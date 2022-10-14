Неизвестные разбили стекло в двери бизнес-центра, где находится редакция интернет-издания Elmedia

Неизвестные разбили стекло в двери бизнес-центра, в котором находится редакция издания Elmedia. Они также оставили перед входом надпись «Elmedia. Kz Иews», сделанную красной краской. В редакции расценивают это действие как агрессивное предупреждение, увязывая с другими атаками на казахстанские СМИ, сообщает фонд защиты свободы слова Әділ сөз.

«Полиция уже выехала на место, но уже сейчас понятно, что это не простое хулиганство и не шалости детей, а агрессивное предупреждение нам — журналистам. Несомненно — это нападение, и его необходимо рассматривать в череде других подобных атак на СМИ — как виртуальных (через ботов и DDos-атаки), так и фактических», — сообщила редакция Elmedia в своем Telegram-канале.

Ранее сайт Elmedia подвергся DDoS атакам. Злоумышленники также затрудняли работу телефонов редакции и личного телефона главного редактора издания Гульжан Ергалиевой.

Әділ сөз напоминает, что масштабным DDoS- и спам-атакам подвергались сайт и редакция агентства КазТАГ. Перед офисом издания Orda.kz также оставили надпись угрожающего содержания, а главный редактор Гульнара Бажкенова получала телефонные угрозы.

Полиция ведет расследования, результаты пока неизвестны, подчеркнули в фонде.