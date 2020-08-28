Почти все партии начали подготовку к выборам

ОСДП, называющая себя единственной оппозиционной партией из числа зарегистрированных, тоже собирается участвовать в выборах. В 2019 году она прошла через несколько внутрипартийных конфликтов, из-за которых трижды менялся председатель. Ее нынешний глава Асхат Рахимжанов пояснил, что сейчас партия не рассматривает вариант с бойкотом по двум причинам. Во-первых, Казахстан находится в сложном положении из-за пандемии и кризис, поэтому страна как никогда нуждается в обсуждении и решении социальных проблем. Во-вторых, партии может грозить процесс ликвидации, если она откажется от электоральной борьбы во второй раз подряд. ОСДП, по словам Рахимжанова, сейчас усиливает работу партийных пунктов, выстраивая её с учетом специфики каждого региона. Она продолжает дорабатывать структуру штаба и определять основные проекты. Однако точный график предвыборной кампании партия еще не утвердила. «Для нас пока не совсем очевидно, в каких условиях будут проходить следующие выборы. Если брать во внимание прогнозы экспертов о второй волне коронавируса, естественно, какие-то полевые мероприятия классической агитации мы провести не сможем. Поэтому мы вырабатываем другие методы», - поясняет Рахимжанов.

Тем не менее, даже в нынешних условиях у ОСДП не должно возникнуть сложностей с формированием партийных списков, уверяют в организации. Партия имеет филиалы в каждой области и городе республиканского значения. Она, как и все другие партии, не собирается разбивать регионы, равно как и социальные группы, по степени значимости, а намерена равномерно отразить их интересы в своей повестке. В каждом регионе ОСДП видит одинаково высокий запрос на сильное социальное государство из-за ощущения незащищенности, роста цен и ряда других проблем. Будущая повестка партии, по словам Рахимжанова, по-прежнему будет соответствовать ее программе «Социал-демократия – путь XXI века». Уклон в ней будет делаться в сторону социал-демократических принципов и ценностей, и в основном касаться вопросов социального обеспечения, здравоохранения и образования. Вместе с тем внимание будет уделено пандемии, падению цен на нефть, экономическому кризису, необходимости введения выборности акимов и перспективе формирования однопалатного парламента.

Помимо внутрипартийной работы, ОСДП ведет переговоры с другими представителями гражданского общества, предлагая им объединить силы при соблюдении «определенных условий». «На повестке [вопрос объединения] стоит. Но с учетом последних событий – атомизации всей протестной волны – очень сложно найти несколько идей, позволяющих объединить усилия, причем даже не для создания приемлемой для всех политической организации, а для совместной борьбы за лучшее будущее и изменение системы. Но переговоры сейчас идут и, я думаю, мы сможем провести [эту борьбу]», - выразил надежду Рахимжанов.