Восемь районов войдут в новую Абайскую область

В новую Абайскую область войдут восемь районов, в составе Восточно-Казахстанской области останутся девять районов, сообщает радио «Азаттык» . Об этом было объявлено сегодня на заседании маслихата ВКО.

В составе Абайской области будут: Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Урджарский районы, а также войдет город Курчатов. Город Семей станет областным центром Абайской области.

В составе ВКО останутся Глубоковский, Зайсанский, Катонкарагайский, Курчумский, Самарский, Тарбагатайский, Уланский, Шемонаихинский и Алтайский районы и город Риддер. Областной центр — город Усть-Каменогорск.

По словам первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Алмасхана Сматылаева, площадь Абайской области будет составлять 185,5 тыс. кв. м, численность населения — 238 тыс. человек, или 47% жителей Восточного Казахстана. Площадь ВКО составит 97,8 тыс. кв. м с населением 717,6 тысяч человек. 68% предприятий останутся в Восточно-Казахстанской области, остальные 32% будут находиться в Абайской области.