Праймериз поневоле

Она подчеркнула, что вопрос о регистрации учитель должен решать сам.

«К примеру, есть страницы и сайты праймериз, где учителя сами могут ознакомиться (с деталями праймериз - V). Я думаю, что здесь директор пользуется своими полномочиями. Потому что в этом чате мы воспринимаем слова директора как приказ. Я не состою в партии «Нур Отан». Когда я возражала, директор сказал мне: "В этом чате сидят все учителя, если вы не зарегистрировались, другие зарегистрируются". Учителя сейчас преподают онлайн, мы находимся в дежурном классе. Почему учителю дается такое задание во время урока? Должен ли учитель вести урок или зарегистрироваться на праймериз? Это отрицательно сказывается на процессе обучения», - говорит Мырзабаева, добавляя, что никто не объяснил причину, по которой сотрудники школы должны пройти регистрацию.

Кроме того, Мырзабаева заметила, что у них хватает насущных проблем, касающихся их прямой задачи — учить детей.

«В нашей школе очень много проблем, связанных с учебным процессом, - говорит Мырзабаева. - Уже 11 сентября, но до сих пор нет расписания, не скорректировано количество часов, ещё не заполнен kundelik.kz, а директор занимается подобной регистрацией. В первую очередь нужно решать школьные вопросы. Считаю, что общественными обязанностями нужно заниматься в свободное время, когда учитель сначала отрегулировал свою деятельность. Ведь перед нами сидят ученики, контролируют родители».

Учитель средней школы села Жамбыл Умтылского сельского округа Карасайского района Алматинской области Улжан Исмайыл говорит, что в их чат тоже пришло сообщение, озаглавленное «Регистрация на праймериз Нур Отан».

«Я предупредила администрацию школы, что не буду регистрироваться в качестве члена «Нур Отан». Но есть такие, кто зарегистрировался», - говорит Исмайыл.

4 сентября, по словам учителя, ей позвонили из местного акимата со словами: «Мы из акимата, нужно зарегистрироваться».

«Я им отказала, - вспоминает Исмайыл. - Они спросили причину отказа. Я ответила, что у каждого есть свои права, регистрация не обязательна. Через 5 минут после звонка пришел регистрационный код. Затем, перед тем, как дать интервью журналисту Азаттыка, со мной снова связались с акимата. Они снова сказали, что я не зарегистрирована. Затем я сказала, что собираюсь дать интервью Азаттыку, а они сказали: “Хорошо, давайте позвоним в район и скажем вычеркнуть вас (из партии - V)”. Затем мне позвонили из школы и сказали, чтобы я ехала в район и оставила заявку. Вчера пошла и подала заявление в местный акимат. Остальные регистрируются, не возмущаясь. Я уведомила директора, что не буду регистрироваться, а также про интервью с Азаттыком. Он молчал и не возражал мне. Я открыто высказала свое мнение. Впрочем, везде не любят таких людей Но никто не возражал. Я покинула профсоюз и "Нур Отан". Пока в отношении меня никакого давления не было».

«Нам сказали зарегистрировать 100% всех членов организации и отправить свой отчет»

Это слова сотрудницы одного из детских садов Ауэзовского района Алматы. По ее словам, к ним обращались напрямую из партии «Нур Отан», из районного филиала.

«Детский сад, колледж, школа обязаны зарегистрировать всех членов партии. Если не ошибаюсь, регистрация началась около месяца назад. Нам сказали зарегистрировать 100% всех членов организации и отправить свой отчет. Но не объяснили причину. О регистрации каждого человека попросили сделать скриншот . После этого все были зарегистрированы. Мы не знаем, что будет дальше, какое задание будет дано, пока ждем. Филиал «Нур Отан» в Ауэзовском районе также пригласили на встречу наших заведующих и спросили, как проходит регистрация. Я ответила, что отправила все отчеты. Сейчас же идет агитационный период. Сказали, что депутаты свяжутся с вами, и если будут встречи, вы поможете их организовать», - говорит сотрудница детского сада, пожелавшая остаться неназванной.

Евгений Хабаров рассказывает, что недавно ему позвонили из павлодарской компании Blue Starr, заявив, что обзванивают «список голосующих сотрудников на предстоящих выборах».

«Я не понял, что за выборы. Уточнил, говорит ли девушка о праймериз, и она ответила «да». Потом она говорит, чтобы я подтвердил свой ИИН. То есть мой ИИН у нее уже был. Я начал спрашивать: откуда у вас мой ИИН, что за списки, кто их формирует? Она ответить не смогла, кто формирует списки, откуда они. Я сказал, что никуда себя не подавал. И попросил ответить, как я вообще там оказался? Она сказала, что мне перезвонят и положила трубку. Я ей перезваниваю минут через десять. Она говорит: перезвонят через пять минут, ждите. Я звоню через час и спрашиваю, где звонок. Она молчит и сбрасывает. Я надеялся и искренне верил, что они мне перезвонят. Но прошел еще один час, а мне так никто и не позвонил. И я написал пост об этом».

После этого ему вновь позвонили из компании.

«Женщина представилась как директор компании Blue Star, представилась по имени отчеству. Сказала, что увидела мой «не очень хороший пост». И сказала, что это была практикантка, которая, возможно по незнанию, не смогла мне ничего ответить нормально. Сказала, что проведут с ней беседу, а она меня “не так уведомила”. Списки эти, как она мне сказала, им передает «Нур Отан», то есть они эти списки не формируют, а просто по ним обзванивают. Я спрашиваю: а почему вы их обзваниваете, вы берете какой-то грант, госзаказ на обзвон участников? Она сказала, что это не госзаказ, а просто их организация, Blue Star якобы прикреплена ко 2 Павлодару (один из районов города - V), где я якобы прописан. Но я там не проживаю, я не проживаю в самом Павлодаре, а 2-ой Павлодар — это дальняя часть города. 11 избирательный участок. Они отвечают за него и обзванивают людей».

Звонившая Хабарову женщина, по его словам, несколько раз просила его удалить пост. «Она говорила, что те, кого я упомянул в своем посте, не имеют к этому никакого отношения. Но все-таки попечителем их организации является наш местный депутат Кобланбек Кожин, довольно известный в Павлодаре, который сам мне так ничего и не ответил. Но из «Нур Отана», как я потом выяснил... Я звонил в «Нур Отан», спрашивал, состою ли я вообще в их списке или нет. Я дозвонился до одного человека, его звали Алибек, он отвечает за списки партийцев. И оказалось, что я состою в партии «Нур Отан» с 2017 года. Мне стало интересно, каким образом я там оказался. Они сказали, что я записан к ним в партию как студент. В 2017 году в июле [оказался в списке]. Я в это время был в Алматы, насколько я помню».