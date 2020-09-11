Казахстанцы не верят правительству, стране нужны экономические и политические реформы – Альтаев

Казахстану грозит тяжелейший кризис, поэтому в стране надо проводить не только экономические, но и политические реформы, заявил председатель союза промышленников и предпринимателей «El Tiregi», представляющий в мажилисе правящую партию «Нур Отан».

«Стране угрожает сильнейший экономический кризис. И чтобы избежать такого сценария необходимы очень серьезные реформы. Нельзя сейчас просто так на это смотреть и думать, что все само по себе как-то утрясется», - заявил Альтаев.

По его мнению, опыт прошлых лет и, особенно периода пандемии коронавируса показал неэффективность государственного аппарата.

«Госаппарат не способен провести те реформы, которые необходимы нашей стране. И, чтобы не допустить этой экономической катастрофы, есть только один способ – экономические реформы должны пройти «рука об руку» с политическими реформами. Уже никакие «сперва экономика потом политика» не работает. Ситуация очень запущенная», - подчеркнул депутат.

Альтаев сообщил, что союз El Tiregi провел этим летом «народный мозговой штурм» - серию дискуссий о текущем положении дел в стране и будущем, в которых приняло участие 80 тысяч человек. По их результатам был сформирован пакет реформ, который озвучил союз в пятницу.

В числе реальных политических реформ, а «не их имитации» Альтаев предлагает вернуться к мажоритарной избирательной системе в парламенте - когда люди голосуют не за какую-то партию, а за конкретного человека, которого они знают и доверяет. В последующем этот человек будут отвечать перед своими избирателями напрямую.

«Депутаты должны непосредственно избираться гражданами и нести ответственность перед ними, а не перед партийным руководством. Сейчас у нас только иллюзия выборов. Почему чиновники не ориентируются на народ, почему акимы не ориентируются на народ, почему судьи, депутаты не ориентируются на народ? Потому что на сегодняшний день народ их не избирает. Это очень большая иллюзия, права выбора практически у людей нет. Мы не избираем ни акимов, ни депутатов, ни судей. И понятно, что эти люди, которые зависят только от вышестоящих чиновников или от президента, они не будут ориентироваться на народ», - подчеркнул он, отметив, что апробировать эту систему можно частично уже на предстоящих выборах в парламент, которые должны пройти в ближайшие полгода.

Необходимо также ввести выборность акимов всех уровней, заявили в союзе. Поручение президента о выборах акимов сельских округов Альтаев назвал «половинчатой мерой», так как руководители на местах ничего не решают и зависят от вышестоящих чиновников. Точно также необходимо выбирать судей, которые будут независимыми и справедливыми, чего сегодня в Казахстане нет.

«У нас нет независимости судей, независимого суда. И предприниматели, к сожалению, очень сильно страдают от этого. Например, в налоговых спорах суд всегда встает на сторону государства. Он не на стороне справедливости, а на стороне чиновника. Потому что судьи у нас не избираемы», - считает Альтаев.

Также пора задуматься о внедрении универсального базового дохода. По словам Альтаева у 96% граждан «очень низкие доходы». Это говорит, что экономика в упадке и будущий кризис, который ожидает Казахстан, «эту бедноту уже просто в нищих». А учитывая тот факт, что именно государство в период режима ЧП и карантина «заставило людей сидеть дома», то государство и несет ответственность за этих людей, должно взять эту ответственность на себя и выплатить всем по 42 500 тенге.

Еще необходимо создать условия для демографического роста, потому что, учитывая территорию страны, для роста экономики необходимо население в 50 миллионов человек.

«Пока нас не будет 50 миллионов, экономика не будет развиваться. Никакие госпрограммы, как бы мы их там ни придумывали и не применяли, толку не будет. Нужно создавать все условия, чтобы наши молодые семьи не боялись, рожали детей. Мы должны создать все условия, чтобы привлечь репатриантов и создать все условия, чтобы наши граждане не уезжали за границу», - сказал Альтаев.

Стране необходимо «радикальное улучшение» бизнес-климата, чтобы каждый гражданин мог беспрепятственно открывать собственное дело. Для этого важно максимально упростить налоговое законодательство. Также важно убрать монополизацию и «огромное участие» национальных компаний и госорганов в экономике страны и «олигархов, которые везде лезут в каждый бизнес».

Необходимо создать комиссию по расследованию ситуации с ситуацией по заболеваемости коронавирусом и пневмонией, которая произошла летом текущего года. В эту комиссию должны войти независимые граждане – «известные общественники, политики, независимые люди, которые не будут молчать, а будут открыто говорить обо всех проблемах».

«Если у нас упала вся система защиты наших граждан, медобсуживания наших граждан, давайте проведем расследование, давайте проведем – кто виноват? Мы не говорим, что это конкретное лицо, но давайте поймем, разберемся в этом, проведем независимое расследование, создадим комиссию», - предложил депутат.

Для реализации этих мер, он намерен создать открытую площадку по взаимодействию с обществом и госорганами. И о создании соответствующего офиса гражданский реформ под названием «Halyq Project» на базе союза «El Tiregi» Альтаев и заявил сегодня. А также предложил сотрудничество новому создаваемому агентству по стратегическому планированию и реформам.

«Необходимо понимать, что реформы будут очень болезненными, фигурально выражаясь, нам уже таблетки не помогут. Где-то придется резать, чтобы пациент выжил. И это возможно только если общество поддерживает и верит своему правительству. То, чего сейчас нет. Поэтому сегодня правительство должно заботиться в первую очередь о том, чтобы восстановить доверие людей, доверие населения, доверие народа к себе…. Нельзя жить прошлыми победами. Да, спасибо Елбасы за то, что он нашу государственность создал, привел к определенным успехам в этом регионе. Мы в 2000-х стали лидером в центрально-азиатском регионе. Но сейчас, ввиду последних событий, мы начали наши достигнутые вещи, начали терять», - резюмировал Альтаев.