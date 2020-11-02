Финал американской гонки

Сценарий первый: Байден выигрывает, Трамп признает поражение

От журнала The Economist до ютуб-блогеров – все сходятся во мнении, что именно кандидат от демократов и бывший вице-президент Джо Байден станет следующим президентом США. Его рейтинги не падают несколько месяцев, он лидер не только общенациональных опросов, но, что важнее, опросов в колеблющихся штатах, где решится исход выборов.

Байдену и демократам удалось на этих выборов взвинтить ставки: он собрал в полтора раза больше денег на свою кампанию, чем Дональд Трамп, выкупил огромное количество рекламы на телевидении и в соцсетях и приготовился отстаивать голоса своих избирателей – тысячи нанятых им юристов готовы оспаривать результаты выборов там, где возникнут сомнения в исходе.

Гораздо более важное достижении демократов – мобилизация электората. В 2016 году Хиллари Клинтон проиграла в ключевых колеблющихся штатах в том числе из-за того, что многие демократы, голосовавшие до этого за Барака Обаму, просто не пришли на участки.

Громадные цифры досрочного голосования на этих выборах – проголосовало уже почти 100 млн. человек (больше 70% от всех проголосовавших в 2016-м) на пользу демократам – это их электорат рвется на участки и обновляет исторические рекорды. В тех штатах, что публикуют данные о проголосовавших избирателях, указавших свою партийную принадлежность, цифры показывают, что из общего числа пришедших на участки сторонников демократов на треть больше, чем республиканцев.

Демократы готовятся «взять» не только Белый дом, но и конгресс и сенат – у них все шансы на установление полного контроля над законодательной и исполнительной властью.

Но именно масштаб досрочного голосования – то, что заставляет многих аналитиков сомневаться, что победитель выборов будет объявлен уже в ночь на среду. Американцы голосуют досрочно двумя способами – лично и по почте. При этом каждый штат самостоятельно регулирует не только сам процесс досрочного голосования (его сроки, способы и разрешение), но и процесс подсчета голосов и в некоторых штатах письма с бюллетенями не разрешается открывать до дня голосования. Справятся ли избирательные комиссии с обработкой бюллетеней, которые в некоторых штатах могут занимать до 8-10 страниц (американцы выбирают не только президента, но и треть сенаторов, весь конгресс, часть губернаторов, прокуроров, местных сенаторов и конгрессменов, школьные советы и т.д.) – открытый вопрос. В некоторых ключевых штатах подсчет голосов может затянуться на несколько дней.

Байдену нужна убедительная победа и достаточное количество голосов выборщиков (больше 270) в ночь выборов, чтобы Трамп признал свое поражение, даже не дожидаясь подсчета голосов в тех штатах, где оно затянется.

Этот сценарий – сокрушительная победа демократа и признание этого результата действующим президентом – не так вероятен, как хотелось бы сторонникам Байдена. И не только потому, что опросы могут снова ошибиться, но и потому, что Трамп уже несколько раз сказал, что он вряд ли примет поражение.