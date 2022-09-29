Партия Bizdin Tandau выступает против проведения президентских выборов

Партия Buzdin Tandau, находящаяся в процессе регистрации, выступает против проведения досрочных президентских выборов. Об этом представители оргкомитета сообщили во время пресс-конференции в четверг.

Позиция партии Bizdin Tandau, по словам политика Булата Абилова, состоит в том, что законодательство выборах необходимо изменить. Он подчеркнул, что в законе множество дискриминационных ограничений, к примеру, требование об опыте работы на госслужбе, которая, по его словам, не выглядит престижно для граждан и не привлекает их из-за коррупционных рисков.

«Также возмущает ограничение, что кандидат должен родиться в Казахстане и прожить здесь 15 лет», - сказал Абилов, добавив, что в стране проживает множество кандасов, у которых должны быть такие же избирательное права.

В оргкомитете также считают необходимым изменить возрастные ограничения для кандидатов в президенты и позволить выдвигаться молодым кандидатам.

В партии отметили, что, проголосовав в один день за изменение сроков президентских полномочий, депутаты могут с таким же успехом в один день убрать все дискриминационные ограничения.

При этом Абилов заявил, что если будет «транзитный» кандидат, который придёт на 1-2 года, изменит Конституцию от суперпрезидентской республики к парламентской, они «такого кандидата поддержат».

В Bizdin Tandau сообщили, что дважды подавали заявку о регистрации инициативной группы и дважды получали отказ. Партия подала в суд на министерство юстиции о неправомочности действий государственных органов, но суд принял сторону Минюста. Политики собираются обжаловать это решение в апелляционной инстанции.

Представители оргкомитета партии также сообщили, что проведению встречи с избирателями в Жанаозене мешали провокаторы.