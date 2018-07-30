Роман Супер: «Судя по тому, что у вас до 10 вечера Facebook не работает, вам тоже несладко»

— Сейчас вы работаете с интернет-аудиторией, снимаете для нее фильмы. Есть ли какая-то ощутимая разница в производстве фильма для телевидения и для Сети?

— Трудно сказать. Когда ты работаешь в телеке и знаешь, что ты готовишь фильм для большого федерального эфира, то ты получаешь моментальный фидбэк в виде узнавания тебя в электричках, подъезде, на улице. Когда ты делаешь нечто подобное для интернета, фидбэк меняется кардинальным образом – получаешь комментарии и лайки. Я еще пока не понял, что мне нравится больше (смеется). Мне кажется, что особо существенной разницы нет. Я ее не ощущаю.

— Аудитория все же различается. Если у телевидения ядро – это преимущественно взрослое население, то в интернете это и школьники, и молодые люди, и продвинутые пенсионеры.

— Этот разговор был бы уместен, если бы я был видеоблогером, имел свой канальчик на Youtube, собирал бы в комментариях то, что называется «школотой». Но так как я этого не делаю, то я даже не очень понимаю, что это такое и как это работает. Честно говоря, мне пока не очень интересно на эту площадку заходить. Не то, чтобы Youtube меня не интересует. Я обременен некоторым бэкграундом большого телека. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что есть некоторые стандарты, от которых я не могу избавиться – они превратились в мою, практически, родовую травму. Это касается всего: как снимать, как монтировать, как продюсировать, как строить драматургию. Это касается и моей подготовки к интервью, как я должен написать сценарий. Когда речь идет о Youtube, то об этом всем можно немного забыть, включить камеру и начать трындеть. Я не могу себе пока позволить жить и работать вот так. Это как раз-таки минус телевизионного бэкграунда – я не могу преодолеть в себе это свое прошлое и начать трындеть. Я не говорю, что включить камеру и начать трындеть – это плохо, я говорю о том, что я просто не умею этого делать. Я привык работать в команде, привык к другим правилам игры, скажем так. Они меня тормозят и останавливают от прыжка в Youtube.

— Вы наверняка смотрите русскоязычные каналы. У вас есть любимые авторы?

— Я, конечно, все это смотрел и меня, честно говоря, берет оторопь от того, что я видел в основном. Мне неприятно осознавать, что миллионы людей готовы тратить время на такое дерьмище. Я могу назвать две фамилии, которые не вызывают таких ощущений. Это, конечно, Юра Дудь и Леонид Геннадьевич Парфенов. Дело в том, что ни тот, ни другой, не являются в широком смысле видеоблогерами. И тот, и другой – профессиональные журналисты, которые смогли включить камеру и начать трындеть.

— Сейчас, говоря о журналистике, упоминают и то, как форматы меняют профессию. Насколько вы согласны с этим?

— У меня перед глазами нет большого количества примеров таких изменений. Я назвал сейчас Дудя и Парфенова, и не сказать, что окно Youtube их как-то изменило, но и двух персон недостаточно, чтобы определить какую-то тенденцию. В любом случае, я думаю, современные технологии сотрут с лица земли бубнёж, подобный тому, который я сейчас воспроизвожу. Технологии эти просто поставят вопрос ребром – либо ты засовываешь свой снобизм куда-то подальше, прыгаешь в эти новые условия, включаешь камеру и трындишь; либо ты просто перестаешь быть заметным.