.

4 декабря состоится премьера фильма "Полигон", снятого командой Vласти в рамках документального проекта о Семпилатинском ядерном полигоне. Как и в случае с фильмом Романа Супера, средства на фильм "Полигон" были собраны через краудфандинг.

На следующий день, 5 декабря, документальный проект "Полигон" и одноименный документальный фильм будут открыты всем читателям издания.

Билеты на показы в этом году продаваться не будут, в ближайшую неделю для желающих будет открыто ограниченное число билетов на каждую из трех премьер - объявления об этом появятся в аккаунтах издания в соцсетях.

В 2020 году команда Vласти рассчитывает сделать фестиваль "Рассвет" масштабнее, приглашая на него казахстанских и зарубежных режиссеров.