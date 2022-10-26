Добиться тихих выборов

Сам Альтаев в разговоре с Властью сказал, что «Мұқалмас» не подавал на него в суд, и остается «на позиции, что они выдвинули меня в президенты». Он считает, что его выдвижение было сорвано людьми, которые ранее были членами, но уже вышли из организации — «по заданию властей».

Альтаев подал иск на действия ЦИК в Верховный суд, но ему отказали в удовлетворении иска.

Он добавляет, что с момента объявления президентских выборов усилилось давление на сторонников его партии El Tiregi. Альтаев объясняет именно давлением властей отказ некоторых объединений поддержать его кандидатуру.

«Единственного кандидата, которого знает оппозиция, который независимо от властей выдвинулся, ликвидировали. Токаев выдвигает против себя только ноунеймов и старичков, и с ними хочет идти на выборы. Я не удивлюсь, если даже в отношении меня будет возбуждено уголовное дело по надуманным причинам», — говорит Альтаев.

Дискредитируй всех

6 октября на Youtube появился канал, на котором 7 октября было опубликовано видео о заявлении членов «Мұкалмас» о фальсификации протокола о выдвижении Альтаева кандидатом в президенты. После там появлялись многочисленные видео, дискредитирующие политиков, активистов и правозащитников.

Так, кыргызского джазового музыканта Викрама Рузахунова, жертву пыток во время январских событий, автор канала назвал «провокатором», а правозащитницу Бахытжан Торегожину человеком, который «активно поливает политический режим своей страны и называет всех нарушителей закона и порядка политическими заключенными».

7 октября на Youtube появился еще один канал, на котором публикуются видео из поездок и заявлений Токаева. Они создают образ президента, как «опытного и интеллигентного дипломата» и «человека, близкого к народу», ставящего интересы государства выше всего. Видеоролики обоих каналов появляются во время просмотра других видео на Youtube в виде рекламы.

Те, кто не с нами…

С момента объявления президентских выборов целый ряд общественных и политических деятелей выступили против их проведения, а затем немедленно столкнулись с давлением.

«Сколько раз наших сторонников задерживали на 15 - 20 суток, накладывали штрафы в миллионы тенге. Помимо этого, одного из наших активистов в Жанаозене Муратбая Жумагалиева недавно избили. Жумагалиев и другие активисты в Жанаозене открыто говорят, что это было по указке акима Жанаозена. Об этом сказал и еще один наш сторонник Келбет Нурбаев. Его также арестовали за оскорбление акима на 20 суток», — рассказывает Инга Иманбай, журналистка и активистка незарегистрированной Демократической партии.