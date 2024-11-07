Ильяс Есдаулетов, политолог: «У акиматов есть своя неформальная политика на местах»

До какой степени самостоятельны региональные власти, если мы говорим об этом в неформальном ключе?

У них есть самостоятельность в том, чтобы решать проблемы на местах в рамках своих формальных полномочий, а также выборочно применять законы и правила для достижения этих целей.

Но ответить на этот вопрос мы можем только в сравнении с либерально-демократическими странами. В западных странах есть сильное давление СМИ. Поэтому, если в законе будет написано, что региональным властям что-то нельзя, значит, это точно нельзя. В Казахстане позволено растягивать формальные требования до нужного уровня.

Как это выглядит на практике? Возьмем, к примеру, расходы на одного ученика школы в разных регионах Казахстана. Так как правила для всех в Казахстане едины, показатели в разных регионах должны быть примерно одинаковыми. Но в реальности они разные. Чем объясняется такой разброс? Тем, что эти деньги ушли не на образование, хотя изначально направлялись на него. И все решалось не так, как написано в правилах, а так, как скажет аким.

С этой точки зрения в либеральных демократиях, где у регионов больше свобод и полномочий, там не наблюдается такого разброса. У них есть правило о том, что образование нужно финансировать на определенном уровне. Если в итоге расходы меньше, пресса начинает об этом писать. Там моментально начинаются сравнения того, сколько потратили на образование в их регионе, а сколько в другом. То есть пресса и гражданский сектор будут требовать, чтобы все было не хуже, чем у соседей.

В Казахстане этого нет, и это большая проблема. Поэтому несколько лет назад управление школьным образованием передали с местного уровня на областной. И ровно поэтому все расходы на здравоохранение централизовали в Фонде медицинского страхования. Но не сказать, что у нас есть какое-то устойчивое давление, чтобы все расходы пришли к одному уровню.

С этой точки зрения у региональных властей в авторитарных странах как будто бы больше свободы. Да, ты не можешь ничего сделать с нормативом по субсидированию молока, но можешь управлять бюджетом по своему усмотрению, и тебе ничего не скажут.

Получается, что эта свобода в Казахстане достигается региональными властями либо так, что они препятствуют появлению сильных СМИ и НПО в своих областях, либо так, что они ослабляют уже существующие?

Да, это лежит в самой основе нашей политической системы: СМИ и НПО должны﻿ быть под контролем. Если государство позволит им бесконтрольно развиваться, как на Западе, это будет угрожать политической стабильности.

Кроме того, в регионах более слабые кадры. В Алматы более сильное гражданское общество. И это сложилось не потому, что власти сами по себе более лояльные и продвинутые, а потому, что гражданский сектор более компетентный и он может оспаривать решения властей.

В Казахстане НПО неравномерно развиты. В больших городах и в северных регионах они сравнительно лучше за счет того, что в свое время развивались при поддержке западных доноров. В южных и западных регионах они слабее, потому что доноры не хотели туда идти. Но там есть неформальные институты. Например советы старейшин в Туркестанской области. У них, состоящих из интеллигенции, хорошо получается влиять на решения властей.

Почему центральные власти позволяют существовать этой относительной автономии регионов?

Децентрализация получила большой импульс благодаря глобализации. Когда капитал стал мобильным, он смог выбирать разные страны и регионы. Тогда центральные власти во многих странах поняли, что они не могут сделать все регионы конкурентоспособными, и поэтому решили дать им больше власти.

Плюс там было давление снизу благодаря многочисленным социальным движениям, требовавшим самоопределения для своих регионов. Из-за этих движений центральные власти осознали, что если не давать политической свободы жителям разных территорий, то с их стороны может возникнуть массовое недовольство. Это происходило в частности в Великобритании, где были сильные сепаратистские настроения.

​​В Казахстане тоже есть понимание, что регионам нужна некая свобода действий для решения местных задач — это должно способствовать стабильности политической системы. Сейчас, к примеру, министерство сельского хозяйства Казахстана говорит, что нужно механизировать весь агросектор. И для этого нужно приоритизировать инвестиционные субсидии. Хорошо, но перед этим в некоторых регионах нужно решить ряд других вопросов. Если все средства отправлять на механизацию, аграрии могут выйти на улицы. Поэтому регионы имеют свою неформальную власть, чтобы не допустить общественных волнений и уравновешивать действия департаментов министерств.

Кроме того, неформальные институты власти в регионах позволяют отводить обвинения от Акорды. Граждане будут писать обращения на имя Токаева о том, что творится у них на местах, понимая, что решения, с которыми они не согласны, принимаются на местах.