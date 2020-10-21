Выборы со множеством известных

Выглядит так, что в выборах будут участвовать исключительно действующие игроки. Но тут еще возможны варианты.

В мае этого года вице-министр юстиции Наталья Пан неожиданно заявила, что в ведомстве рассматривают документы о регистрации политических партий – чиновница не уточняла, о какой партии или партиях идет речь. Неизвестно, когда прошли их съезды – в период пандемии это было невозможно, а Минюст так и не ответил оппозиции, может ли она провести свои съезды онлайн. Тем не менее, выглядело это как готовность под выборы представить какие-то новые политические проекты (так уже было в 2004 году, когда под выборы создали Коммунистическую народную партию – альтернативу старой Компартии и Демократическую партию Казахстана «Адилет» - аббревиатурой почти совпадающую с тогдашним ДВК). Вполне возможно, это будет сделано. Как и многие другие партийные проекты, новые будут под контролем власти и ее идеологов, но исключать того, что кто-то из них проведет яркую избирательную кампанию и войдет в мажилис или маслихаты – нельзя.

Маслихаты как центр борьбы

На предстоящих выборах маслихаты впервые будут избираться по партийным спискам. Форма эта вызывает обоснованные споры, поскольку избиратели лишаются возможности выбрать в маслихат представителя, которого знают хорошо, живущего рядом с ними и знающего о проблемах города-района. Тем не менее новый формат принесет, как минимум, один плюс – по закону в маслихате теперь не может быть представлена только одна партия (как это было почти повсеместно в последние годы). Даже если ни одной политсиле, кроме победителя, не удастся преодолеть избирательный порог в 7%, как и на выборах в мажилис, партия, занявшая второе место, получит депутатский мандат.

Выборы по партийным спискам в маслихаты станут настоящим испытанием для небольших политических партий – многие из них в регионах представлены слабо, у них там мало представителей, их плохо знают. На этих выборах им нужно будет выставлять своих кандидатов на всех уровнях и административному ресурсу явно придется включаться, чтобы помогать им.

У формальной оппозиции, даже в ее нынешнем виде, есть вполне реальные шансы на выборах в маслихаты во многих регионах – на западе, юге, в крупных городах. Это показали прошлогодние выборы президента и предыдущие парламентские кампании. Общенациональная социал-демокаратическая партия, например, набирала больше 10% на парламентских выборах в разное время в Атырауской и Мангистауской областях, в Алматы.

Главными факторами станут справедливость подсчета голосов и активность наблюдателей. Как известно, в прошлом году наблюдатели фиксировали на выборах множество нарушений и пришли к выводу о других результатах голосования, но на итоги выборов это не повлияло.

Тем не менее несколько общественных инициатив активно готовят наблюдателей уже несколько месяцев и только усилят их подготовку в ближайшие недели. Они планируют в том числе использовать совершенно новые технологии, схожие с теми, что были на выборах в Беларуси – альтернативный подсчет голосов, работа с данными. Это может позволить, если и не сделать выборы прозрачными и честными, то иметь весомые доказательства фальсификаций.