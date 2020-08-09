Неофициальный экзитпол за пределами Беларуси показывает уверенную победу Тихановской на выборах

По данным неофициального экзитпола, проведенного волонтерами на участках, расположенных в посольствах и консульствах Беларуси, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская одерживает уверенную победу на выборах, передает Радио Свобода .

Согласно опросам на выходе из избирательных участках, за Светлану Тихановскую проголосовало 71,28% избирателей, за действующего президента Александра Лукашенко - 10,09%, за трех других кандидатов - около 0,5%, против всех кандидатов - 2,28%.

Официальный экзитпол, проведенный прогосударственным союзом молодежи, отдает победу Лукащенко.

ЦИК Беларуси пока огласил данные только с закрытых избирательных участков - больниц и воинских частей, здесь Лукашенко набирает 82,5%.