«Вакцина стоит 220 тысяч, будете выкупать?»

Моя бабушка была против спинной пункции из-за опасности всей этой процедуры, ведь малейшая ошибка врачей может привести к летальному исходу. Но родители были настроены решительно, они хотели быстрее определить, чем я больна, чтобы вылечить, и согласились на пункцию. Мы доверились врачам. В тот момент было мне все равно, что со мной будут делать, — хотелось быстрее выздороветь. После пункции диагноз был подтвержден, и мы начали бороться с менингитом. В больнице нам сказали, что есть традиционные препараты, но можно достать и покачественнее. Родители нашли самые лучшие лекарства. Нас тогда очень поддержали родственники и папины сослуживцы.

В больнице я провела месяц, и все это время я была неподвижна, мне нельзя было поворачивать голову, было больно даже шевелить руками. Отец приходил каждый вечер, привозил мне игрушки и сладости. Аппетит пропал, но надо было есть. Помню, что давали много мяса, продуктов с высоким количеством витаминов. Всю эту еду измельчали, так как мне было тяжело жевать и глотать. Через месяц мне сделали повторную пункцию и сообщили, что я пошла на поправку.

После того, как меня выписали, я еще около месяца провела дома. Ровно через два месяца после начала заболевания я попробовала встать на ноги, училась заново ходить, держать вилку. Координация движений была нарушена, пальцы меня не слушались. У меня появилась чувствительность к звукам. Из самой дальней комнаты в 4-х комнатной квартире я слышала, как на кухне кто-то скребет вилкой по тарелке. Это было невыносимо и так било по мозгам! Все начали соблюдать полнейшую тишину, телевизор дома не включали, разговаривали шепотом.

У менингита много последствий, под наблюдением врачей я провела два года. Каждые три месяца мы посещали медиков. Родственники из аула регулярно привозили мне мясо и молочные продукты. Организм был очень слабым, мне было прописано правильное питание, специальный курс физической нагрузки. После менингита ослабший организм мог подцепить любой вирус, и даже после ОРВИ могли быть необратимые последствия. Но благодаря хорошей команде врачей, реабилитации и поддержке родных, я восстановилась и забыла всё, как страшный сон. Перенесенный менингит не помешал мне стать мамой троих детей, я живу, и я счастлива».

Как часто встречаются менингиты и как они различаются

Менингитом называют воспаление мозговых оболочек. Выделяют 5 типов, в зависимости от причины — вирусные, бактериальные, грибковые, паразитарные и неинфекционные.

У Елены Абжановой был вирусный менингит. Они встречаются в практике чаще, чем бактериальные, и обычно протекают легче — в основном требуются лишь симптоматическое лечение и наблюдение, и в большинстве случаев все проходит самостоятельно. Самыми частыми возбудителями вирусных менингитов являются энтеровирусы, но также их могут вызывать, например, вирусы кори или ветряной оспы.

Симптомы вирусных и бактериальных менингитов абсолютно одинаковые: поставить точный диагноз можно после проведения спинномозговой пункции (люмбальной пункции — прим. V) и анализа состава спинномозговой жидкости. При бактериальных, или, иначе, гнойных менингитах в спинномозговой жидкости повышается количество лейкоцитов — она становится мутная, и иногда примесь гноя можно увидеть на глаз. При вирусных, серозных менингитах в ликворе преобладают лимфоциты.

Бактериальные менингиты чаще носят гнойный характер, протекают тяжело, нередко приводят к летальному исходу. Даже после выздоровления у многих пациентов могут развиваться осложнения различной степени выраженности — слепота, глухота, умственная отсталость, поведенческие расстройства, психоэмоциональная лабильность, снижение успеваемости в школе и так далее. Это происходит потому, что гнойное воспаление приводит к повреждению мозговых оболочек, нервов и вещества головного мозга с последующим рубцеванием и развитием в них атрофических изменений.