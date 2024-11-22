Эскалация полномасштабной войны в Украине

Реакция в мире

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что удар баллистической ракетой по Днепру — очередное доказательство того, что Россия не хочет мира.

«Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины — контингента в не менее 11 тысяч солдат», - заявил он.

Верховная рада Украины отменила последнее в ноябре заседание, которое должно было состояться сегодня, 22 ноября, из-за угрозы российского удара.

Заместитель начальника британского штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован, заявил, что британские Вооруженные силы готовы немедленно вступить в бой с российскими войсками в случае их нападения на страну НАТО в Восточной Европе.

«Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. Я считаю, что не стоит кому-либо в этом зале питать иллюзий относительно действий британских сил. Если бы российские войска вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретились с ними в этом бою», - сказал он

В ООН призвали обе стороны конфликта деэскалировать ситуацию, закончить войну в соответствии с международным правом и защитить мирное население.

«Это очередное вызывающее тревогу и беспокойство развитие. Все это идет в неправильном направлении», — заявил Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерриша.

Официальная представительница НАТО Фарах Дахлалла осудила попытки России «терроризировать гражданское население Украины и "запугивать" союзников Киева», добавив, что использование Россией новых ракет не заставит страны НАТО прекратить поддержку Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга также заявила, что США продолжат поставлять Украине оружие: «Это будет продолжаться. И поэтому мы не будем сдерживаться. Мы будем продолжать следить, чтобы у украинцев было все необходимое на месте».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителю администрации президента и руководителям всех силовых ведомств и акимам срочно обезопасить основные военные и гражданские объекты в стране в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Пресс-секретарь президента Берик Уали напомнил, что Казахстан неоднократно выступал за прекращение военных действий между Украиной и Россией путем переговоров.

26 ноября в Брюсселе состоится внеочередное заседание послов стран, входящих в совет Украина – НАТО, чтобы обсудить нанесенный баллистической ракетой удар по Днепру, передает издание BBC.