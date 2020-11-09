​Оппозиция не будет объединяться для участия в выборах

«Мы ни с кем не будем идти. Против − будем. Нет гарантии, что ОСДП (будет учитывать наши интересы – V). Поэтому мы не хотим. Да и не готовы они к выборам: членов нет, кандидатов нет, денег нет, доверия нет. Предвыборной программы и толкового избирательного штаба тоже нет», - пояснила свое решение Кожалиева. Вместо непосредственного участия в выборах активистка занимается организацией наблюдательной платформы «Дауыс», которая должна помочь в выявлении фальсификаций.

Еще летом Орынбетова объясняла Vласти свое недоверие к идее объединения тем, что в ОСДП не могли гарантировать предоставление мандатов: «Все ключевые решения принимает совет партии, и это не гарантирует нам прохождение в маслихаты и мажилис. Мы пришли к выводу, что среди зарегистрированных партий сейчас нет более или менее независимых, чтобы от них можно было баллотироваться». К нынешнему моменту она не изменила своего решения и также ограничит свою роль на выборах наблюдением – специально для этого была создана инициатива Baqylau.

Несмотря на то, что Демократическая партия Жанболата Мамая так и не смогли закончить процедуру регистрации, он и его единомышленники даже не рассматривали возможность объединения усилий с какой-либо существующей партией. Вместо этого они призывают бойкотировать выборы, а также планируют провести три митинга – 14 ноября, 16 декабря и 10 января, в день голосования.

Между митингами члены партии проводят одиночные пикеты - на минувшей неделе прошло уже несколько. И пикеты и митинги имеют целью продемонстрировать, что ни одной реально оппозиционной силе не удалось пройти государственную регистрацию и принять участия в выборах.

При этом еще осенью прошлого года Мамай настаивал, что парламентские выборы должны пройти только после того, как будет реформировано избирательное законодательство, а оппозиционные партии будут допущены к участию в выборах.