Пандемия показала неспособность госорганов обеспечить безопасность граждан – депутат

Учитывая миллиарды бюджетных тенге и помощь иностранных государств, Казахстан должен был пройти вспышку коронавирусной инфекции с наименьшими потерями, чем получилось, считает депутат мажилиса от партии власти "Нур Отан" Нуржан Альтаев. Поэтому премьер-министр страны должен прийти в парламент и отчитаться о результатах проведенной работы по борьбе с COVID-19, об использовании средств и о причинах «сложившейся плачевной ситуации».

«Уважаемый Аскар Узакпаевич (Мамин, премьер-министр – V), я прошу вас прийти в стены парламента и отчитаться перед народом и нами, представителями народа, по результатам проведенной работы по борьбе с COVID-19 об использовании огромных денежных средств, о количестве жертв коронавируса и о причинах сложившейся плачевной ситуации. А то получается, что сняли министра здравоохранения и на этом успокоились, а кто будет отвечать за сложившееся?», - заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса Альтаев, озвучивая свой депутатский запрос.

Кроме того, он попросил главу правительства представить на обсуждение депутатов анализ по сложившейся ситуации с выводами и предложениями «по устранению причин от провала работы некоторых госорганов».

Альтаев отметил, что в Казахстане имеется вся медицинская инфраструктура, функционирующая система медицинского страхования, специализированные учреждения по регулированию рынков медицинских препаратов, вертикальная интегрированная система медицинского обслуживания населения, медицинские высшие учебные заведения, квалифицированный медицинский персонал, ученые и медики. Также «ежегодно выделяются огромные средства» на содержание медицинской системы, строительство и ремонт медучреждений. Население страны и бизнес также косвенно участвуют в финансировании медицины, оплачивая взносы в Фонд социального медстрахования.

«Если к этому добавить огромные денежные средства, которые были выделены в этом году на борьбу с коронавирусом, а также благотворительную консультационную поддержку от различных стран, логично было бы предположить, что борьба с коронавирусом в Казахстане должна была реализоваться с наименьшими последствиями для страны», - считает депутат.

Однако, напомнил он, страна столкнулась «с ужасающей ситуацией» в июне-июле, когда был очень высокий уровень заболеваемости и смертности, низкое качество медпомощи, недостаток коек в больницах, искусственно созданная нехватка лекарственных средств, монополизация в сфере обеспечения медпрепаратами и так далее. При этом, уверен мажилисмен, во время действия режима ЧП в стране можно было подготовиться, однако сделано этого не было.

«Особое недоумение вызывает острый дефицит лекарственных средств и медицинских масок, возникших в период острой фазы. Мы, к сожалению, столкнулись с какой-то колоссальной неспособностью госорганов обеспечить безопасность наших граждан. Вся эта неподготовленность и неорганизованность легла тяжким бременем на плечи населения Казахстана, которые за свой счет покупали препараты в десятки раз дороже их цены продажи до периода пандемии. Рискуя своей жизнью, они покупали и перевозили баллоны с кислородом по большому блату, за большие деньги размещали своих близких в больницу, сдавали тесты на вирус за счет собственных средств», - перечислил Альтаев, подчеркнув, что все «это похоже на какую-то дискредитацию, которая без сомнения аукнется в будущем, если мы не сделаем выводы и не попытаемся исправить ситуацию».