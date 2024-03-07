Обвиняемые по делу о госперевороте получили реальные сроки от 5 до 6 лет

В пятницу вечером специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы огласил приговор по делу о госперевороте. Все обвиняемые признаны виновными, шестеро из них получили реальные сроки от 5 до 6 лет, а подсудимый, ранее признавший свою вину, получил условный срок.

Багдагуль Андрееву, Ержана Торекулова, Олжаса Кульжаханова суд приговорил к 6 годам лишения свободы. Остальные обвиняемые – Сагынкуль Конар, Тенилик Нурланов и Акылжан Кийсымбаев были приговорены к 5 годам лишения свободы. Ранее признавший свою вину Айдос Илипбаев получил условный срок – 3 года, 4 месяца.

17 ноября 2022 года, за несколько дней до внеочередных выборов президента страны, комитет национальной безопасности заявил о задержании группировки, планировавшей «захват власти». По версии обвинения, они создали экстремистскую группу с целью организовать массовые беспорядки с применением оружия в день президентских выборов, а после захватить власть в стране.

Один из подсудимых, Акылжан Кийсымбаев, пострадал от пыток во время Қанды қаңтар. Его адвокат Галым Нурпеисов в комментарии «Власти» заявлял, что, по его мнению, это дело было возбуждено с целью легитимизации заявления Токаева о «20 тысячах террористах». Еще один подсудимый, Айдос Илипбаев, также пострадал от пыток в январе 2022 года.

Все подсудимые, кроме Илипбаева, отвергают обвинения в свой адрес. При этом Илипбаева обвиняют только по статье об организации массовых беспорядков. На судебном процессе он ответил на вопрос одного из адвокатов о сути своей вины так: «Меня обвиняют только за то, что я сказал как-то, когда мы сидели в кафе, что если случится что-то вроде Қаңтара, я готов привести 10-15 человек с собой. Просто из хвастливости. Я не подготавливал беспорядки».

Он, также как и многие другие допрошенные свидетели, сообщал, что у подсудимых нет финансовых и организационных возможностей «захватить власть» и «организовать массовые беспорядки».