Процесс / Политика
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6 февраля 2025
Акбота Узбекбай, Власть, коллаж Данияра Мусирова

«Какой госпереворот могут сделать пенсионеры?»

Пять активистов, задержанных перед референдумом по АЭС, уже пятый месяц остаются под арестом

«Какой госпереворот могут сделать пенсионеры?»

29 сентября, за неделю до референдума по вопросу строительства АЭС, в Алматы были задержаны 12 гражданских и политических активистов. Пятеро из них находятся под арестом уже пятый месяц, им вменяют «попытку организации массовых беспорядков», а остальные проходят по этому уголовному делу как свидетели, имеющие право на защиту.

«Власть» рассказывает, что известно по этому делу на данный момент.

«Попытка организации массовых беспорядков»

49-летняя активистка Нургуль Жексембиева работает поваром. В нерабочее время она занимается социальными проблемами – со своими соратниками ездит в места, где нет воды и тепла в жилых домах, и рассказывает о проблемах местных жителей.

По словам активистки, 24 августа прошлого года, в день независимости Украины, десятки активистов собрались у памятника Тарасу Шевченко в Алматы. Они возложили цветы к памятнику, затем собрались в кафе, где обсудили войну в Украине, а следом – грядущий референдум по строительству АЭС.

На той встрече активисты решили участвовать в референдуме в качестве независимых наблюдателей. Это перетекло в обсуждение, кто будет их обучать, кто чем займется в день голосования. В итоге решили собрать деньги – кто сколько сможет – для того, чтобы арендовать офис. Однако их так и не допустили к референдуму, а за неделю до него все они были задержаны.

В тот день Жексембиева была у себя дома в Жаркенте - небольшом городе в области Жетысу, почти в 300 км от Алматы.

«Всех с разных уголков собрали, меня с Жаркента, еще одну женщину с Семея привезли в Алматы. Обыскивали наши дома, машины», – говорит женщина.

Через три дня стало известно, что пятерых задержанных арестовали на два месяца за «попытку организации массовых беспорядков» – Нурлана Жаулыбаева, Жаната Казакбая, Фазылжана Сыдыкова, Нурлана Темиргалиева и Айдара Мубаракова. Остальных семерых человек, среди которых и Жексембиева, отпустили под подписку о невыезде. Сейчас они проходят по этому уголовному делу как свидетели, имеющие право на защиту.

Фото Нургуль Жексембиевой в Facebook

Схожесть с «тракторным делом»

Адвокат Галым Нурпеисов, который защищал права многих участников Январских событий, считает, что это политическое дело. Он до октября прошлого года защищал права Айдара Мубаракова, а к концу месяца его отстранили от дела из-за отказа подписать протокол о неразглашении материалов досудебного следствия. Адвокат уверен, что «никакой закон не обязывает этого делать».

«Граждане имеют (право – В.) защищать свои права всеми законными способами, один из них – это как раз публичность. В публичных и резонансных делах мои подзащитные желают, чтобы информация вышла в СМИ, приобрела публичность, я реализую их право», – считает адвокат.

Нурпеисов отметил схожесть этого дела с «тракторным переворотом», где говорилось о попытке госпереворота перед президентскими выборами 2022 года. По этому делу все обвиняемые были признаны виновными, получив реальные сроки от 5 до 6 лет, а единственный человек, признавший свою вину, получил условный срок.

Такую же схожесть заметил адвокат Толеген Берликожа. По его словам, в этом деле первичное судебно-экспертное психолого-филологическое исследование провел тот же эксперт, который ранее проводил экспертизу по другим политическим делам. В суде, где он выступал экспертом, приговорили к семи годам лишения свободы журналиста Думана Мухаммедкарима по обвинению в «финансировании экстремизма» и «участии в запрещенной организации».

Фото Алмаса Кайсара,

«Мы выступили против той экспертизы. Там были слова, которых мы не говорили. Есть такие моменты, где мы якобы призываем к чему-то, – это манипуляции», – считает активистка Жексембиева.

«Почему их все еще держат под арестом? Потому что экспертиза еще не готова. Они находятся под арестом из-за частной экспертизы Мирзаходжаева. Мы ее не признали, потребовали дополнительную экспертизу, сейчас ее изучают в институте судебных экспертиз», – заявил Еркин Кахаров, защитник большей части активистов.

Кахаров также отмечает, что остается “подвешенным” статус отпущенных под подписку о невыезде активистов Нургул Жексембиевой, Акмарал Шатемиркызы, Галины Аккузовой, Жениса Максутова, Ракыша Токманбета, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова. По словам адвоката, за пять месяцев у них был только один допрос 29 сентября - при задержании.

Пенсионеры, сварщики, таксисты

15 января в Казахстанском международном бюро по правам человека собрались родственники и адвокаты арестованных. Они потребовали, чтобы до суда пятерых активистов отпустили под домашний арест.

По словам Балшекер Жауылбаевой, ее супруг, 65-летний Нурлан Жаулыбаев, – пенсионер, работал сварщиком. В свободное от работы время занимался активизмом, поднимал общественные проблемы и помогал людям.

«У него со здоровьем проблемы: часто болели суставы, имеет сахарный диабет. Я не понимаю, за что держат этих пенсионеров. АЭС? Все были против АЭС, я тоже против, тогда пусть и меня посадят», – заявила женщина.

Гульзамира Сыдыкова вспоминает, как задержали ее супруга Фазылжана Сыдыкова, который тоже является пенсионером.

«Приехали в восемь утра. Постучали, открываю дверь, а там около десяти полицейских машин. Муж тогда еще спал. Они так резко зашли домой, провели обыск дома, в машине. Искали какие-то плакаты, но так и не нашли. Затем забрали его в полицейский участок», – вспоминает она.

Сыдыкова отмечает, что ее мужу нужен особенный уход из-за состояния здоровья: у него повышенное давление, проблемы с сердцем и бронхит.

«Надеемся, что уголовное дело пройдет максимально справедливо. Ведь это люди, которые всем сердцем болеют за свою нацию, за свой народ», – сказала она на пресс-конференции.

Скрин видео пресс-конференции

Председатель общественного объединения «Независимые наблюдатели» Бесжан Толеубекулы отмечает, что Сыдыков был в списке наблюдателей в день референдума. Он должен был получить удостоверение наблюдателя 30 сентября.

«Фазылжан ага и на других выборах тоже был наблюдателем. Был и в мобильной группе, к обеденному времени раздавал еду по участкам, всегда был начеку – в какой участок нужна помощь или замена», – сообщил Толеубекулы.

Еще один арестованный, Айдар Мубараков, также имеет проблемы со здоровьем: у него отсутствует 60% желудка. Несмотря на это Мубараков около 20 дней держал голодовку, выражая таким образом свой протест.

По словам адвоката Кахарова, арестованные пять человек – простые граждане: пенсионеры, таксисты, сварщики.

«Обычные, безобидные люди, которые сами по себе. Если так посмотреть, у них ведь даже нет денег, чтобы поехать в Астану делать госпереворот. Тут совсем нет логики. Люди просто говорили про референдум, там не было ни слова о госперевороте. Даже если и было, это же не основание их привлекать? За слова ведь не судят?» – задается вопросом защитник.

Один из арестованных, Жанат Казакбай, – был самовыдвиженцем на выборах в мажилис в Жамбылской области. Он в своей предвыборной программе обещал политическую реформу в стране, внести изменения в Земельный кодекс. Он, как и многие самовыдвиженцы, не прошел в парламент. По словам Жексембиевой, он говорил, что больше не будет участвовать в выборах, а сосредоточится на решении проблем народа.

«Закон и порядок»

Жексембиева отмечает, что активисты хотели донести до народа последствия строительства АЭС.

«Референдум для того и проводится, чтобы народ принимал решение. Мы выразили свою позицию. Жаулыбаев служил в Семее, Мубараков там родился. Они своими глазами видели последствия [деятельности] атомного полигона, всем сердцем были против строительства атомной электростанции. Также хотели, чтобы референдум прошел максимально честно», – говорит женщина.

В день задержания активистов на своей странице в Facebook депутат мажилиса Ермурат Бапи написал пост:«Осведомлено ли о ваших действиях политическое руководство страны? Или же это самодурство, последовавшее после недальновидных действий некоторых активистов, настроенных против политики Токаева? Или же дело не в этом, а действительно накануне 6 октября в стране участились административные нарушения? Ждем срочного ответа!».

Адвокат Кахаров также задается вопросом: «Какой госпереворот могут сделать эти пенсионеры?» Он уверен, что дело имеет политический окрас.

«У всех со здоровьем проблемы, они сами еле ходят. Такие политические дела показывают правовые минусы в нашей стране. Если сейчас это не остановить, то всех, кого можно, посадят», – считает он.

6 октября, в день референдума, председатель мажилиса Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что «закон никто не должен нарушать».

«Глава государства объявил закон и порядок главными принципами. У нас есть закон, у нас есть порядок. Этот закон никто не должен нарушать. И порядок нужно соблюдать. Вот тогда, я думаю, никаких вопросов не будет», – сказал он.

А спикер сената Маулен Ашимбаев уверен, что эти активисты задержаны не за политические убеждения, а за нарушение закона.

«Все действия со стороны правоохранительные органов в рамках закона. В связи с нарушением закона они принимают соответствующие меры», – отметил он.

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