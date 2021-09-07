На экоактивиста в Акмолинской области завели два уголовных дела, у него провели обыск

В конце августа активист из поселка Бестобе в Акмолинской области Николай Катчиев узнал о том, что в отношении него заведено два уголовных дела, а 2 сентября полицейские вломились к нему домой, разбив окно и испугав 13-летнего сына.

Николай Катчиев — один из лидеров рабочей группы из числа жителей поселка Бестобе, выступающих против новой фабрики в поселке. В Бестобе с 1930-х годов добывают золото, сейчас в поселке две фабрики: одна старая — Бестобинская обогатительная фабрика, вторая новая, построенная три года назад — «Казахалтын технолоджи», которая сейчас простаивает. Обе фабрики принадлежат компании «Алтыналмас» (ранее - «Казахалтын»). Рабочая группа настаивает на том, что новую фабрику построили без согласия жителей Бестобе и никто не предупредил их о том, что при добыче будет использоваться цианид.

Катчиев считает, что именно его активная общественная деятельность стала причиной уголовного преследования. В полицию поступило заявление о том, что он и другие активисты распространяют ложную информацию в отношении компании «Казахалтын технолоджи».

2 сентября, в 8 утра, полиция провела обыск в квартире Катчиева, полицейские выломали окно в спальне его 13-летнего сына, который в тот момент спал.

После обыска Николай Катчиев рассказал о том, что следователи пытаются связать его с деятельностью лидера запрещенного судом движения ДВК Мухтара Аблязова и поэтому у него изъяли ноутбук, планшет, сим-карты и флешки. Обыск прошел и дома у отца Николая и у его младшего брата. Катчиев это расценивает как давление не только на свою семью, но и на жителей поселка:

«Сейчас идет давление на Бестобе, борцов за экологию пытаются уничтожить. Все понимают, что «Алтыналмасу» (произошла смена собственника и названия компании-владельца фабрики — прим. V) нужно как можно быстрее открыть фабрику «Казахалтын Технолоджи» и поэтому надо надавить на население, чтобы оно дало свое согласие. Поэтому они за меня взялись, притянули сюда за уши Аблязова, который не имеет никакого отношения к нашей рабочей группе. Это делается для того, чтобы очернить рабочую группу, чтобы люди перестали нас поддерживать. В наглую хотят открыть фабрику и не хотят проводить слушания, давят на людей, заставляют закрыть всех рты, чтобы мы не боролись за свой поселок. Пыль от завода «Казахалтын Технолоджи» распространялась по всему поселку, целых три года мы не могли дышать свежим воздухом. Проветривание домов, сушка белья на улице, прогулки с детьми на улице — было для нас почти невозможным. С хвостохранилища фабрики идёт специфический запах, после которого во рту остаётся непонятный привкус. Все это можно было решить на местном уровне, но вышло на республиканский».

В начале августа Катчиев написал и отправил обращение президенту Касым-Жомарту Токаеву и в генеральную прокуратуру, где просил обратить внимание на экологические проблемы в Бестобе. «В ответ я получил уголовное дело с выбитыми стеклами и испуганным ребенком», — говорит он.

Активисты города Степногорска (Бестобе входит в городскую агломерацию) запустили акцию в поддержку Николая Катчиева.

Редакция Vласти направила официальные запросы в «Алтыналмас» и областной департамент полиции, но до сих пор не получила ответов на них.

О поселке Бестобе мы рассказывали год назад в этом материале.