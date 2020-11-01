Более 92 млн американцев уже проголосовало на президентских выборах

Более 92 миллионов избирателей в США уже приняли участие в президентских выборах, проголосовав досрочно двумя способами – лично или по почте, свидетельствуют данные Election Project, созданного профессором Университета Флориды Майкла МакДональда.

Показатель досрочного голосования – рекордный в истории США. При этом в двух штатах – Техасе и на Гавайях – число проголосовавших досрочно превышает общее число избирателей, которые приняли участие в прошлых президентских выборах в 2016 году.

В целом в выборах 2020 года уже проголосовало 38,3% американских избирателей. Самые высокие показатели явки – в Техасе, Флориде, Северней Каролине, Джорджии. Все они являются колеблющимися – ни один из двух основных кандидатов здесь не является очевидным фаворитом.

«Мы приближаемся к цифрам, которые были в 2008 году и, я думаю, что обойдем их», - отметил на брифинге в Foreign Press Center профессор Техасского университета в Остине Дарон Шоу.

В выборах в 2008 году приняло участие 131,3 млн. избирателей, явка составила 58,2%. В выборах в 2016 году участвовало 135,8 млн. американцев, явка составила 55,7%.

Профессор Шоу отмечает, что на президентских выборах явка традиционно выше, чем на промежуточных, которые проходят ровно посередине президентского срока – на этих выборах избирают весь состав конгресса и треть сенаторов.

«Промежуточные выборы в 2018 году показали резкий взлет явки по сравнению с другими промежуточными выборами (явка на них колебалась между 36 и 41 процентами), это одна из причин, почему мы ждем резкого роста явки на нынешних выборах», - отмечает Шоу, не прогнозируя какого-то конкретного результата.

Макдональд в свою очередь прогнозируют явку примерно в 65% - на участки, по его мнению, придет больше 150 млн. американцев.

Во многих штатах досрочное голосование уже закончилось, в воскресенье и понедельник оно будет продолжаться всего в нескольких из них.

Основным днем голосования будет вторник, 3 ноября. Основными кандидатами на выборах являются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, демократ Джо Байден.