Джамиля Маричева, журналистка: «Мы стали видеть меньше закупок офигительных квартир для судей»

М: Это один из потрясающих плюсов, когда ты делаешь СМИ не как отдельный сайт, а как у вас, в виде страницы в соцсети — когда сама площадка располагает к тому, чтобы ты получал фидбэк постоянно.

Д: Это была одна из причин. Я человек, который заточен на то, чтобы продукт, который ты произведешь, читало много людей. И я заморачивалась по этому поводу, изучала, как работает Instagram, и эта инвестиция окупилась. Если ты делаешь хороший контент, правильный, нужный, полезный людям, то как раз эти алгоритмы Instagram под это комьюнити заточены, они его и помогут построить.

«Переводная история не работает»

С. Вы кажется запускали PROTENGE на казахском языке.

Д: Да, это моя боль. У нас не получилось. Я думаю, здесь две вещи. Мой 15-летний опыт в журналистике, моя любовь к документам и язык, который у меня сложился, слог, то есть мой характер и то, что мне интересно, — люди видели во всем этом истории теми глазами, которыми это вижу я. А мне это интересно и я не могу собрать команду с квалификацией, чтобы там была вот эта любовь, понимаете? Потому что все журналисты разные, у всех есть свои суперсилы и так далее и для меня это сложно в русскоязычной команде. Вот у нас недобор и мы бы еще взяли людей, но это большая боль, чтобы люди на работу по любви ходили. Я за этот процесс, иначе не работает, иначе я не могу делегировать.

Вот, допустим, это прекрасно, что на одной неделе пишет пост Катя Волкова и я, и у Кати лучше заходит, чем у меня. Катя все делает правильно, она верит в то, что она делает. И вот здесь нужна команда и специальный язык, потому что я захожу через какие-то культурные коды. Я буду рада, если другие ребята возьмут нашу идею и сделают её так, как они считают нужным, по большой любви. Потому что переводная история не работает. И я не могу найти человека, копию себя, чтобы вокруг него завертелось.

Вот у FactCheck потрясающая казахоязычная команда. Потому что Думан Смаков потрясающий, он вокруг себя построил вот это все, магия случилась. Это как в Vox Populi у вас тогда магия случилась, когда вы собрали эту команду (Светлана Ромашкина до «Власти» работала в Vox Populi – прим. В). По любви должно быть большой, здесь любви чуть-чуть не хватило.

М: Можно задать вам вопрос, который вам в каждом интервью задают? Я предполагаю, что у вас часть комментаторов разоряется насчет того, что вы госдеповские агенты, что у вас какие-то цели, что вас спонсируют всякие разные иностранные компании. Есть ли такие комментарии, есть ли там живые люди или это все же боты? Как вы это все воспринимаете? Ну и сюда же вечный вопрос о том, откуда деньги.

Д. Нам повезло, у нас фактически не было бот-атак, я не знаю, с чем это связано. Были какие-то резонансные посты, но они редко связаны с персоналиями, потому что мы предпочитаем обсуждать не персону, а проблему. То есть, редко у нас бывает персона или она очень заметная, как депутат, у которого дети на клубничных субсидиях «заработали». И тогда приходят члены семьи, друзья и так далее. Это по единицам можно пересчитать. Им очень сложно развить эту беседу, потому что коррупцию осуждают все, неважно, ты консерватор или ты лгбт-активист, не имеет значения, ты нуротановец или Аблязова читаешь. То есть по большому счету эта штука, что коррупция плохо влияет на страну, на нас на всех, она абсолютно объединяющая. И приходить в комментарии и писать: ай-ай, вы нехорошее дело делаете, довольно сложно. Это раз.

Второе: когда к нам приходят и спрашивают: откуда у вас (деньги), это единицы, мы всегда им говорим: ребята, вы наверняка очень умные и серьезные люди, пожалуйста, пройдите и посмотрите, есть несколько интервью, где я рассказываю историю. На всех моих тренингах звучат эти вопросы, даже специальных людей отправляют, чтобы задать этот вопрос, и везде ответ понятный. С этой точки зрения мы не чувствуем какого-то давления ботов, они не делают какую-то погоду.