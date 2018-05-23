«Время Дон Кихотов прошло». Самовыдвиженцы не смогут участвовать в выборах в Казахстане

Мажилис в среду одобрил поправки в закон «О выборах» и сопутствующий ему документ, согласно которым, в Казахстане ликвидируется институт самовыдвижения на выборах. Теперь выборы в маслихаты, а также акимы районного и сельского уровня будут проходить исключительно по партийным спискам.

Как объяснил депутатам министр юстиции Марат Бекетаев, основным законопроектом предлагается распространить пропорциональную избирательную систему, которая используется при выборах депутатов мажилиса на процедуру избрания депутатов маслихатов всех уровней.

«В связи с оптимизацией выборов депутатов маслихатов предлагается упразднение окружных избирательных комиссий. Их функции и полномочия будут переданы территориальным избирательным комиссиям, члены которых будут осуществлять свои полномочия на постоянной профессиональной основе», - пояснил он.

Кроме того, вводится прямая выборность акимов сельского уровня.

«Аким будет избираться местным населением на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 4 года», - почеркнул Бекетаев.

Вместе с тем документом предлагается пересмотреть порядок составления списков избирателей, осуществляя его через интеграцию с государственной базой данных физических лиц. Это, по мнению министра, позволит сформировать республиканский электронный список избирателей.

Более детально новые нормы законопроекта стали понятны в ходе обсуждения. Так, по словам депутата Абиманата Бектурганова, в законопроекте для политических партий установлен семипроцентный порог при пропорциональной системе выборов депутатов маслихатов.

«То есть, политическая партия должна набрать не менее 7% голосов избирателей, чтобы ее кандидаты прошли в маслихат», - пояснил мажилисмен, поинтересовавшись, чем обусловлен этот уровень и не завышен ли он.

Министр юстиции объяснил, что, когда рассматривали данную поправку, разработчики опирались на опыт выборов депутатов мажилиса. Более того, «семипроцентный уровень дает возможность для определения авторитетных политических партий. К примеру, в Турции этот показатель 10%, в Румынии и Польше - больше 8%».

Еще об одном нововведении заявил депутат Марат Бопазов: «Одним из главных новшеств законопроекта является введение прямых выборов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа. То есть, население определенной административно-территориальной единицы будет само, путем прямого голосования, избирать своего акима. В то же время, право выдвижения кандидатур сельских акимов предлагается предоставить политическим партиям. Тем самым, законопроектом не предусматривается самовыдвижения. С чем это связано?».

По словам Бекетаева, такое решение направлено на расширение и развитие политических партий и их роли. Более того, такое решение властей будет способствовать тому, что политическая партия будет «ответственна за выдвижение кандидатур».

Лидер фракции «Ак жол» в мажилисе Азат Перуашев также высказался на эту тему, поддержав разработчиков: «Что говорит ситуация с отказом от самовыдвижения? Эта ситуация говорит о том, что на смену одиночкам, на смену отдельным людям приходит системная, планомерная, упорная большая организационная работа. Время Дон Кихотов, время эмоциональных посылов потихоньку заменяется временем крупных политических объединений, и поступательной преемственной большой работы»

«Азат Турлыбекович, все этой жизни временно», - задумчиво завершил выступление Перуашева спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.