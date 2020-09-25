Великое американское разочарование

Вечером того же дня президент США Дональд Трамп в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, на предвыборном митинге своих стороников повторяет то, что уже говорил все последние недели: «Кричат об этом коронавирусе. Мне дали данные о том, сколько людей каждый год умирает от гриппа, этот коронавирус ничуть не опаснее гриппа». Девять тысяч собравшихся сторонников Трампа одобряюще гудят, на спортивной арене Bojangles Coliseum - ни одного человека в маске.

24 сентября, спустя почти семь месяцев после того превыборного митинга, США преодолевают отметку в 7 миллионов заразившихся коронавирусом, умерли от него больше 200 тысяч человек. Вирус в разы превзошел число ежегодных потерь от гриппа, а Трамп, чья администрация провалила борьбу с эпидемией, имеет все шансы проиграть выборы, на которых от него ждали победы.