США разрешили Украине наносить удары по территории России американскими ракетами – СМИ

Вслед за США разрешили использовать для этих целей свои ракеты Франция и Великобритания
За два месяца до окончания пребывания в должности президента США Джо Байден разрешил Украине использовать американские баллистические ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для ударов по территории России, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на The New York Times.
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