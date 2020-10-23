Шанс для Трампа?

Проигрыш без шансов

В течение всей предвыборной гонки Дональд Трамп во всех опросах уступает своему оппоненту от демократов Джо Байдену. Общенациональные опросы, еще довольно близкие по результатам соперников весной, летом и осенью показывали столь большое преимущество Байдена, что должно было сложиться только одно впечатление – шансов у Трампа нет.

Против самого эпатажного президента в истории США играет ухудшившаяся ситуация в экономике и в целом – кризис, вызванный коронавирусом. Страна потеряла больше 220 тысяч человек, а медиа снова и снова обнародуют данные о том, что Трамп знал об опасности вируса, но намеренно занижал ее, чтобы не вызвать панику и не обрушить экономику.

В начале октября, казалось, Трамп окончательно проиграл. Он сам, его супруга и многие соратники заразились коронавирусом. Президент, по его собственным словам и данным его врачей, перенес вирус довольно легко, хотя его и госпитализировали на некоторое время. Действия Трампа – он появлялся на публике через несколько дней после заражения, снимал маску, контактировал с другими людьми – все продолжало демонстрировать, что отношение президента к коронавирусу изменилось мало. Он все еще уверен, что его администрация справилась с кризисом хорошо, а он сам не допустил никаких серьезных ошибок.

Демократы уверены в обратном и избиратели, судя по опросам, с ними согласны. Американцы на вопрос о том, кто из двух главных кандидатов в президенты лучше справился бы с коронавирусом, отвечают уверенно – Байден.

Быстрое возвращение Трампа к избирательной кампании – меньше, чем через две недели после положительного теста на коронавирус – должно было убедить Америку, что действующий президент сдаваться не собирается и силен – здоровьем и духом.