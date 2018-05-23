«Время Дон Кихотов прошло». Самовыдвиженцы не смогут участвовать в выборах в Казахстане

Как объяснил депутатам министр юстиции Марат Бекетаев, основным законопроектом предлагается распространить пропорциональную избирательную систему, которая используется при выборах депутатов мажилиса на процедуру избрания депутатов маслихатов всех уровней.
«В связи с оптимизацией выборов депутатов маслихатов предлагается упразднение окружных избирательных комиссий. Их функции и полномочия будут переданы территориальным избирательным комиссиям, члены которых будут осуществлять свои полномочия на постоянной профессиональной основе», - пояснил он.
Кроме того, вводится прямая выборность акимов сельского уровня.
«Аким будет избираться местным населением на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 4 года», - почеркнул Бекетаев.
Вместе с тем документом предлагается пересмотреть порядок составления списков избирателей, осуществляя его через интеграцию с государственной базой данных физических лиц. Это, по мнению министра, позволит сформировать республиканский электронный список избирателей.
Более детально новые нормы законопроекта стали понятны в ходе обсуждения. Так, по словам депутата Абиманата Бектурганова, в законопроекте для политических партий установлен семипроцентный порог при пропорциональной системе выборов депутатов маслихатов.
«То есть, политическая партия должна набрать не менее 7% голосов избирателей, чтобы ее кандидаты прошли в маслихат», - пояснил мажилисмен, поинтересовавшись, чем обусловлен этот уровень и не завышен ли он.
Министр юстиции объяснил, что, когда рассматривали данную поправку, разработчики опирались на опыт выборов депутатов мажилиса. Более того, «семипроцентный уровень дает возможность для определения авторитетных политических партий. К примеру, в Турции этот показатель 10%, в Румынии и Польше - больше 8%».
Еще об одном нововведении заявил депутат Марат Бопазов: «Одним из главных новшеств законопроекта является введение прямых выборов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа. То есть, население определенной административно-территориальной единицы будет само, путем прямого голосования, избирать своего акима. В то же время, право выдвижения кандидатур сельских акимов предлагается предоставить политическим партиям. Тем самым, законопроектом не предусматривается самовыдвижения. С чем это связано?».
По словам Бекетаева, такое решение направлено на расширение и развитие политических партий и их роли. Более того, такое решение властей будет способствовать тому, что политическая партия будет «ответственна за выдвижение кандидатур».
Лидер фракции «Ак жол» в мажилисе Азат Перуашев также высказался на эту тему, поддержав разработчиков: «Что говорит ситуация с отказом от самовыдвижения? Эта ситуация говорит о том, что на смену одиночкам, на смену отдельным людям приходит системная, планомерная, упорная большая организационная работа. Время Дон Кихотов, время эмоциональных посылов потихоньку заменяется временем крупных политических объединений, и поступательной преемственной большой работы»
«Азат Турлыбекович, все этой жизни временно», - задумчиво завершил выступление Перуашева спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.
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