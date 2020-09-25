Великое американское разочарование

«Единственное, что может помешать [Дональду] Трампу выиграть эти выборы – это коронавирус», - рассуждал Джереми Майер, доцент Школы политики и управления им. Шара в Университете Джорджа Мейсона. Разговор происходит 2 марта 2020 года. В Вирджинии, где расположен университет, в котором преподает доцент Майер, - ни одного случая коронавируса, а в Штатах в целом – чуть больше тысячи.
Вечером того же дня президент США Дональд Трамп в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, на предвыборном митинге своих стороников повторяет то, что уже говорил все последние недели: «Кричат об этом коронавирусе. Мне дали данные о том, сколько людей каждый год умирает от гриппа, этот коронавирус ничуть не опаснее гриппа». Девять тысяч собравшихся сторонников Трампа одобряюще гудят, на спортивной арене Bojangles Coliseum - ни одного человека в маске.
24 сентября, спустя почти семь месяцев после того превыборного митинга, США преодолевают отметку в 7 миллионов заразившихся коронавирусом, умерли от него больше 200 тысяч человек. Вирус в разы превзошел число ежегодных потерь от гриппа, а Трамп, чья администрация провалила борьбу с эпидемией, имеет все шансы проиграть выборы, на которых от него ждали победы.
Потери Трампа
Прошлой зимой, когда демократы только начинали праймериз, а американская экономика была на подъеме, не только доцент Майер, но и множество аналитиков сходились во мнении – победить Трампа на предстоящих выборах кандидату от Демократической партии будет почти невозможно.
Коронавирус изменил все: человеческие потери, падение экономики и быстрый рост безработицы сделали победу Трампа на выборах не невозможной, но малореальной. Избиратели, еще в марте позитивно оценивавшие шаги администрации Трампа в борьбе с эпидемией, летом были в них полностью разочарованы, свидетельствуют данные опросов.
Консолидация демократов вокруг бывшего вице-президента Джо Байдена, ставшего кандидатом в президенты в апреле – гораздо раньше окончания праймериз, а также масштабные протесты конца весны – начала лета, начавшиеся после убийства жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда – только добавили скепсиса относительно шансов Трампа.
Ключевая база сторонников президента-республиканца – жители сельских районов и пригородов. Они остаются с ним, но вот избирателей в городах Трамп теряет практически полностью.
Колеблющаяся треть
Выборы в США отличаются от большинства стран мира – голосует в стране коллегия выборщиков, которая тем не менее обязана свой выбор делать на основе мнения граждан, голосующих за партийных кандидатов. Борьба за голоса идет там, где победитель – неочевиден. В стране сейчас примерно поровну штатов, где уверенно себя чувствуют демократы и республиканцы, а вот колеблющихся штатов становится все больше.
Причин для этого на нынешних выборах две: долгосрочная – меняющаяся демография и краткосрочная – недовольство избирателями политикой Трампа.
Если четыре года назад, когда Трамп шел на выборы против Хиллари Клинтон, колеблющихся штатов было около десятка, то сейчас их не меньше 15. Среди них – традиционно республиканские Аризона и Джорджия, вернувшиеся в политическую игру Огайо, Айова и Северная Каролина. И даже Техас, не поддерживавший кандидата от демократов почти 30 лет, в этот раз выглядит для Байдена вполне перспективным. Все эти штаты (а также Флорида, Мичиган, Висконсин и Пенсильвания) в 2016 году проголосовали за Трампа, но прежней поддержки у него здесь больше нет.
«Партия белого меньшинства»
Республиканцы при Трампе окончательно приобрели имидж партии белых. Это очевидно на предвыборных митингах, при изучении состава кандидатов партии на выборах и состава администрации нынешнего президента. Известный своим расизмом, Трамп все годы президентства почти не предпринимал попыток понравиться меньшинствам, полагаясь исключительно на своих избирателей.
Демократы тем временем демонстрируют все большее разнообразие, в том числе и составом своих кандидатов на выборах. Напарница Байдена по гонке – сенатор Камала Харрис, чья мать – уроженка Индии, отец – Ямайки.
В последние тридцать лет политические предпочтения представителей разных рас в Штатах почти не менялись, говорит на встрече с журналистами в Foreign Press Center в среду Брэд Джоунс, старший исследователь в Pew Research Center, одном из ведущих американских исследовательских институтов.
Среди афроамериканцев 83% - сторонники демократов (10% - за республиканцев), среди испаноговорящего населения – 63% (29% поддерживают республиканцев), среди американцев азиатского происхождения 72% выступают в поддержку демократов (17% за республиканцев). И если доли эти существенно не меняются, то само количество небелых американцев растет существенно быстрее белого населения – традиционной базы поддержки Республиканской партии.
«С течением времени не было значительных изменений между различными расовыми и этническими группами в их партийной принадлежности. Но если сам состав населения изменится, это означает, что Демократическая партия будет иметь преимущество», - говорит Джоунс, предупреждая об опасности «долгосрочных прогнозов на основе этих трендов».
«Но этот тренд - определенно то, на что обращают внимание обе партии», - говорит исследователь.
У двух ключевых американских партий действительно нет шансов не заметить этот тренд. Штаты, где быстро растет испаноговорящее население – Невада, Аризона, Колорадо, Техас, Флорида – все больше сдвигаются в сторону демократов. Давление оказывает и миграция с северо-востока страны – традиционной базы демократов.
Этот тренд для республиканцев не необратим – как раз северо-восток страны – Мичиган, Миннесота, Висконсин, Пенсильвания – в том числе из-за постепенной миграции населения может вскоре стать еще одной группой штатов, где Республиканская партия будет куда более успешна, чем раньше. Это уже произошло в 2016 году, когда в трех из четырех этих штатов победу одержал Трамп. В 2020 году, свидетельствуют опросы, шансов у него на северо-востоке немного, но опросы уже ошибались четыре года назад.
Меняющийся состав населения США вряд ли станет решающим фактором на этих выборах. Куда важнее текущее положение в экономике, ситуация с безработицей и коронавирусом.
До президентских выборов в США остается меньше шести недель.