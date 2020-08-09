Неофициальный экзитпол за пределами Беларуси показывает уверенную победу Тихановской на выборах

Она получила более 70%
По данным неофициального экзитпола, проведенного волонтерами на участках, расположенных в посольствах и консульствах Беларуси, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская одерживает уверенную победу на выборах, передает Радио Свобода.
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