Незаметные маслихаты

Кто здесь власть?

Маслихаты в Казахстане действуют на уровне регионов – областном, столицы и городов республиканского значения, а также на местном уровне – городов областного значения и районов. Маслихаты, в зависимости от уровня, обладают и разной компетенцией. Региональные маслихаты утверждают и контролируют бюджет, рассматривают региональные программы развития, формируют ревизионные комиссии, утверждают генпланы и планы застройки, выбирают коллегиально (депутатами маслихатов всех уровней одного региона) сенаторов от своего региона и т.д.

В общем представлении компетенция маслихата и его возможности сильно ограничены. Это так лишь отчасти. Депутаты маслихата не работают в нем постоянно, а собираются лишь на заседания, от того нередко не уделяют работе в представительном органе много времени. Депутаты не обязаны проводить регулярные встречи со своими избирателями и чаще всего жители не знают, кто их представляет.

Сами маслихаты во многом зависят от других структур. Их помещения чаще всего расположены в зданиях акиматов и две структуры «сливаются» в своей работе. Центральная избирательная комиссия по своему усмотрению решает, какое количество депутатов будет работать в маслихате и в итоге в Алматы с населением 1,9 млн. человек – 37 депутатов, в Алматинской области (где живет около 2 млн. человек) – 43 депутата и столько же депутатов маслихата в 1,4-миллионой Восточно-Казахстанской области, а в столице с населением 1,1 млн. человек – 25 депутатов. Нормы о численности депутатов маслихатов Центризбирком не пересматривал уже многие годы.

Выборы в маслихаты в последние годы «привязаны» к выборам в мажилис. Благодаря такой связке явка на выборах официально остается довольно высокой, а сами выборы в маслихаты становятся абсолютно незаметными на фоне выборов в парламент. В итоге в маслихаты избираются люди, не все из которых хорошо знакомы избирателям.