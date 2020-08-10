Беларусь протестует. Главное

Вслед за выборами, результаты которых пока не объявлены официально, Беларусь охватила волна протестов. Лишь глубокой ночью протестующие покинули улицы Минска и других городов страны, заявив о намерении выйти снова в понедельник. Vласть рассказывает о главных событиях минувшего вечера и ночи.
Выборы без результатов
Первые результаты экзитпола в Беларуси были оглашены вскоре после закрытия участков в большей части страны (голосование было продлено на некоторых участках в Минске, где стояли длинные очереди): действующий президент Александр Лукашенко побеждает с 80% голосов, его ключевая соперница – Светлана Тихановская – набирает около 7%. Независимых экзитполов внутри Беларуси не было, а проведенный на участках при посольствах за пределами страны показал диаметрально противоположный результат – у Тихановской более 70% голосов, у Лукашенко – не более 10%.
Руководящая выборами в Беларуси уже 24 года Лидия Ермошина прошлым вечером пришла в эфир государственного телевидения страны, чтобы сообщить первые результаты – с участков в больницах и воинских частях. Фактически она повторила цифры официального экзитпола. Следующее объявление результатов должно было быть в 2 часа ночи, но так и не состоялось.
Внутри Беларуси официальный экзитпол восприняли как объявление итогов выборов и отнеслись к нему соответственно. ЦИК страны сообщал о рекордной явке в ходе предварительного голосования (почти 42%), на участки не пустили независимых наблюдателей, а на некоторых участках в Минске к вечеру явка превысила 100%. Все это – яркое свидетельство ожидавшихся масштабных фальсификаций на фоне невероятно выросшего протестного настроения в Беларуси.
Независимым СМИ и сторонникам оппозиции минувшей ночью удалось сфотографировать несколько сотен протоколов с участков в разных частях страны: нигде Тихановская не оставила Лукашенко шансы даже на второй тур.
Улицы заполнены протестующими
За несколько дней до выборов штаб Светланы Тихановской определил порядок действий после завершения голосования в Минске: избирателей просили прибыть к участкам и добиваться честного подсчета, а затем следовать к Стеле победителей на одноименном проспекте в центре города. В других городах сторонников оппозиции звали на центральные площади.
Проспект Победителей в Минске начал заполняться уже к 21 часу, здесь же произошли первые стычки групп протестующих с ОМОНом. Одновременно стали поступать сообщения из разных частей страны о столкновениях полиции с протестующими, скандировавшими «Уходи», «Жыве, Беларусь» и «Позор». В Бресте против протестующих был применен слезоточивый газ.
Одновременно практически по всей Беларуси прекратил работу интернет, местные СМИ оказались недоступны, а связь работала с перебоями.
После 22 часов ситуация обострилась практически по всей Беларуси – в Минске, Гродно и Бресте ОМОН стал использовать против протестующих светошумовые гранаты, в столице автозак въехал в толпу демонстрантов, затем против них были применены водометы, еще позднее – резиновые пули.
Протесты быстро охватили не только крупные города Беларуси, но и небольшие – вроде 120-тысячного Пинска, где к протестующим вынужден был выйти глава горисполкома.
Самыми жесткими ожидаемо были действия полиции в Минске: сообщается о многочисленных пострадавших, среди них – и журналисты.
Около полуночи ОМОН начал теснить протестующих от Стелы в Минске, а затем несколько раз рассекал толпу и проводил задержания. По данным местных СМИ, протестующие разошлись после 3 часов ночи.
Молчание власти
Лукашенко в последний раз появился на публике накануне днем, во время голосования на участке в Минске, ночью ни его администрация, ни он сам никаких заявлений не делала. МВД поначалу отрицала даже применение спецсредств в городах страны, но затем признала, что применила светошумовые гранаты и водометы.
Уже утром в понедельник государственное агентство Белта распространило сообщение МВД с обещанием привлечь к ответственности виновных в беспорядках.
Светлана Тихановская около 22 часов провела пресс-конференцию в Минске, на которой отказалась признавать поражение на выборах, заявив о победах на нескольких участках в столице. Тихановская также сказала, что не поедет к местам протеста, поскольку уверена, что власти в последствии используют это против нее.
Ночью кандидат в президенты сделала заявление, призвав правоохранительные органы не применять силу к протестующим, а их – не поддаваться на провокации.
Беларусь в понедельник готовится к объявлению итогов выборов, а также к новым акциям протеста. Единственный открытый вопрос – насколько массовыми они будут.