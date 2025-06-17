Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иранские парламентарии готовят законопроект, который может подтолкнуть Тегеран к выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

«В свете последних событий мы примем соответствующее решение. Правительство должно обеспечить выполнение парламентских законопроектов, но такое предложение только готовится, и на более поздних этапах мы будем координировать его с парламентом», - заявил представитель министерства Эсмаил Багаи, отвечая на пресс-конференции на вопрос о возможном выходе Тегерана из ДНЯО.

Багаи заявил, что это предложение находится на начальной стадии юридического процесса, а такие события, как нападение Израиля, «естественным образом влияют на стратегические решения государства».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в понедельник заявил, что ядерное оружие противоречит религиозному указу верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Договор о нераспространении ядерного оружия гарантирует странам право развивать мирную ядерную энергетику в обмен на требование отказаться от атомного оружия и сотрудничать с МАГАТЭ. Иран ратифицировал его в 1970 году.

На прошлой неделе в пятницу Израиль начал атаку на Иран, заявив, что Тегеран находится на грани создания ядерной бомбы. По данным властей Израиля, целями атаки были объекты иранской ядерной программы. Израиль в ответ начал ракетный обстрел Израиля. Противостояние двух стран продолжается пятый день.

Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что с момента начала израильских ударов в пятницу погибло не менее 224 человек. Власти Израиля заявляют, что в результате иранских ударов в стране с пятницы погибло 24 человека.