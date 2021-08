Почему в Казахстане нет нормального доступа к дополнительным вакцинам?

Тем не менее, вакцина против ветряной оспы «Варилрикс» успешно и широко применяется во множестве стран на всех континентах Земли, т.к. распространенность ветряной оспы и опоясывающего герпеса (вызываемого тем же типом вируса varicella-zoster) составляет 140 миллионов случаев ежегодно. Вопреки сложившемуся стереотипу, ветряная оспа – не легкая детская инфекция: ведущими осложнениями ветряной оспы у детей являются бактериальная кожная инфекция, острый средний отит, пневмония и бронхит, поражения нервной системы, причем осложнения возникают в 2-6% случаев. Согласно международным данным, индикатор госпитализации составляет 1-2 на 1000 здоровых детей и 14 на 1000 взрослых. Летальный исход: в среднем 1 на 60 000 случаев (дети 1-14 лет: 1 на 100 000, подростки 15-19 лет: 6 на 100 000, взрослые 30-49 лет: 21 на 100 000).

Именно поэтому профилактическая иммунизация является на сегодняшний день наиболее эффективным средством борьбы с ветряной оспой и ее осложнениями. Внедрение универсальной массовой вакцинации против ветряной оспы на государственном уровне значительно уменьшило количество случаев заболевания и госпитализацию. К примеру, в Германии, после внедрения массовой иммунизации детей против ветряной оспы в 2012 году, заболеваемость снизилась на 84%, в Испании (иммунизация внедрена с 2012 г.) — на 98%, в США (с 2010 г.) — на 79%, в Италии (регион Сицилия, с 2007 г.) — на 90%, в Уругвае (с 2005 г.) — на 87%.

«Варилрикс» имеет клинически приемлемый профиль безопасности: по препарату было проведено 36 клинических исследований у здоровых лиц, во время которых не было выявлено никаких серьезных побочных событий связанных с вакцинацией. Вакцина показала приемлемую переносимость в специальных группах, в том числе у лиц, имеющих ряд хронических и иммуносупрессивных нарушений при иммунизации во время ремиссии или в стабильных условиях после или во время лечения, а также у лиц близкого контакта (подробнее об исследованиях в пунктах №6, 7, 8 в источниках к материалу — прим. V).

По мнению ВОЗ⁹ и других международных научных организаций, внедрение массовой вакцинации против ветряной оспы в странах, путем создания максимального охвата и высокого порога коллективного иммунитета, является наиболее эффективной мерой борьбы против ветряной оспы, опоясывающего лишая и всех осложнений, связанных с этими заболеваниями».

Ответ компании заканчивался тем, что GSK готова рассмотреть возможность поставки вакцины против ветряной оспы «Варилрикс» для нужд массовой вакцинации детей, в случае если антиген ветряной оспы будет включен в Казахстанский Национальный календарь профилактических прививок.

В заключение: в этом материале мы пытались разобраться — что нужно сделать, чтобы дополнительные вакцины (от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и другие) появились в Казахстане. Но проблема оказалась шире — далеко не всегда и не все вакцины из Национального календаря в нашей стране можно получить на платной основе. Хотя, ставить вакцины своему ребенку в порядке живой очереди в госполиклинике или в частной клинике по записи — это выбор родителей и он должен быть. Ставить себе и своему ребенку только обязательные вакцины, заказывать ли на платной основе дополнительные или выбирать из нескольких производителей, что практикуется во многих странах, — это тоже выбор. И он тоже важен. Понятно, что наш рынок, учитывая население и спрос, не сравним с европейскими или латиноамериканскими странами и, отчасти, поэтому не представляет такого интереса для поставки вакцин вне госзаказа. И именно поэтому в этой ситуации необходимо участие государства. В мировой практике есть разные примеры того, как решаются вопросы доступа к обязательной и дополнительной вакцинации. Мы искренне надеемся, что Казахстан учтет все лучшее из зарубежных примеров, чтобы сделать процесс как плановой, так и дополнительной иммунизации детей и взрослых в нашей стране более понятным и доступным.

При подготовке этого материала мы использовали следующие источники:

Оценка смертности детей младше 5 лет от ротавируса в мире за 2008 год до введения всеобщих программ вакцинации против ротавируса: систематический обзор и метаанализ

Иллюстрации о болезнях взяты из первого тома «Стандартные определения случаев и алгоритмы мероприятий при инфекционных болезнях», подготовленного коллективом авторов.

Вся официальная статистика и информация предоставлены Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан.

Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальные точки зрения Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане и Агентства США по международному развитию (USAID).