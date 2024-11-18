За два месяца до окончания пребывания в должности президента США Джо Байден разрешил Украине использовать американские баллистические ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для ударов по территории России, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на The New York Times.

По данным источников NYT, это оружие, вероятно, будет применено против российских и северокорейских войск для защиты позиций ВСУ в Курской области. В частности, ракеты ATACMS будут использованы для ударов по скоплениям российских и северокорейских войск, ключевым единицам военной техники, узлам логистики, складам боеприпасов и линиям снабжения в глубине России.

Издание также сообщает, что Россия намерена начать крупное наступление на укрепившиеся украинские позиции в Курской области. В наступлении примут участие около 50 тыс. солдат, в том числе северокорейские войска. Россия намерена вернуть территорию, захваченную украинцами в августе.

Дальность ракет системы ATACMS достигает 300 километров.

Напомним, что с самого начала поставок американского оружия Вашингтон запрещал Украине наносить удары по российским тылам, опасаясь, что это приведет к опасной эскалации не только в регионе, но и в Европе в целом.

Вслед за США разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для ударов по территории России также Франция и Великобритания, сообщает французское издание Le Figaro.

Британо-французские крылатые Storm Shadow класса «воздух — земля» предназначены для уничтожения стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО.