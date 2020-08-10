Беларусь протестует. Главное

Выборы без результатов

Первые результаты экзитпола в Беларуси были оглашены вскоре после закрытия участков в большей части страны (голосование было продлено на некоторых участках в Минске, где стояли длинные очереди): действующий президент Александр Лукашенко побеждает с 80% голосов, его ключевая соперница – Светлана Тихановская – набирает около 7%. Независимых экзитполов внутри Беларуси не было, а проведенный на участках при посольствах за пределами страны показал диаметрально противоположный результат – у Тихановской более 70% голосов, у Лукашенко – не более 10%.

Руководящая выборами в Беларуси уже 24 года Лидия Ермошина прошлым вечером пришла в эфир государственного телевидения страны, чтобы сообщить первые результаты – с участков в больницах и воинских частях. Фактически она повторила цифры официального экзитпола. Следующее объявление результатов должно было быть в 2 часа ночи, но так и не состоялось.

Внутри Беларуси официальный экзитпол восприняли как объявление итогов выборов и отнеслись к нему соответственно. ЦИК страны сообщал о рекордной явке в ходе предварительного голосования (почти 42%), на участки не пустили независимых наблюдателей, а на некоторых участках в Минске к вечеру явка превысила 100%. Все это – яркое свидетельство ожидавшихся масштабных фальсификаций на фоне невероятно выросшего протестного настроения в Беларуси.

Независимым СМИ и сторонникам оппозиции минувшей ночью удалось сфотографировать несколько сотен протоколов с участков в разных частях страны: нигде Тихановская не оставила Лукашенко шансы даже на второй тур.