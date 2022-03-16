В Казахстане появится Абайская область

В Казахстане появится новая область – Абайская с областным центром в Семее. Такое решение принял глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Я хочу сегодня озвучить несколько своих инициатив. В первую очередь, в семипалатинском регионе предлагаю создать Абайскую область. Город Семей станет областным центром новой области», - сказал президент в ходе послания народу Казахстана в среду.

Токаев отметил, что жители этого региона давно поднимали этот вопрос, и там сейчас множество нерешенных проблем: внутренняя инфраструктура изношена, оставляет желать лучшего положение города Семей.

«Мы должны восстановить историческую справедливость и восстановить святой край», - уверен президент.

Семипалатинская область существовала в Казахстане до 1997 года, когда она была объединена с Восточно-Казахстанской областью. На протяжении 25 лет жители региона призывали восстановить область, что может помочь им решить существующие проблемы.