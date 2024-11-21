Кульшат Медеуова: «Все самое интересное в области культурной памяти происходит не в городах»

«Политическая перезагрузка тянет за собой перезагрузку культурных слоев»

Вы специализируетесь на исследовании памяти. Что это такое? Что включает в себя изучение политики памяти?

Memory studies – это большой пласт исследований, получивший свое развитие на постсоветском пространстве именно после распада Советского Союза. Исследование памяти может варьироваться по разным направлениям: на историях личной памяти, семейной, на памяти сообществ. А еще есть исследователи, изучающие как государство работает с памятью, как оно конструирует её через политику. В этом направлении много интересных кейсов, например, в Астане устанавливают памятники только национальным лидерам, а в регионах могут ставить памятники и местным лидерам.

В нашем казахстанском контексте все самое интересное про память происходит не в городах, а где-то за пределами урбанизированных территорий. Это то, что мы называем памятниками, знаками, символами культурного ландшафта. Для нас более интересно отслеживать некую внутреннюю скрытую пружину культуры, чем исследовать судьбу советских памятников.

В Memory studies могут входить и историки, которые больше предпочитают такое направление исторической памяти, которое близко к политике памяти, то есть к подходу государства.

Вопросами исторической памяти могут быть: «Какой коридор исторической легитимности у нас?», «Должны ли мы все сейчас помнить про Жошы хана так, как раньше помнили героев Гражданской или Великой отечественной войны?».

А лично меня всегда интересовала современность и то, что называется культурной памятью. По сравнению с вопросами исторической памяти те, кто занимаются культурной памятью, скорее поставят вопрос не о том, когда и как появилась первая юрта, а сможет ли современный человек выжить в юрте больше, чем месяц, год?

То есть изучение политики памяти может проходить через изучение любой деятельности человека. А почему вы выбрали именно памятники и монументы? О чем они могут говорить?

В повседневности мы не обращаем внимания на то, кто и когда их установил. В стабильные времена памятники выполняют какую-то свою урбанистическую цель, например, оформляют сквер.