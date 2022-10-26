Добиться тихих выборов

Традиционно перед выборами в Казахстане ответственные за их проведение — Центризбирком и власти страны в целом — делают заявления, что сделают все возможное, чтобы голосование прошло честно и прозрачно. Традиционно эти заявления сопровождаются растущим давлением на гражданских активистов, медиа и политиков. Тем не менее уровень давления перед досрочными выборами 2022 года удивляет даже тех, кто к нему давно привык.
Выборы без Альтаева
7 октября экс-мажилисмен от правящей партии Amanat и лидер незарегистрированной партии El Tiregi Нуржан Альтаев подал документы в центральную избирательную комиссию (ЦИК) о выдвижении кандидатом в президенты от республиканского общественного объединения «Мұқалмас», которое на прошлых парламентских выборах занималось наблюдением.
Сразу после этого в ЦИК поступило заявление о фальсификации протокола о выдвижении Альтаева и спустя несколько дней Центризбирком приостановил процесс рассмотрения соответствия кандидатуры Альтаева требованиям законодательства. Позднее суд признал протокол о выдвижении Альтаева сфальсифицированным.
Газиза Амирбек, одна из тех, кто заявил о фальсификации выдвижения Альтаева, сообщила, что 27 сентября на общем собрании «Мұқалмас» было принято решение, что они не выдвигают кандидатов в президенты. Однако 6 октября ей позвонили руководители филиалов из регионов, сообщив, что созывается онлайн-конференция, в которой на повестке дня стоит вопрос о выдвижении Альтаева.
«Мы и еще двое человек пришли на это собрание, но нас туда не пустили. В онлайн-конференции отключали недовольных. В итоге там было всего 17 членов, которые имели право голосовать, из них 11 — были против, а 6 — за. После того, как они сдали протокол собрания в ЦИК, заявив, что там участвовало 41 человек и 28 проголосовало за, мы написали свое письмо в ЦИК», — объясняла Амирбек.
Сам Альтаев в разговоре с Властью сказал, что «Мұқалмас» не подавал на него в суд, и остается «на позиции, что они выдвинули меня в президенты». Он считает, что его выдвижение было сорвано людьми, которые ранее были членами, но уже вышли из организации — «по заданию властей».
Альтаев подал иск на действия ЦИК в Верховный суд, но ему отказали в удовлетворении иска.
Он добавляет, что с момента объявления президентских выборов усилилось давление на сторонников его партии El Tiregi. Альтаев объясняет именно давлением властей отказ некоторых объединений поддержать его кандидатуру.
«Единственного кандидата, которого знает оппозиция, который независимо от властей выдвинулся, ликвидировали. Токаев выдвигает против себя только ноунеймов и старичков, и с ними хочет идти на выборы. Я не удивлюсь, если даже в отношении меня будет возбуждено уголовное дело по надуманным причинам», — говорит Альтаев.
Дискредитируй всех
6 октября на Youtube появился канал, на котором 7 октября было опубликовано видео о заявлении членов «Мұкалмас» о фальсификации протокола о выдвижении Альтаева кандидатом в президенты. После там появлялись многочисленные видео, дискредитирующие политиков, активистов и правозащитников.
Так, кыргызского джазового музыканта Викрама Рузахунова, жертву пыток во время январских событий, автор канала назвал «провокатором», а правозащитницу Бахытжан Торегожину человеком, который «активно поливает политический режим своей страны и называет всех нарушителей закона и порядка политическими заключенными».
7 октября на Youtube появился еще один канал, на котором публикуются видео из поездок и заявлений Токаева. Они создают образ президента, как «опытного и интеллигентного дипломата» и «человека, близкого к народу», ставящего интересы государства выше всего. Видеоролики обоих каналов появляются во время просмотра других видео на Youtube в виде рекламы.
Те, кто не с нами…
С момента объявления президентских выборов целый ряд общественных и политических деятелей выступили против их проведения, а затем немедленно столкнулись с давлением.
«Сколько раз наших сторонников задерживали на 15 - 20 суток, накладывали штрафы в миллионы тенге. Помимо этого, одного из наших активистов в Жанаозене Муратбая Жумагалиева недавно избили. Жумагалиев и другие активисты в Жанаозене открыто говорят, что это было по указке акима Жанаозена. Об этом сказал и еще один наш сторонник Келбет Нурбаев. Его также арестовали за оскорбление акима на 20 суток», — рассказывает Инга Иманбай, журналистка и активистка незарегистрированной Демократической партии.
Она отмечает, что многих ее сторонников сейчас пытаются подкупить, чтобы они работали против нее. Так, некие люди приходили к активистке Демпартии Гулнар Мирманбетовой и предложили работать на них, чтобы она передавала информацию о планах Иманбай. Они также интересовались деятельностью активистки движения Oyan, Qazaqstan! и журналистки Асем Жапишевой. Другой активистке Аружан Дуйсебаевой предлагали крупную сумму, чтобы она открыла Youtube канал альтернативный существующему каналу Демпартии.
«За эти три года существования Демократической партии было много давления. Самое серьезное из них то, что (лидер Демократической партии — В.) Жанболат Мамай вот уже более 8 месяцев находится под стражей. Все обвинения в его адрес безосновательны. Но в связи с предстоящими президентскими выборами — запугивание, нападения, подкупы и другие методы давления - усилились», — констатирует Иманбай.
Связывает она это с тем, что с самого объявления президентских выборов они выступили против их проведения и заявили, что ответят на них протестными акциями.
Адмаресты, уголовные дела и угрозы расправы
В преддверии выборов был задержан журналист Думан Мухаммедкарим, который на своем Youtube канале призывал выйти на общенациональный митинг в Алматы против внеочередных президентских выборов в День Республики — 25 октября. 12 октября его арестовали на 15 суток за нарушение закона о порядке организации и проведения мирных собраний. 14 октября Мухаммедкарим объявил голодовку в спецприемнике в знак протеста против решения суда.
22 октября бывшей журналистке El Media и гражданской активистке Айгерим Тлеужановой, которую ранее вызывали на допросы в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 255 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности), предъявили официальное обвинением. Ее подозревают в организации массовых беспорядков в алматинском аэропорту во время январских событий.
Сама Тлеужанова связывает это с предстоящими досрочными выборами, так как «команда Токаева хочет провести эти выборы без лишнего шума, вот и всех, кто может выйти, будь это 25 октября или 20 ноября, будут превентивно задерживать».
Политик и лидер незарегистрированной партии «Жер қорғаны» Мухтар Тайжан сообщил Власти об угрозах расправы, постоянных телефонных звонках с неизвестных номеров и случае, когда к его соседям обратились сотрудники силовых структур с просьбой установить прослушивающее устройство в их доме. Все это, по его словам, началось после объявления президентских выборов. О провокациях также заявлял Булат Абилов, председатель незарегестрированной партии Bizdin Tandau. В сентябре в Жанаозене одну из его встреч со сторонниками и интересующимися партией сорвали провокаторы.
Также давлению подвергались журналисты. Так, в бизнес-центре, где находится издание Elmedia.kz было выбито окно. Перед входом оставили надпись «Elmedia. Kz News», сделанную красной краской. Угрожающую надпись перед входом получила и редакция сайта Orda.kz. А сайт издания КазТАГ подвергся масштабным DDoS атакам.
Елена Швецова, исполнительный директор общественного фонда «Еркіндік қанаты» рассказала Власти, что эти выборы для их команды являются самыми сложными в плане давления. Атаки на них начались в июле, когда независимые наблюдатели стали критиковать проект закона о регистрации для организаций, которые занимаются наблюдением.
«Сначала это были какие-то общие атаки, потом пошли персональные. Меня пытались выставить мошенницей, самым ужасным человеком, что я просто «грантоед», что мы тратим деньги доноров не по назначению. Причем люди, которые это комментируют - это фейковые аккаунты. И это в том числе бьет по репутации, потому что нас знает определенное количество людей, но люди, которые не знакомы с деятельностью фонда и они впервые там про нас слышат, у них складывается неправильное мнение в отношении нас», — говорит Швецова.
Она отмечает также тот факт, что к традиционному давлению на бюджетников и студентов голосовать на выборах, прибавилось требованием к учащимся вузов становиться наблюдателями.
«К нам приходит регистрироваться люди, которые не хотят наблюдать, которые идут не по собственной воле. Когда мы начинаем разговаривать с этими людьми, они нам рассказывают о том, что их заставили. Часть из них даже если говорит, что хотят стать наблюдателями, но когда они приходят на тренинги - по ним видно, что они совсем не заинтересованы в этом. Если условно от 300 до 400 человек зарегистрировались в наблюдатели, то 100 из них точно засланные. То есть отправляют людей для того, чтобы спутать нас, внедрить своих представителей, которые бы сорвали наблюдение за выборами», — констатирует она.
14 октября сотрудники полиции пришли в офис к директору филиала «Еркіндік қанаты» в Петропавловске Евгения Соловьева. По словам Швецовой, у него спрашивали о деятельности организации и планах на предстоящих выборах.
«Здесь надо тоже понимать, что пришли не в головной офис, а к руководителю филиала, ему 20 лет, он студент. Спрашивали, чем занимается организация, сколько у нас наблюдателей? Как будет проходить наблюдение? То есть вопросы говорят сами за себя. Здесь вообще нужно сказать о том, что в регионах наблюдатели подвергаются большему давлению, потому что силовые структуры там работают более топорно», — добавляет она.
«Эти выборы они достаточно специфические, потому что во первых, никто не ожидал президентские выборы в этом году. И вообще, сейчас мы видим давление на журналистов, слышим риторику, что действующего президента нельзя критиковать. Я ожидаю, что до выборов будет очень жесткое давление. Тем более, что этот год был очень сложным для всего мира и для Казахстана, в частности», — заключает Швецова.