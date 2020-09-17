Нуржан Альтаев: В обществе есть очень большой запрос на реформы

- Откуда союз «Ел Тірегі» получает финансирование? Судя по вашей летней активности и антуражу пресс-конференции, у вашей организации нет проблем с финансированием?

- (Смеется). Ну это вы знаете, вы такой большой комплимент мне сделали. На самом деле, проблемы с финансированием есть. Вы наверно видели, что мы вообще любые мероприятия проводим очень скромно и подручными средствами. Даже на пресс-конференции у нас там буквы, которые мы поставили, они падали периодически. И мы максимально стараемся скромно, в онлайн режиме, не проводить с какими-то большими расходами, как это обычно делают те или иные организации. Надо сказать, что мы финансируемся только, условно говоря, за свой счет, за счет всех членов союза. Члены союза помогают, чем могут. Кто-то помогает… я не знаю….получается с миру по нитке. Но каких-то больших финансовых средств у нас нет.

- Просто в этот раз пресс-конференция была в Риксосе (пятизвездочный отель на левом берегу столицы - V), он не дешевый…

- Их самих заинтересовало это мероприятие. Они как бы с готовностью отозвались на это и… там не получились какие-то большие деньги. Тем более, сам отель он является партнером нашего союза Ел Тірегі.

Вы, наверное, заметили, что мы делали [мероприятие] во дворе, на лужайке. Но там на лужайке - это намного дешевле. Если бы мы проводили прям в здании Риксоса, это было бы дорого, и мы бы не потянули. А мы это сделали на лужайке. С одной стороны, во время коронавируса, лучше проводить на открытом воздухе, а мы позаботились о тех людях, которые пришли. Второй момент, была просто прекрасная солнечная погода. И мы так подумали - это последние солнечные дни в этом году, дальше будет холодно. И оно нам дешевле оказалось.

- Свою активность вы обсуждали с кем-то из администрации президента? И как они это оценивают?

- Нет, это чисто наша инициатива. С администрацией президента не было никаких контактов ни до, ни после этой пресс-конференции. Но мы - открытая организация абсолютно. Если кто-то захочет побеседовать, поговорить на эту тему, мы всегда готовы. Хоть с журналистами, хоть с кем.

- А из партии не звонили, не говорили: «Нуржан, это что такое?».

- Нет. Я думаю, это нормально. Мы живем в гражданском демократическом обществе. И каждый человек, я думаю, имеет право высказываться, а тем более мы же не придумали чего-то, не нафантазировали. Мы предварительно проводили большие обсуждения, вот этот общенациональный мозговой штурм. Там более 80 тысяч человек приняло участие в этом. Все высказывались. Мы были абсолютно открыты и говорили: все, кто хочет принимать участие – принимайте, все, кто хочет давать предложения – давайте. Вот наши адреса, вот наша почта, вот наши сети, комментарии и так далее, каждый голос будет услышан, каждое мнение будет услышано. Мы это все проанализировали, все поступившие к нам письма. Мы на пресс-конференции не могли все отразить, что было на нашем штурме. У нас не было времени, чтобы все там высказывать.

Просто я подумал, что мы не имели права молчать, мы провели общенациональный мозговой штурм. И все то, что нам сказали наши граждане, мы должны были это в таком резюмированном формате выразить и дать такую пресс-конференцию. И конечно же по-разному кто-то воспринимает. Кто-то думает, что это какая-то оппозиция, или чиновник призывает к Беларуси (протестам как в Беларуси после президентских выборов - V) и так далее, но мы говорим о том, что изменения нужно проводить эволюционным путем, путем изменений. Не надо никаких всплесков больших, выходить на улицы или еще что-то делать. Я думаю, что это все можно сделать путем таких реформ.

Я думаю, что всегда можно садиться со всеми за стол переговоров, я об этом говорил, что у нас вообще у Казахстана, у казахов в истории всегда было так, что мы любые проблемы всегда решали на курултае. Мы собирались, да, полемизировали друг с другом, но потом всегда приходили к общему решению, так наша государственность веками состоялась и мы вообще как нация выжили. Мы за открытое демократическое общество, которое путем реформ идет к прогрессу.

И еще один момент, о котором я часто говорил, все-таки эту пальму лидерства в Центральной Азии мы как страна должны удержать. Сделать все необходимое для этого, мы должны дальше развиваться, но без политических реформ, без демократического усиления, мы просто не сможем удержать эту пальму первенства. Уже многие наши соседи заявляют, что они будут лидерами.