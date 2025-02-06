«Какой госпереворот могут сделать пенсионеры?»

29 сентября, за неделю до референдума по вопросу строительства АЭС, в Алматы были задержаны 12 гражданских и политических активистов. Пятеро из них находятся под арестом уже пятый месяц, им вменяют «попытку организации массовых беспорядков», а остальные проходят по этому уголовному делу как свидетели, имеющие право на защиту.
«Власть» рассказывает, что известно по этому делу на данный момент.
«Попытка организации массовых беспорядков»
49-летняя активистка Нургуль Жексембиева работает поваром. В нерабочее время она занимается социальными проблемами – со своими соратниками ездит в места, где нет воды и тепла в жилых домах, и рассказывает о проблемах местных жителей.
По словам активистки, 24 августа прошлого года, в день независимости Украины, десятки активистов собрались у памятника Тарасу Шевченко в Алматы. Они возложили цветы к памятнику, затем собрались в кафе, где обсудили войну в Украине, а следом – грядущий референдум по строительству АЭС.
На той встрече активисты решили участвовать в референдуме в качестве независимых наблюдателей. Это перетекло в обсуждение, кто будет их обучать, кто чем займется в день голосования. В итоге решили собрать деньги – кто сколько сможет – для того, чтобы арендовать офис. Однако их так и не допустили к референдуму, а за неделю до него все они были задержаны.
В тот день Жексембиева была у себя дома в Жаркенте - небольшом городе в области Жетысу, почти в 300 км от Алматы.
«Всех с разных уголков собрали, меня с Жаркента, еще одну женщину с Семея привезли в Алматы. Обыскивали наши дома, машины», – говорит женщина.
Через три дня стало известно, что пятерых задержанных арестовали на два месяца за «попытку организации массовых беспорядков» – Нурлана Жаулыбаева, Жаната Казакбая, Фазылжана Сыдыкова, Нурлана Темиргалиева и Айдара Мубаракова. Остальных семерых человек, среди которых и Жексембиева, отпустили под подписку о невыезде. Сейчас они проходят по этому уголовному делу как свидетели, имеющие право на защиту.
Схожесть с «тракторным делом»
Адвокат Галым Нурпеисов, который защищал права многих участников Январских событий, считает, что это политическое дело. Он до октября прошлого года защищал права Айдара Мубаракова, а к концу месяца его отстранили от дела из-за отказа подписать протокол о неразглашении материалов досудебного следствия. Адвокат уверен, что «никакой закон не обязывает этого делать».
«Граждане имеют (право – В.) защищать свои права всеми законными способами, один из них – это как раз публичность. В публичных и резонансных делах мои подзащитные желают, чтобы информация вышла в СМИ, приобрела публичность, я реализую их право», – считает адвокат.
Нурпеисов отметил схожесть этого дела с «тракторным переворотом», где говорилось о попытке госпереворота перед президентскими выборами 2022 года. По этому делу все обвиняемые были признаны виновными, получив реальные сроки от 5 до 6 лет, а единственный человек, признавший свою вину, получил условный срок.
Такую же схожесть заметил адвокат Толеген Берликожа. По его словам, в этом деле первичное судебно-экспертное психолого-филологическое исследование провел тот же эксперт, который ранее проводил экспертизу по другим политическим делам. В суде, где он выступал экспертом, приговорили к семи годам лишения свободы журналиста Думана Мухаммедкарима по обвинению в «финансировании экстремизма» и «участии в запрещенной организации».
«Мы выступили против той экспертизы. Там были слова, которых мы не говорили. Есть такие моменты, где мы якобы призываем к чему-то, – это манипуляции», – считает активистка Жексембиева.
«Почему их все еще держат под арестом? Потому что экспертиза еще не готова. Они находятся под арестом из-за частной экспертизы Мирзаходжаева. Мы ее не признали, потребовали дополнительную экспертизу, сейчас ее изучают в институте судебных экспертиз», – заявил Еркин Кахаров, защитник большей части активистов.
Кахаров также отмечает, что остается “подвешенным” статус отпущенных под подписку о невыезде активистов Нургул Жексембиевой, Акмарал Шатемиркызы, Галины Аккузовой, Жениса Максутова, Ракыша Токманбета, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова. По словам адвоката, за пять месяцев у них был только один допрос 29 сентября - при задержании.
Пенсионеры, сварщики, таксисты
15 января в Казахстанском международном бюро по правам человека собрались родственники и адвокаты арестованных. Они потребовали, чтобы до суда пятерых активистов отпустили под домашний арест.
По словам Балшекер Жауылбаевой, ее супруг, 65-летний Нурлан Жаулыбаев, – пенсионер, работал сварщиком. В свободное от работы время занимался активизмом, поднимал общественные проблемы и помогал людям.
«У него со здоровьем проблемы: часто болели суставы, имеет сахарный диабет. Я не понимаю, за что держат этих пенсионеров. АЭС? Все были против АЭС, я тоже против, тогда пусть и меня посадят», – заявила женщина.
Гульзамира Сыдыкова вспоминает, как задержали ее супруга Фазылжана Сыдыкова, который тоже является пенсионером.
«Приехали в восемь утра. Постучали, открываю дверь, а там около десяти полицейских машин. Муж тогда еще спал. Они так резко зашли домой, провели обыск дома, в машине. Искали какие-то плакаты, но так и не нашли. Затем забрали его в полицейский участок», – вспоминает она.
Сыдыкова отмечает, что ее мужу нужен особенный уход из-за состояния здоровья: у него повышенное давление, проблемы с сердцем и бронхит.
«Надеемся, что уголовное дело пройдет максимально справедливо. Ведь это люди, которые всем сердцем болеют за свою нацию, за свой народ», – сказала она на пресс-конференции.
Председатель общественного объединения «Независимые наблюдатели» Бесжан Толеубекулы отмечает, что Сыдыков был в списке наблюдателей в день референдума. Он должен был получить удостоверение наблюдателя 30 сентября.
«Фазылжан ага и на других выборах тоже был наблюдателем. Был и в мобильной группе, к обеденному времени раздавал еду по участкам, всегда был начеку – в какой участок нужна помощь или замена», – сообщил Толеубекулы.
Еще один арестованный, Айдар Мубараков, также имеет проблемы со здоровьем: у него отсутствует 60% желудка. Несмотря на это Мубараков около 20 дней держал голодовку, выражая таким образом свой протест.
По словам адвоката Кахарова, арестованные пять человек – простые граждане: пенсионеры, таксисты, сварщики.
«Обычные, безобидные люди, которые сами по себе. Если так посмотреть, у них ведь даже нет денег, чтобы поехать в Астану делать госпереворот. Тут совсем нет логики. Люди просто говорили про референдум, там не было ни слова о госперевороте. Даже если и было, это же не основание их привлекать? За слова ведь не судят?» – задается вопросом защитник.
Один из арестованных, Жанат Казакбай, – был самовыдвиженцем на выборах в мажилис в Жамбылской области. Он в своей предвыборной программе обещал политическую реформу в стране, внести изменения в Земельный кодекс. Он, как и многие самовыдвиженцы, не прошел в парламент. По словам Жексембиевой, он говорил, что больше не будет участвовать в выборах, а сосредоточится на решении проблем народа.
«Закон и порядок»
Жексембиева отмечает, что активисты хотели донести до народа последствия строительства АЭС.
«Референдум для того и проводится, чтобы народ принимал решение. Мы выразили свою позицию. Жаулыбаев служил в Семее, Мубараков там родился. Они своими глазами видели последствия [деятельности] атомного полигона, всем сердцем были против строительства атомной электростанции. Также хотели, чтобы референдум прошел максимально честно», – говорит женщина.
В день задержания активистов на своей странице в Facebook депутат мажилиса Ермурат Бапи написал пост:«Осведомлено ли о ваших действиях политическое руководство страны? Или же это самодурство, последовавшее после недальновидных действий некоторых активистов, настроенных против политики Токаева? Или же дело не в этом, а действительно накануне 6 октября в стране участились административные нарушения? Ждем срочного ответа!».
Адвокат Кахаров также задается вопросом: «Какой госпереворот могут сделать эти пенсионеры?» Он уверен, что дело имеет политический окрас.
«У всех со здоровьем проблемы, они сами еле ходят. Такие политические дела показывают правовые минусы в нашей стране. Если сейчас это не остановить, то всех, кого можно, посадят», – считает он.
6 октября, в день референдума, председатель мажилиса Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что «закон никто не должен нарушать».
«Глава государства объявил закон и порядок главными принципами. У нас есть закон, у нас есть порядок. Этот закон никто не должен нарушать. И порядок нужно соблюдать. Вот тогда, я думаю, никаких вопросов не будет», – сказал он.
А спикер сената Маулен Ашимбаев уверен, что эти активисты задержаны не за политические убеждения, а за нарушение закона.
«Все действия со стороны правоохранительные органов в рамках закона. В связи с нарушением закона они принимают соответствующие меры», – отметил он.
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