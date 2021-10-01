На активистов из Бестобе завели уголовное дело по обращению компании «Казахалтын Technology»

Активистов из поселка Бестобе в Акмолинской области привлекли к ответственности по обращению компании «Казахалтын Technology», которая усмотрела в их действиях распространение заведомо ложной информации, сообщила компания в ответе на официальный запрос Vласти, назвав при этом действия активистов «экологическим экстремизмом».

В Бестобе с 1930-х годов добывают золото, сейчас в поселке работают две фабрики: одна старая — Бестобинская обогатительная фабрика (БОФ), вторая — новая, построенная три года назад — «Казахалтын Technology». Обе фабрики принадлежат компании «Алтыналмас» (ранее - «Казахалтын»). Рабочая группа, состоящая из активистов поселка, настаивает на том, что новую фабрику построили без согласия жителей. Они жалуются на экологические проблемы в поселке, возникающие из-за деятельности предприятия. Кроме того, в посёлке много и других проблем, вызванных недостаточным бюджетным финансированием. Подробно об этом Vласть рассказывала в своем репортаже.

После требований активистов работа фабрики «Казахалтын Technology» была приостановлена.

В конце августа 2021 года стало известно о том, что на лидеров рабочей группы, которая была образована в прошлом году для взаимодействия с компанией и местными властями, заведено уголовное дело. В рамках расследования полиция рано утром 2 сентября ворвалась в квартиру активиста Николая Катчиева, разбив окно в комнате его несовершеннолетнего сына. Кроме того, Катчиева допросили о его причастности к деятельности лидера запрещённого судом движения ДВК Мухтара Аблязова.

Полиция области подтвердила расследование уголовного дела, но не упомянула, что заведено оно по заявлению «Казахалтын Technology». Позже компания подтвердила этот факт в ответе на запрос: «ТОО «Казахалтын Technology» обратилось с заявлением о совершенном уголовном правонарушении с требованием о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц по факту распространения заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, выражающуюся в несанкционированных собраниях, воспрепятствующих нормальной деятельности предприятия. В рамках досудебного расследования ТОО «Казахалтын Technology» признано в качестве потерпевшего».

В ответе говорится, что новая фабрика «Казахалтын Technology», против которой выступают активисты, является «частью плана по обновлению основных фондов производства и продлению срока жизни предприятия в целом, так как неизбежность закрытия БОФ (построена в 30-х годах – прим. V) была очевидна давно».

Вскоре планируется демонтаж старой фабрики, которая находится прямо внутри поселка. Тогда как новая фабрика расположена в 500 метрах от ближайшего жилого дома.

«Сотрудничество с местными жителями в лице Рабочей Группы, по планам развития производственной площадки Бестобе, не нашло взаимопонимания, несмотря на аргументированные доводы Компании, основанные на требованиях законодательства Республики Казахстан и регулятора и в результате сформировался негативный фон вокруг действий предприятия и, впоследствии, вылившееся в открытое противостояние, повлекшее остановку предприятия. В частности, согласно предъявленным требованиям этой Рабочей Группы было закрытие и рекультивация хвостохранилища, которое, как описано выше, технологически связано с фабрикой ТОО «Казахалтын Technology». Выполнение данного требования привело к парализации деятельности БОФ и шахты: фабрика не может перерабатывать добываемую руду, так как некуда складировать хвосты, а руднику некуда сбрасывать шахтные воды, которые, после откачки с шахты, согласно технологического регламента, подавались на БОФ для целей технологии, либо можно было бы сбрасывать в хвостохранилище, которое Рабочая Группа требует закрыть и рекультивировать. В связи с невозможностью откачки шахтной воды (на рельеф нельзя сбрасывать согласно статье 216 Экологического Кодекса РК), прибывающий объем грунтовых вод уже привел к частичному затоплению подземного рудника Бестобе», — сообщается в ответе компании.

В своем ответе Vласти компания сообщила, что не рассматривает возможность переноса фабрики в другое место, поскольку она «построена в соответствии со всеми действующими на момент строительства нормами и законами Республики Казахстан».

В компании настаивают на том, что исполнение требований по закрытию и демонтажу фабрики ТОО «Казахалтын Technology» лишает Бестобинскую производственную площадку будущего.

Отвечая на вопрос редакции о том, не опасается ли компания, что подобное дело против активистов может нанести ей имиджевый урон, в «Казахалтын Technology» ответили, что полагают, что они столкнулись с «экологическим экстремизмом, где под прикрытием высоких лозунгов, имеет место быть попытка своим видением и действиями навредить законным действиям бизнеса, который является работодателем для существенной части жителей поселка».