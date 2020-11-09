​Оппозиция не будет объединяться для участия в выборах

К моменту объявления выборов ни одному из политических движений, возникших на волне весенних и летних протестов 2019 года, не удалось зарегистрировать партию. Создание коалиции с одной из действующих партий оставалось для них последней возможностью побороться за места в парламенте и мажилисе. Еще летом председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов предлагал новым движениям присоединиться к ним, хотя и отмечал, что сейчас сложно найти идеи для разработки общей повестки. ОСДП называет себя единственной официально зарегистрированной структурой оппозиции. Однако лидеры движения HAQ Тогжан Кожалиева и движения Respublika Бэлла Орынбетова усомнились в этом и воздержались от сотрудничества.
«Мы ни с кем не будем идти. Против − будем. Нет гарантии, что ОСДП (будет учитывать наши интересы – V). Поэтому мы не хотим. Да и не готовы они к выборам: членов нет, кандидатов нет, денег нет, доверия нет. Предвыборной программы и толкового избирательного штаба тоже нет», - пояснила свое решение Кожалиева. Вместо непосредственного участия в выборах активистка занимается организацией наблюдательной платформы «Дауыс», которая должна помочь в выявлении фальсификаций.
Еще летом Орынбетова объясняла Vласти свое недоверие к идее объединения тем, что в ОСДП не могли гарантировать предоставление мандатов: «Все ключевые решения принимает совет партии, и это не гарантирует нам прохождение в маслихаты и мажилис. Мы пришли к выводу, что среди зарегистрированных партий сейчас нет более или менее независимых, чтобы от них можно было баллотироваться». К нынешнему моменту она не изменила своего решения и также ограничит свою роль на выборах наблюдением – специально для этого была создана инициатива Baqylau.
Несмотря на то, что Демократическая партия Жанболата Мамая так и не смогли закончить процедуру регистрации, он и его единомышленники даже не рассматривали возможность объединения усилий с какой-либо существующей партией. Вместо этого они призывают бойкотировать выборы, а также планируют провести три митинга – 14 ноября, 16 декабря и 10 января, в день голосования.
Между митингами члены партии проводят одиночные пикеты - на минувшей неделе прошло уже несколько. И пикеты и митинги имеют целью продемонстрировать, что ни одной реально оппозиционной силе не удалось пройти государственную регистрацию и принять участия в выборах.
При этом еще осенью прошлого года Мамай настаивал, что парламентские выборы должны пройти только после того, как будет реформировано избирательное законодательство, а оппозиционные партии будут допущены к участию в выборах.
Участник движения Oyan Qazaqstan Димаш Альжанов еще летом заявлял Vласти о том, что оно не намерено принимать вид партии, не желает встраиваться в нынешнюю политическую систему и не собирается создавать коалицию с другими гражданскими и формальными организациями. Движение не изменило свою позицию и вместе с тем заметно снизило публичную активность, решив, помимо прочего, не участвовать в митинге против политических репрессий 31 октября.
Рахимжанов, в свою очередь, видит причину провала переговоров ОСДП с новыми политическими силами, в частности с HAQ и Respublika, в том, что они так и не предоставили конкретный перечень имен для формирования партийного списка: «Взамен мы получали только требования [включения их представителей в политсовет ОСДП] и видим попытки торгов. Мы всегда шли им на уступки и хотели более тесно сотрудничать, но, к сожалению, многие вещи игнорировались. Как, например, избрание кандидатов в составы избирательных комиссий. От них не было никакой помощи».
Тем не менее, ОСДП заключила меморандумы с другими организациями: Союзом независимых профсоюзов «Аманат» и Республиканским общественным антимонопольным комитетом. Все еще ведутся переговоры с представителями экологического альянса «Байтак Болашак» и одним из объединений наблюдателей. Сотрудничать с партией также согласились отдельные эксперты и активисты, имена которых Рахимжанов не стал уточнять.
Одновременно группа оппозиционных активистов, представляющих различные незарегистрированные партии и группы, создала движение «Ел бірлігі», которое требует изменения выборного законодательства и принципа формирования мажилиса и маслихатов.
"Мы подготовим проект и внесем на рассмотрение. Мы предложим мажоритарную избирательную систему. 50 процентов депутатов должны выдвигаться от округов, 50 процентов – по партийным спискам. Принять данные изменения можно за один день. Кроме того, необходимо принять специальный закон о наблюдателях. Необходимо, чтобы их документы имели законную силу", - заявил участник движения, оппозиционный политик Балташ Турсумбаев.
Схожие требования звучали и на митинге гражданских активистов 31 октября.
Оппозиция вновь вступает в электоральный период без целостной стратегии. Одна ее часть агитирует за то, чтобы граждане голосовали за любую другую партию, кроме «Нур Отана» и регистрировались в качестве наблюдателей. Другая настаивает на том, чтобы полностью игнорировать выборы и включаться в протестную борьбу для изменения политической ситуации. Третья же сторона говорит о необходимости консолидировать силы в существующих институциональных рамках, но не может убедить другие гражданские движения решиться на это. Повестки сторон тоже варьируются от призывов к переустройству системы госуправления до кредитной амнистии и улучшения экономической ситуации. Неопределенность их требований рассеивает внимание граждан, активность которых снижалась весь прошедший год из-за пандемии и сопротивления регистрации новых политических организаций.
Вероятно, на фоне этой разобщенности оппозиции будет довольно сложно мобилизовать людей на какие-либо политические действия.