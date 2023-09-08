Көшербай Кәменұлы, қандас: «После переезда я высадил 5 тысяч деревьев»

«Надо всегда трудиться. Природу надо щадить. У нас говорят, что от отца в наследство должно остаться дерево. Вот этим саженцам уже больше шести лет. Я думаю, их надо проредить, чтобы они росли быстрее, — говорит Көшербай, глядя на вербу. — Если проблемы с водой решатся, я посажу здесь яблони и другие плодовые».

Көшербай рассказывает, что он просил у акимата землю для того, чтобы высадить еще деревья, так как на его землю не приходит достаточно воды. Эти деревья он поливал с помощью арыков.

«Но этого не хватает и проблема не решается, некоторые деревья из-за этого сохнут. Идет сильная засуха, воды все меньше. На это, по-моему мнению, влияет то, что незаконно вырубают деревья и леса, браконьерство. Конечно же, еще и то, что сокращается вода с ледников, увеличиваются поливные земли, не технологичные системы арыков для водоотведения. Много воды теряется до того, как она доходит до нас», — рассказывает он.

Он считает, что каждый человек должен высадить по пять деревьев, чтобы улучшить экологическую ситуацию в стране.

«Каждый казахстанец должен думать о защите окружающей среды. Чтобы предупредить экологические проблемы. Я приехал в Казахстан не для того, чтобы тут лежать и отдыхать, а чтобы внести лепту в развитие страны. Будь это деревья на гектар земли, или одно дерево, оно помогает переработать загрязненный воздух Казахстана», — считает Көшербай.