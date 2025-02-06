«Какой госпереворот могут сделать пенсионеры?»

«Попытка организации массовых беспорядков»

49-летняя активистка Нургуль Жексембиева работает поваром. В нерабочее время она занимается социальными проблемами – со своими соратниками ездит в места, где нет воды и тепла в жилых домах, и рассказывает о проблемах местных жителей.

По словам активистки, 24 августа прошлого года, в день независимости Украины, десятки активистов собрались у памятника Тарасу Шевченко в Алматы. Они возложили цветы к памятнику, затем собрались в кафе, где обсудили войну в Украине, а следом – грядущий референдум по строительству АЭС.

На той встрече активисты решили участвовать в референдуме в качестве независимых наблюдателей. Это перетекло в обсуждение, кто будет их обучать, кто чем займется в день голосования. В итоге решили собрать деньги – кто сколько сможет – для того, чтобы арендовать офис. Однако их так и не допустили к референдуму, а за неделю до него все они были задержаны.

В тот день Жексембиева была у себя дома в Жаркенте - небольшом городе в области Жетысу, почти в 300 км от Алматы.

«Всех с разных уголков собрали, меня с Жаркента, еще одну женщину с Семея привезли в Алматы. Обыскивали наши дома, машины», – говорит женщина.

Через три дня стало известно, что пятерых задержанных арестовали на два месяца за «попытку организации массовых беспорядков» – Нурлана Жаулыбаева, Жаната Казакбая, Фазылжана Сыдыкова, Нурлана Темиргалиева и Айдара Мубаракова. Остальных семерых человек, среди которых и Жексембиева, отпустили под подписку о невыезде. Сейчас они проходят по этому уголовному делу как свидетели, имеющие право на защиту.