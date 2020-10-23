Шанс для Трампа?

После первых президентских дебатов в начале октября Дональд Трамп и его команда переболели коронавирусом, пережили момент осознания, что шансы действующего президента на выборах минимальны и вернулись в игру. Активная кампания в последнюю неделю и оптимизм сторонников Трампа, а также данные о высокой регистрации избирателей-республиканцев должны убедить, что действующий президент еще вполне может доказать: опросы опять врут, а он вовсе не растерял своих избирателей. До выборов в США меньше двух недель, удалось ли Трампу сменить ход гонки?
Проигрыш без шансов
В течение всей предвыборной гонки Дональд Трамп во всех опросах уступает своему оппоненту от демократов Джо Байдену. Общенациональные опросы, еще довольно близкие по результатам соперников весной, летом и осенью показывали столь большое преимущество Байдена, что должно было сложиться только одно впечатление – шансов у Трампа нет.
Против самого эпатажного президента в истории США играет ухудшившаяся ситуация в экономике и в целом – кризис, вызванный коронавирусом. Страна потеряла больше 220 тысяч человек, а медиа снова и снова обнародуют данные о том, что Трамп знал об опасности вируса, но намеренно занижал ее, чтобы не вызвать панику и не обрушить экономику.
В начале октября, казалось, Трамп окончательно проиграл. Он сам, его супруга и многие соратники заразились коронавирусом. Президент, по его собственным словам и данным его врачей, перенес вирус довольно легко, хотя его и госпитализировали на некоторое время. Действия Трампа – он появлялся на публике через несколько дней после заражения, снимал маску, контактировал с другими людьми – все продолжало демонстрировать, что отношение президента к коронавирусу изменилось мало. Он все еще уверен, что его администрация справилась с кризисом хорошо, а он сам не допустил никаких серьезных ошибок.
Демократы уверены в обратном и избиратели, судя по опросам, с ними согласны. Американцы на вопрос о том, кто из двух главных кандидатов в президенты лучше справился бы с коронавирусом, отвечают уверенно – Байден.
Быстрое возвращение Трампа к избирательной кампании – меньше, чем через две недели после положительного теста на коронавирус – должно было убедить Америку, что действующий президент сдаваться не собирается и силен – здоровьем и духом.
Колеблющаяся Америка
Общенациональные опросы об отношении к кандидатам в президенты могут разве что порадовать или разочаровать самих кандидатов и их сторонников, но несут не так много полезной информации. Исход выборов в Америке зависит от голосования в отдельных штатах. И в этом году колеблющимися – теми, где результаты кандидатов довольно близки, - оказалась почти треть всех штатов.
У Байдена, казалось бы, много поводов для оптимизма – он лидирует в опросах в подавляющем большинстве колеблющихся штатов, периодически выходит вперед даже в традиционно поддерживающих республиканцев Техасе и Джорджии. Оптимизма демократу должно добавлять и количество пожертвований, которые он получает на компанию – их значительно больше, чем у Трампа, что позволяет Байдену вести агрессивную рекламную кампанию во всех колеблющихся штатах. У штаба действующего президента ситуация иная – средств значительно меньше и в части штатов, особенно на критически важном северо-западе страны – расходы приходится сокращать.
Штабы Байдена и Трампа ведут сражения по всей стране, но именно колеблющиеся штаты наводнены рекламой и различными мероприятиями. Именно эти штаты решат, кто станет следующим президентом, собрав достаточно голосов выборщиков.
Опросы уже ошибались
В 2016 году опросы уже предсказывали поражение Трампа, об этом же говорили и все крупные медиа. Опросы, как выяснилось, оказались ошибочными – не везде, но в нескольких колеблющихся штатах. И ошибки в избирательной кампании со стороны штаба Хиллари Клинтон (она фактически не вела кампанию в нескольких колеблющихся штатах, где в итоге проголосовали за республиканца), а также отказ многих избирателей-демократов голосовать за нее, привел к победе Трампа на тех выборах.
Ошибаются ли опросы и на этот раз?
«Есть теория о так называемых стеснительных сторонниках Трампа: это люди, которые голосуют за него, но стесняются сказать об их поддержке во время опроса. Если вы это будете учитывать, избирательная гонка станет гораздо более близкой», - отмечает на брифинге в Foreign Press Center Марджи Омеро, исследовательница GBAO – структуры, проводящей опросы по заказу Демократической партии.
«Было очень много экспериментов, чтобы проверить, существуют ли действительно такие «стеснительные сторонники Трампа», и никакого подтверждения такой теории найдено не было. Что происходит в реальности, так это то, что иногда люди не хотят отвечать на вопросы интервьюеров, говорят «я не хочу говорить о политике сейчас», - отмечает Омеро.
Доступные сейчас опросы в колеблющихся штатах проводятся по заказу двух основных партий – республиканцев и демократов (и они показывают довольно сильные различия) или по заказу ключевых медиа – от либеральной The New York Times до консервативного Fox News. Без сомнений, они снова могут быть не точны, а конечный результат зависит не от того, что скажут избиратели во время опросов, а дойдут ли до участков и проголосуют ли в итоге.
Республиканцы, по данным американских СМИ, начавшие в октябре готовится к поражению на выборах, в последнюю неделю наконец услышали позитивные новости. В нескольких ключевых колеблющихся штатах – Флориде, Северной Каролине и Пенсильвании – начало быстро расти число регистрирующихся избирателей-республиканцев (в США избиратели должны обязательно зарегистрироваться, чтобы проголосовать, в некоторых штатах известно, к какой партии они относятся).
Эти данные действительно могут свидетельствовать о том, что Трампу удалось активизировать своих избирателей, но они не говорят о каком-либо преимуществе действующего президента. Демократам удалось мотивировать своих сторонников пройти регистрацию еще раньше – во время праймериз. А окончательные расклады сил не будут понятны до момента, когда начнется подсчет голосов. Он в этот раз обещает быть долгим.
Выборы, основным днем голосования которых станет 3 ноября, в реальности давно идут. Досрочное голосование в США – широко распространенная практика, на фоне ситуации с коронавирусом она стала еще шире. К этому моменту в разных штатах уже проголосовали 33 миллиона человек – это рекорд досрочного голосования за всю историю выборов (в 2016 году на выборах в целом проголосовало почти 136 млн. человек).
Вторые и последние дебаты между Байденом и Трампом, прошедшие вечером в четверг (утром в пятницу по времени Алматы) вышли гораздо спокойнее первых. Опросы всех крупнейших медиа показали победу в дебатах кандидата от демократов. Поможет ли она ему укрепить лидерство в гонке или окажется тем опросом, что не показал реальной картины за 12 дней до завершения выборов в США?