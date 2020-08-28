Назарбаев ждет честных и прозрачных праймериз «Нур Отана»

Выступивший на заседании лидер партии, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев видит признаки того, что казахстанцы хотят активнее участвовать в общественной и политической жизни страны и праймериз, полагает он, должны сформировать «народные партийные списки», сообщила по итогам заседания пресс-служба Назарбаева.

«Праймериз надо организовать честно, прозрачно и в равных условиях для всех участников. Внутрипартийная агитация начнется в сентябре. Исходя из ситуации с коронавирусной инфекцией следует провести ее в строгом соответствии с рекомендациями Минздрава. Максимально принять все меры безопасности. Наш главный приоритет – это здоровье людей», - сказал лидер «Нур Отана».

В 18 часов в пятницу завершится выдвижение кандидатов на праймериз, а в субботу – ихрегистрация. К этому моменту выдвинуты кандидатуры 10,7 тыс. человек, зарегистрированы – 9,5 тыс. В сентябре «Нур Отан» проведет агитацию в рамках праймериз и дебаты, а 1-3 октября – голосование. По итогам праймериз предполагается, что их победители войдут в предвыборные списки партии на выборах в мажилис (98 мест распределяется по партийным спискам) и более 9 тыс. мест в маслихатах областей, городов и районов.

Другие политпартии в Казахстане не проводят праймериз, но ведут подготовку к выборам. А новые оппозиционные силы, вероятно, не успеют пройти регистрацию в Минюсте до начала избирательной кампании.

Дата выборов в мажилис и маслихаты еще не определена, полномочия нынешнего состава представительных органов власти истекают в конце марта 2021 года.