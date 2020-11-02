Финал американской гонки

В Вашингтоне, Лос-Анджелесе и других американских городах владельцы торговых точек закрывают витрины листами дерева и железа – они готовятся к возможным погромам после выборов 3 ноября. Так ко дню голосования в США еще не готовились, но и таких выборов, как нынешние, в американской истории еще не было. Vласть описывает несколько сценариев, как могут развиваться события в США после завершения президентской гонки.
Сценарий первый: Байден выигрывает, Трамп признает поражение
От журнала The Economist до ютуб-блогеров – все сходятся во мнении, что именно кандидат от демократов и бывший вице-президент Джо Байден станет следующим президентом США. Его рейтинги не падают несколько месяцев, он лидер не только общенациональных опросов, но, что важнее, опросов в колеблющихся штатах, где решится исход выборов.
Байдену и демократам удалось на этих выборов взвинтить ставки: он собрал в полтора раза больше денег на свою кампанию, чем Дональд Трамп, выкупил огромное количество рекламы на телевидении и в соцсетях и приготовился отстаивать голоса своих избирателей – тысячи нанятых им юристов готовы оспаривать результаты выборов там, где возникнут сомнения в исходе.
Гораздо более важное достижении демократов – мобилизация электората. В 2016 году Хиллари Клинтон проиграла в ключевых колеблющихся штатах в том числе из-за того, что многие демократы, голосовавшие до этого за Барака Обаму, просто не пришли на участки.
Громадные цифры досрочного голосования на этих выборах – проголосовало уже почти 100 млн. человек (больше 70% от всех проголосовавших в 2016-м) на пользу демократам – это их электорат рвется на участки и обновляет исторические рекорды. В тех штатах, что публикуют данные о проголосовавших избирателях, указавших свою партийную принадлежность, цифры показывают, что из общего числа пришедших на участки сторонников демократов на треть больше, чем республиканцев.
Демократы готовятся «взять» не только Белый дом, но и конгресс и сенат – у них все шансы на установление полного контроля над законодательной и исполнительной властью.
Но именно масштаб досрочного голосования – то, что заставляет многих аналитиков сомневаться, что победитель выборов будет объявлен уже в ночь на среду. Американцы голосуют досрочно двумя способами – лично и по почте. При этом каждый штат самостоятельно регулирует не только сам процесс досрочного голосования (его сроки, способы и разрешение), но и процесс подсчета голосов и в некоторых штатах письма с бюллетенями не разрешается открывать до дня голосования. Справятся ли избирательные комиссии с обработкой бюллетеней, которые в некоторых штатах могут занимать до 8-10 страниц (американцы выбирают не только президента, но и треть сенаторов, весь конгресс, часть губернаторов, прокуроров, местных сенаторов и конгрессменов, школьные советы и т.д.) – открытый вопрос. В некоторых ключевых штатах подсчет голосов может затянуться на несколько дней.
Байдену нужна убедительная победа и достаточное количество голосов выборщиков (больше 270) в ночь выборов, чтобы Трамп признал свое поражение, даже не дожидаясь подсчета голосов в тех штатах, где оно затянется.
Этот сценарий – сокрушительная победа демократа и признание этого результата действующим президентом – не так вероятен, как хотелось бы сторонникам Байдена. И не только потому, что опросы могут снова ошибиться, но и потому, что Трамп уже несколько раз сказал, что он вряд ли примет поражение.
Сценарий второй: Трамп выигрывает, Байден признает поражение
Признание собственного поражения – политическая традиция, свидетельствующая не о слабости проигравшего, а о его силе и зрелости. По установившимся в Штатах правилам, которые тем не менее обязательными не являются, проигравший кандидат звонит своему сопернику, ставшему победителем выборов. Это делают конгрессмены и сенаторы, кандидаты в прокуроры и губернаторы. Это делали всегда и кандидаты в президенты.
Хиллари Клинтон сомневалась, делать ли ей звонок Трампу, поскольку в северо-западных штатах результаты были слишком близкими, но все же позвонила и поздравила соперника с победой на выборах.
Джо Байден в американской политике – около пятидесяти лет. За его плечами – тридцать лет работы в сенате, где признавать поражение ему не приходилось. Но нынешняя президентская гонка для Байдена – третья и он дважды снимался с нее на этапе праймериз, признавая, что выиграть не удастся. В 2008 году, снявшись с гонки, в итоге он стал напарником Барака Обама и затем – его вице-президентом.
Нет ни малейших сомнений, что в случае очевидного поражения на выборах, которое, пусть и кажется малореальным, но все же возможно – Байден признает свое поражение. Для него это будет означать завершение его долгой политической карьеры и возвращение к публичным выступлениям и написанию книг. Но звать своих сторонников на улицы демократ точно не будет, приняв поражение так, как это делали политики чаще всего в американской истории.
Сценарий третий: Байден выигрывает, Трамп отказывается это признать
Трамп – человек, который изменил Республиканскую партию если не навсегда, то надолго. Он бизнесмен и шел в президенты как бизнесмен, а не политик. Его радикальная риторика пришлась по душе той части американцев, что устала от политического истеблишмента – Клинтонов и Бушей. Трамп все четыре года президентства оставался непредсказуем как в международной политике, так и во внутренних делах.
Он делал расистские заявления, а затем заявлял, что никто и никогда столько не сделал для небелого населения страны. Его заявления полны лжи, но его избиратели игнорируют это, видя только яркого лидера, делающего их страну «снова великой».
Именно непредсказуемость Трампа и радикальность его заявлений заставляет думать о том, что он не признает свое поражение на выборах. Да и сам он отказывается однозначно ответить на вопрос, что будет делать, если проиграет.
Что же он будет делать? Вероятны два пути – юридический и уличный.
Юристы Трампа попытаются доказать нарушения на выборах – он давно готовит свою аудиторию к тому, чтобы заявить о фальсификации выборов в разных штатах из-за масштабного голосования по почте, которое Трамп называет ненадежным, хотя многократно им пользовался, в последний раз – в этом году на праймериз. Эти заявления – попытка заранее сыграть в игру «у меня украли победу губернаторы-демократы». Мичиган, Миннесота, Пенсильвания, Висконсин, Северная Каролина – пять колеблющихся штатов, губернаторами которых являются демократы – могут стать полем юридических сражений команды Трампа. В других ключевых штатах – Аризоне, Техасе, Джорджии – губернаторами являются республиканцы, так что атака Трампа там может быть слабее.
Уличное противостояние – это то, из-за чего владельцы бизнеса закрывают свои витрины листами дерева и железа. Трамп может призвать своих сторонников выйти на улицу и отстаивать его победу и тогда столкновения сторонников действующего президента и его ярых противников – станут почти неизбежны. Подобное противостояние уже происходило в эти четыре годы, но предсказать его масштаб в этот раз – невозможно. Как и его последствия для страны.
Axios со ссылкой на свои источники в воскресенье сообщил, что Трамп планирует в ночь выборов провозгласить себя победителем, если он будет лидировать по предварительным подсчетам голосов в ключевых колеблющихся штатах. Советники подтверждают и стратегию Трампа максимально дискредитировать голосование по почте (включая и то, что бюллетени, поступившие после дня голосования, учитывают в результатах), хотя оно использовалось в США на десятках выборов. Все это неизбежно приведет к дальнейшему нарастанию хаоса, который сопровождал все годы президентства республиканца.
Сценарий четвертый: Победитель выборов не будет известен несколько недель
Проблемы с подсчетом голосов в ключевых колеблющихся штатах – на этих выборах их уже пятнадцать – могут привести к тому, что победитель выборов не будет объявлен ни в ночь на среду, ни в последующие дни. Избирательным комиссиям могут понадобиться недели на подсчет голосов на выборах (так уже было, например, в Аризоне в 2018-м). А затем могут последовать обращения в суд с требованием пересчета голосов и, собственно, сам пересчет.
В связи с этим сценарием все всегда вспоминают выборы 2000 года, когда вице-президента Алберта Гора и Джорджа Буша-младшего разделили всего несколько сотен голосов во Флориде. В этом штате и решился исход голосования – победил республиканец Буш. Пересчет голосов тогда продолжался до середины декабря и точку в нем поставил Верховный суд, постановивший прекратить подсчеты. Сейчас республиканцы фактически контролируют Верховный суд – шесть судей из девяти были назначены президентами-республиканцами, в том числе трое – Трампом.
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Даже если победитель выборов будет объявлен всего через несколько часов после завершения голосования, а проигравший признает поражение, последствия этих выборов будут ощущаться еще очень долго. Америка подходит к финальному дню голосования с беспрецедентно поляризованным обществом, которому не только четыре года президентства Трампа, но и их концовка – нынешняя предвыборная гонка – стоили очень дорого. Объединить раздробленную страну – задача, которую предстоит решить следующему президенту. И ему, вполне вероятно, это не удастся.