Эскалация полномасштабной войны в Украине

Украина нанесла первые удары по территории Российской Федерации британскими и американскими ракетами. На следующий день Россия выпустила по городу Днепр новую баллистическую ракету «Орешник». Президент Украины заявил, что Россия сделала второй шаг к эскалации конфликта за год. «Власть» рассказывает, как менялась ситуация на фронте в последние дни.
18 ноября мировые СМИ сообщили, что США, Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории Российской Федерации своими ракетами ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG. Американский чиновник, знакомый с решением, заявил Reuters, что оно было принято в ответ на отправку около 10 тыс. солдат армии Северной Кореи в Курскую область РФ.
Через сутки стало известно об утверждении президентом России Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины страны. Согласно ей, российские войска смогут применять ядерное оружие в случае агрессии против себя или Беларуси с использованием обычного оружия.
«Агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников считается агрессией коалиции целиком», — отмечается в документе.
Позднее украинские медиа со ссылкой на источники начали сообщать о первых ударах баллистическими ракетами ATACMS в районе города Карачева в Брянской области РФ. При этом президент Украины Владимир Зеленский не стал подтверждать использование ВСУ ракет ATACMS, отметив только, что «у Украины есть дальнобойные возможности».
Уже 20 ноября появились новости о нанесении ВСУ ударов британскими Storm Shadow/SCALP-EG по территории Курской области. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что во время обстрела мог быть ранен генерал армии Северной Кореи, вероятно — замначальник Генштаба Северной Кореи, генерал Ким Ён Бок.
Также 20 ноября посольство США в Киеве предупредило своих граждан о его закрытии и рекомендовало «быть немедленно готовыми укрыться в случае объявления воздушной тревоги». В заявлении указано, что диппредставительство получило конкретную информацию о возможной «значительной воздушной атаке». Вслед за американским свою работу временно приостановили посольства Греции, Испании, Италии.
«У нас такой сосед — сумасшедший. Сегодня, в 1001 день полномасштабной войны, Россия так же безумна, как и в 1000 день, и 24 февраля. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, — все это только России же и помогает», — прокомментировал закрытие посольств Владимир Зеленский в своем видеообращении.
21 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Обстрелу подвергся в том числе город Днепр на юго-востоке страны. Воздушные силы Украины заявили, что Россия могла атаковать город межконтинентальной баллистической ракетой, выпущенной из Астраханской области. Такие ракеты могут преодолевать больше 5,5 тыс. километров, а также могут быть оснащены ядерными боеприпасами.
Источники в администрации США в разговоре с журналистами BBC не подтвердили, что выпущенная по Днепру ракета — межконтинентальная.
Вечером в четверг Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, в ходе которого объявил, что Россия провела испытания баллистической ракеты системы «Орешник», нанеся удар по Днепру. По его словам, это ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Он добавил, что вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться «в зависимости от действий США и их сателлитов».
«Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально», — сказал Путин.
Реакция в мире
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что удар баллистической ракетой по Днепру — очередное доказательство того, что Россия не хочет мира.
«Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины — контингента в не менее 11 тысяч солдат», - заявил он.
Верховная рада Украины отменила последнее в ноябре заседание, которое должно было состояться сегодня, 22 ноября, из-за угрозы российского удара.
Заместитель начальника британского штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован, заявил, что британские Вооруженные силы готовы немедленно вступить в бой с российскими войсками в случае их нападения на страну НАТО в Восточной Европе.
«Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. Я считаю, что не стоит кому-либо в этом зале питать иллюзий относительно действий британских сил. Если бы российские войска вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретились с ними в этом бою», - сказал он
В ООН призвали обе стороны конфликта деэскалировать ситуацию, закончить войну в соответствии с международным правом и защитить мирное население.
«Это очередное вызывающее тревогу и беспокойство развитие. Все это идет в неправильном направлении», — заявил Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерриша.
Официальная представительница НАТО Фарах Дахлалла осудила попытки России «терроризировать гражданское население Украины и "запугивать" союзников Киева», добавив, что использование Россией новых ракет не заставит страны НАТО прекратить поддержку Украины.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга также заявила, что США продолжат поставлять Украине оружие: «Это будет продолжаться. И поэтому мы не будем сдерживаться. Мы будем продолжать следить, чтобы у украинцев было все необходимое на месте».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителю администрации президента и руководителям всех силовых ведомств и акимам срочно обезопасить основные военные и гражданские объекты в стране в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.
Пресс-секретарь президента Берик Уали напомнил, что Казахстан неоднократно выступал за прекращение военных действий между Украиной и Россией путем переговоров.
26 ноября в Брюсселе состоится внеочередное заседание послов стран, входящих в совет Украина – НАТО, чтобы обсудить нанесенный баллистической ракетой удар по Днепру, передает издание BBC.
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