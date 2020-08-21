​Новые политические движения Казахстана не могут зарегистрировать партии

Летом 2019 года сразу несколько новых политических групп заявили о намерении создать партии и побороться за места в мажилисе и маслихатах. В начале 2020 года – по меньшей мере за год до предстоящих выборов – часть движений предприняла первые попытки, а другая только планировала формализовать свою структуру. Однако спустя 7 месяцев, даже после модификации закона о партиях, новые политические силы не смогли продвинуться в процессе регистрации. Vласть поговорила с активистами о том, с какими трудностями они сталкиваются, продолжат ли они пробовать регистрировать партии и какова вероятность того, что они успеют закончить с этим к выборам.

В конце мая президент Касым-Жомарт Токаев одобрил изменения в законы «О политических партиях» и «О выборах в республике Казахстан». Ключевым новшеством поправок стало двукратное снижение количества подписей, необходимых для регистрации партий – до 20 тыс. Этому решению предшествовал запрет на выдвижение беспартийных кандидатов в депутаты маслихатов. Тем не менее, Наталья Пан, исполнявшая в тот момент обязанности министра юстиции, выказала уверенность, что послабление по количеству подписей «облегчает порядок создания политических партий и положительно скажется на процессах разработки и принятия государственных решений».

Разговор о необходимости поправок в закон о партиях возник на фоне появления новых гражданских движений, состоящих из участников митингов против действующей системы госуправления и вероятных фальсификаций на «транзитных» выборах президента в 2019 году. С завершением этого электорального цикла часть возникших гражданских движений задумалась об участии в предстоящих выборах в маслихаты и мажилис. Это поставило их перед необходимостью запустить процесс регистрации партий, а также потребовать упрощения этой процедуры.

Однако первые попытки регистрации Демократической партии и движений HAQ, «Наше право», Respublika закончились безуспешно: либо министерство юстиции указывало активистам на недостаточность предоставленных ими данных, либо силовые ведомства пресекали учредительные съезды. Начавшаяся в середине марта 2020 года пандемия коронавируса и вовсе заставила большинство гражданских движений отложить регистрацию до лучших времен. Следовательно, они были вынуждены отказаться от участия в выборах. Вопреки оптимизму властей изменения в закон о партиях в новых обстоятельствах оказались бесполезны.

Respublika

В начале этого года Бэлла Орынбетова, лидер движения Respublika, называла основным препятствием для регистрации своей партии отсутствие денег. Однако сейчас ею оказалось отсутствие физической возможности проводить встречи с людьми: «Мы обращались в Минюст относительно электронной системы регистрации, делали официальный запрос, но нам не ответили, а по телефону сказали, что электронной формы регистрации не предусмотрено. Причем нам даже не стали говорить о том, в каком случае электронная процедура может появиться в принципе».

Орынбетова и ее единомышленники пытались пойти и обходным путем, обсуждая создание коалиции с действующей партией ОСДП и гражданским движением HAQ. «Но у нас не было гарантий, что если мы примкнем к ОСДП, то они предоставят нам хоть сколько-нибудь мандатов. Все ключевые решения принимает совет партии, и это не гарантирует нам прохождение в маслихаты и мажилис. Мы пришли к выводу, что среди зарегистрированных партий сейчас нет более или менее независимых, чтобы от них можно было баллотироваться», - полагает она. В связи с этим Respublika решила отказаться от прямого участия в будущих выборах, но собирается выступить в качестве наблюдателей, объединив усилия с организациями "Еркіндік қанаты" и Молодежная информационная служба Казахстана (МИСК).

HAQ

Несмотря на неудавшуюся попытку регистрации партии HAQ осенью 2019 года, ее лидер Тогжан Кожалиева намерена повторить эту процедуру. Впрочем она сомневается, что её удастся завершить к началу выборов. Согласно её оценке, процесс регистрации займет по меньшей мере 4-6 месяцев. А самым длительным этапом должна стать организация филиалов партии в 3-4 регионах и городах республиканского значения – столице, Алматы и Шымкенте. «Формально и организационно успеть можно. Но все зависит от желания Минюста не препятствовать процессу регистрации. Вот в этом мы сильно сомневаемся. За наш период деятельности нам много раз уже сказали, что никто – ни КНБ, ни администрация президента, ни акиматы – не позволят нам зарегистрироваться в этот электоральный период», - подчеркивает она.

В то же время регистрация партии для HAQ не является определяющей целью, поясняет Кожалиева. Связано это с тем, что ни закон о партиях, ни закон о выборах не дают казахстанским партиям быть активной политической силой: «Мы не хотим играть в игру, где правила были созданы «Нұр Отановцами» и только под «Нұр Отан». В современных реалиях лоббирование политических требований возможно и без формализации общественных инициатив. Нам партия как организация нужна лишь для того, чтобы войти в маслихаты и мажилис. Но если продвигать право граждан на самовыдвижение и от лица общественных объединений, то партии будут не нужны. Партии как институт уже становятся анахронизмом».

Тем не менее, у HAQ есть достаточное количество сторонников в регионах, что позволит им в кратчайшие сроки собрать все подписи, необходимые для создания партии. Но куда более важными Кожалиева считает последующие выборы – в ближайшие два года она ожидает изменения конституционного строя в Казахстане, в результате которого страна может стать однопалатной парламентской республикой с усеченными полномочиями президента. В этом случае, убеждена она, страну ждут новые выборы и HAQ будет лучше функционировать в этот момент как гражданскому движению, свободному от всех ограничений, которые налагаются на партии специальным законом.

Демократическая партия

Демократическая партия, вопреки срыву съезда из-за давления и задержания ее сторонников в конце февраля этого года, все еще не теряет надежду на скорое завершение процедуры регистрации. Как рассказал один из её инициаторов Жанболат Мамай, пандемия создала дополнительные сложности для повторного сбора подписей у сторонников. Однако инициативная группа партии почти закончила эту работу: «Следом мы намерены отправить письмо в Минюст, чтобы они разъяснили нам, как во время карантина можно проводить массовые мероприятия, то есть съезд с более 1000 участниками. Если будет возможность провести его онлайн, или на открытом воздухе с соблюдением физической дистанции и всех необходимых мер безопасности, то мы сделаем это».

В феврале представители Демпартии прекрасно понимали, что их организацию не зарегистрируют, говорит Мамай. Теперь же власти вряд ли будут всеми силами пытаться остановить их съезд. «Ситуация кардинально поменялась. Думаю, что у нас в разы увеличилось число сторонников: только в соцсетях у нас сейчас около 500 тыс. подписчиков. С другой стороны, мне кажется, что власть при нынешних социально-экономических условиях несколько побоится срыва легитимного съезда. Если это произойдет в очередной раз, мы снова будем выходить на митинги и протестовать», - пояснил лидер незарегистрированной партии.

Вероятность того, что Демпартия будет зарегистрирована к началу выборов по мнению Мамая остается небольшой. Основная сложность состоит в том, что в законе о партиях не указано, в течение какого времени Минюст должен дать ответ относительно корректности поданных списков. Но даже если это займет один месяц, партии понадобится организовать территориальные филиалы в каждом из регионов: «Для регистрации партии необходим минимум один год, даже если не будет никаких барьеров и преследований. Если мы все же не сможем зарегистрироваться до выборов, которые должны, скорее всего, состояться в январе следующего года, то мы будем призывать наших сторонников на митинги и бойкотировать выборы. Будет открытое противостояние, но в рамках закона».

В случае же, если регистрация партии завершится к выборам, она представит план своих действий в кратчайшие сроки. Но одной из ее главных задач станет продолжение программы кредитной амнистии для граждан. По словам Мамая, срок ответа властей на её требования истекает 4 сентября. «Если не будет положительного ответа, мы будем выходить на протесты и предпринимать дальнейшие шаги для проведения амнистии», - заключил он.

Oyan Qazaqstan

Движение Oyan Qazaqstan твердо решило не участвовать в выборах при действующей политической системе, и потому не считает нужным регистрировать партию. «Есть ряд технических условий, которые позволяют властям сделать исход выборов контролируемым. Возможности для входа независимых политиков очень ограничены и осложнены нынешними правилами регистрации партий. Но даже если участвовать в нынешних выборах, мы никуда не денемся от существующих несовершенств политической системы, которые не могут быть решены через электоральные процедуры и последующую активность», - рассказал участник движения Димаш Альжанов.

Oyan Qazaqstan, по его словам, не собирается создавать какие-либо коалиции с другими движениями или партиями, поскольку перед ними не стоит задача влиться в существующую политическую иерархию: «Наша задача, наоборот, способствовать отказу от нее. Участвовать в выборах имеет смысл только тогда, когда у общества появится возможность. Поэтому мы собираемся сделать ставку на информирование общества о том, что политического выбора в Казахстане на сегодняшний день нет. И сама суть нынешних выборов должна быть критически объяснена людям».

Помимо инициатив по информированию граждан активисты Oyan Qazaqstan намерены разработать дорожную карту того, как должна быть реформирована политическая система Казахстана. В связи с этим они собираются провести серию экспертных и общественных дискуссий, а также развернуть медиа кампанию, чтобы представить конкретные способы решения сегодняшних проблем. Тем самым участники движения хотят создать фундамент для реформ с учетом географии и особенностей всех социальных групп страны. И нынешние выборы станут отправной точкой для начала этой работы.

Табигат

Анонсировав в октябре прошлого года основание партии «Табигат», ее потенциальный руководитель Мэлс Елеусизов пока так и не начал процесс регистрации. «Мы по-прежнему намерены регистрировать партию, но начнем нашу активность после снятия жестких карантинных ограничений», - пояснил он. При этом политик не ожидает, что процесс учреждения партии будет легким. До карантина, по словам Елеусизова, экологический союз «Табигат» регулярно проводил встречи с людьми, но ни на одной презентации политик не увидел какой-либо заинтересованности в своих идеях. По этой причине союз не располагает достаточным количеством сторонников в регионах. Дополнительные сложности может создать регулирующий орган, если обнаружит какие-либо несоответствия в документах. «Но мы все равно будем пытаться зарегистрироваться и искать людей», - утверждает политик.

«Мы уже писали и длинные программы, и уставы. Но они никому неинтересны, их никто не читает. Людям нужны конкретные объяснения, что мы будем делать. Экология – центральный момент для нашей партии. Через призму экологии мы рассматриваем все проблемы – социальные, включая женский и молодежный вопросы; экономические; политические», - ответил Елеусизов на вопрос об основных положениях своей будущей партии. Большой упор «Табигат» намерен сделать на экономику, которую собирается развивать не через торговлю, а энергетическую промышленность. При этом партия будет остерегаться революционных решений, которыми, по словам Елеусизова, сейчас злоупотребляет мир. Им она собирается предпочесть спокойные и организованные решения.

«Наше право»

После неудавшихся попыток провести съезд партии «Наше право» в первые месяцы 2019 года, ее учредительница Санавар Закирова была приговорена к году лишения свободы из-за инцидента с дочкой одного из членов партии «Нур Отан». С того момента действия по регистрации партии, а также активность единомышленников Закировой были приостановлены. «Все процессы по части партии остановились, потому что мама была локомотивом этого движения. Сейчас она находится в СИЗО и пробудет там по меньшей мере до результатов апелляции. Но как только мама выйдет, думаю, она продолжит процедуру регистрации или формализует свою инициативу другим образом», - сказала дочь активистки Малика Закирова.