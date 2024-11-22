Токаев поручил срочно обезопасить военные объекты в связи с эскалацией российско-украинского конфликта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителю администрации президента и руководителям всех силовых ведомств и акимам срочно обезопасить основные военные и гражданские объекты в стране в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

«Председатели палат парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле у президента», - написал Уали в Facebook.

Пресс-секретарь подчеркнул, что для Казахстана главное – это сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка.

Он также напомнил, что Казахстан неоднократно выступал за прекращение военных действий между Украиной и Россией путем переговоров.

Напомним, ранее США, Германия, Франция и Великобритания разрешили Украине использовать свои ракеты для ударов по территориям России. После этого ВСУ нанесли удары по российским объектам британскими ракетами Storm Shadow и американскими ATACMS в Брянской области и под Курском – там есть жертвы.

На фоне этого президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны, которая подразумевает, что агрессия любого неядерного государства против РФ, но с участием или при поддержке ядерного государства будет расценена как их совместное нападение на Россию.

А накануне Путин в телеобращении к россиянам заявил, что Россия нанесла удар по предприятию ВПК в Днепре новой баллистической ракетой средней дальности под названием «Орешник». По словам Путина, это ответ на первые удары западным высокоточным оружием по целям на российской территории. Он также пригрозил странам Запада: «Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов». Он также заявил, что «оОбъекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз безопасности Российской Федерации».

Ранее стало известно, что тысячи северокорейских солдат отправлены в Курскую область для наступления против ВСУ.