Почти все партии начали подготовку к выборам

Несмотря на отсутствие официальной даты следующих выборов в мажилис и маслихаты, почти все зарегистрированные партии намерены принять в них участие. Vласть поговорила с их представителями о степени готовности партий к выборам, об их активности в неэлекторальный период и о том, какие текущие проблемы будут отражены в их повестках.
Следующей зимой в Казахстане должны состояться выборы в маслихаты и мажилис парламента. Если политическим движениям, испытывающим трудности с регистрацией своих партий, так и не удастся окончить эту процедуру, к участию в электоральной бореьбе будут допущены 6 партий: «Нур Отан», «Ак Жол», Коммунистическая народная партия (КНПК), Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), «Ауыл» и «Бiрлiк». Партия «Азат», некогда возглавляемая предпринимателем и политиком Булатом Абиловым, проходит через процесс ликвидации. Всем действующим политическим организациям предстоит преодолеть 7%-ный барьер. Если ни одна из них, кроме партии власти «Нур Отан», не сможет достичь этой отметки, в парламент и маслихаты при любом исходе войдет партия со вторым результатом. Однако перед этим политическим организациям необходимо открыть филиалы во всех областях и городах республиканского значения, чтобы иметь возможность сформировать полноценные партийные списки.
Наиболее активную подготовку к выборам ведёт «Нур Отан». На прошлой неделе партия начала регистрацию участников праймериз – внутрипартийного отбора кандидатов в депутаты всех уровней, которые продлятся до 3 октября. Кандидаты должны запустить свои агитационные кампании 7 сентября, а с 14 по 30 сентября они будут участвовать в публичных дебатах. Все эти мероприятия партия собирается провести в дистанционном режиме. Праймериз и условная открытость их участников – центральный элемент предвыборной программы «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем». Помимо нее «Нур Отан» поддерживает регулярную работу общественных приемных и общественного фонда Birgemiz. Зарегистрировав уже более 7000 кандидатов, партия надеется отыскать дополнительные «свежие идеи» для «будущих реформ». Последние, по словам председателя Нурсултана Назарбаева, должны касаться вопросов восстановления экономического роста после пандемии, создания рабочих мест, оживления МСБ и подготовки к следующей волне заболеваемости вирусом.
Входящие в нынешний состав парламента КНПК и «Ак Жол» подтвердили свое намерение участвовать в выборах, но находятся на разных этапах подготовки к ним. Секретарь ЦК КНПК Айкын Конуров рассказал Vласти, что партия ведет ее в двух направлениях: внутрипартийного обучения потенциальных депутатов, агитаторов и наблюдателей через цифровую платформу; и пропагандистской работы с гражданами через собственные СМИ, социальные сети и мессенджеры. Впрочем, говорить о предвыборной кампании и новой программе партии еще рано – все это будет утверждаться во время съезда, дата которого станет известна после официального назначения дня выборов. Но уже можно сказать, что они будут строиться вокруг нынешних целей партии: усиления роли государства в политике и экономике, народовластия, широкого народного контроля за властью, достижения социальной справедливости и гарантий на труд.
Вопросы присутствия КНПК в регионах и формирования партийных списков, по словам Конкурова, не являются для партии проблемными. Она представлена 14 областными и 3 городскими комитетами, 117 райкомами, 35 горкомами, а также 2081 первичной парторганизацией. При этом в своей предвыборной кампании КНПК не будет разделять регионы по степени приоритетности. «Проблемы простых людей во всех регионах одинаковы. Задача партии решать эти проблемы, как на местном, так и на центральном уровне», - пояснил секретарь. Активность всей структуры КНПК позволяла ей регулярно принимать людей в общественных приемных, за исключением периодов жесткого карантина. Наряду с этим она продолжала плановые мероприятия вроде мониторинга цен на социально значимые товары и услуги, тарифо ЖКХ, стоимости проезда в общественном транспорте, доступности медикаментов. С 2016 года КНПК также реализует проект «ШАПАҒАТ», оказав различную помощь – от обеспечения продовольствием и одеждой до юридических консультаций – 37 000 человек из разных социально уязвимых слоев населения. Все это необходимо считать частью предвыборной программы партии, говорит Конуров.
Председатель «Ак Жола» Азат Перуашев не стал раскрывать детали подготовительного процесса, но отметил, что партия будет вести работу «во всех регионах». Он также не сомневается, что ей удастся сформировать полноценный партийный список, включающий представителей из всех регионов: «Активистов и достойных членов партии достаточно везде». Вместе с тем Перуашев подчеркнул, что говорить о предвыборной платформе и плане мероприятий еще рано – они будут утверждаться после объявления даты выборов. Тем не менее, с начала года «Ак Жол» продолжает проводить встречи с гражданами в разных регионах, время от времени набирает новых членов, а также делает депутатские запросы и публичные заявления в поддержку казахстанского бизнеса.
ОСДП, называющая себя единственной оппозиционной партией из числа зарегистрированных, тоже собирается участвовать в выборах. В 2019 году она прошла через несколько внутрипартийных конфликтов, из-за которых трижды менялся председатель. Ее нынешний глава Асхат Рахимжанов пояснил, что сейчас партия не рассматривает вариант с бойкотом по двум причинам. Во-первых, Казахстан находится в сложном положении из-за пандемии и кризис, поэтому страна как никогда нуждается в обсуждении и решении социальных проблем. Во-вторых, партии может грозить процесс ликвидации, если она откажется от электоральной борьбы во второй раз подряд. ОСДП, по словам Рахимжанова, сейчас усиливает работу партийных пунктов, выстраивая её с учетом специфики каждого региона. Она продолжает дорабатывать структуру штаба и определять основные проекты. Однако точный график предвыборной кампании партия еще не утвердила. «Для нас пока не совсем очевидно, в каких условиях будут проходить следующие выборы. Если брать во внимание прогнозы экспертов о второй волне коронавируса, естественно, какие-то полевые мероприятия классической агитации мы провести не сможем. Поэтому мы вырабатываем другие методы», - поясняет Рахимжанов.
Тем не менее, даже в нынешних условиях у ОСДП не должно возникнуть сложностей с формированием партийных списков, уверяют в организации. Партия имеет филиалы в каждой области и городе республиканского значения. Она, как и все другие партии, не собирается разбивать регионы, равно как и социальные группы, по степени значимости, а намерена равномерно отразить их интересы в своей повестке. В каждом регионе ОСДП видит одинаково высокий запрос на сильное социальное государство из-за ощущения незащищенности, роста цен и ряда других проблем. Будущая повестка партии, по словам Рахимжанова, по-прежнему будет соответствовать ее программе «Социал-демократия – путь XXI века». Уклон в ней будет делаться в сторону социал-демократических принципов и ценностей, и в основном касаться вопросов социального обеспечения, здравоохранения и образования. Вместе с тем внимание будет уделено пандемии, падению цен на нефть, экономическому кризису, необходимости введения выборности акимов и перспективе формирования однопалатного парламента.
Помимо внутрипартийной работы, ОСДП ведет переговоры с другими представителями гражданского общества, предлагая им объединить силы при соблюдении «определенных условий». «На повестке [вопрос объединения] стоит. Но с учетом последних событий – атомизации всей протестной волны – очень сложно найти несколько идей, позволяющих объединить усилия, причем даже не для создания приемлемой для всех политической организации, а для совместной борьбы за лучшее будущее и изменение системы. Но переговоры сейчас идут и, я думаю, мы сможем провести [эту борьбу]», - выразил надежду Рахимжанов.
Несмотря на слабую результативность партии «Ауыл» на парламентских выборах 2016 года и президентских выборах 2019 года, встреча её лидера Али Бекетаева с президентом Касым-Жомартом Токаевым в декабре прошлого года была расценена казахстанскими политологами как приглашение партии в парламент. Куаныш Сейтжанов, руководитель центрального аппарата «Ауыл» рассказал Vласти, что его партия уже готовится к предстоящим электоральным мероприятиям. «Наша цель – стать парламентской партией. И эта цель для нас реальна и достижима», - заявил он, отметив, что вхождение партии в парламент все же не является для нее самоцелью.
Сейтжанов уверяет, что «Ауыл» имеет филиалы во всех 14 областях и трех городах республиканского значения, 191 городскую и районную парторганизацию, а также 500 первичных парторганизаций. Все они объединяют в рядах партии около 300 тыс. членов, основную часть которых составляют специалисты в области сельского хозяйства. «Мы не являемся партией-однодневкой, просыпающейся во время выборов. В течение пяти лет наша партия, руководствуясь своей программой, проделала большую работу в регионах. Мы затронули огромный спектр вопросов: это и проблемы агропромышленного комплекса, и вопрос подготовки и переподготовки кадров, и поддержки творческой интеллигенции, и пропаганда здорового образа жизни и т.д.», - рассказал Сейтжанов об активности «Ауыл» в межвыборный период. Из числа главных инициатив партии руководитель аппарата выделил литературный конкурс «Алтын тұғыр» и экологическую акцию «Посади свое дерево», в рамках которой «руками аулчан» были «озеленены родные края». Наряду с этим члены политсовета каждого филиала партии регулярно объезжают аграриев и знакомятся с сельчанами, чтобы узнавать об их проблемах.
«Ауыл» не может начать кампанию до официального объявления выборов, и потому не может раскрывать детали своей программы. К тому же, последнюю еще предстоит утвердить на съезде партии, пояснил руководитель центрального аппарата. Пока же все филиалы партии заняты реализацией стратегической программы, параллельно формируя партийные списки и набирая активистов, которые будут представлять «Ауыл» на ближайших и последующих выборах. Однако уже можно сказать, что кампания «Ауыл» продолжит строиться на ценностях независимости государства, патриотизма, справедливости, равноправия и солидарности. А ее главной целью станет формирование современного и конкурентоспособного сельского хозяйства. Вместе с этим партия собирается акцентировать внимание на вопросах увеличения занятости, достойной оплаты труда и социальной защиты. Что касается последней, то под ней подразумевается расширение утвержденной сегодня минимальной потребительской корзины, улучшение инфраструктуры в сёлах, повышение доступности и качества высшего образования для молодежи, особенно сельской, и отлаживание системы здравоохранения, продемонстрировавшей свою слабость во время пандемии. Наравне с этим «Ауыл» хочет добиться модернизации «Кодекса о семье и браке», поставив интересы семей с несколькими детьми выше всех остальных.
Последняя из зарегистрированных партий – «Бiрлiк», не набравшая даже 0,5% голосов на прошлых выборах в мажилис, еще в начале года не проявляла активного интереса к следующему электоральному циклу. С того момента ничего не изменилось: она по-прежнему не знает, будет ли принимать участие в выборах.