Почему в Казахстане нет нормального доступа к дополнительным вакцинам?

У меня есть версия, что стало причиной так рано проявившегося вируса зостера. За пару месяцев до этого я бросил курить — резко, а не постепенно, как обычно рекомендуют. Это был большой стресс для организма, и, может быть, это сказалось на иммунитете. Плюс наложились стрессовые ситуации по рабочим проектам, на фоне всего этого и проявился опоясывающий лишай. Может быть еще какие-то факторы сыграли, но резкий отказ от сигарет, думаю, стал одним из решающих. Поэтому, если рекомендовать кому-то бросать курить, то я бы советовал делать это плавно. Что касается вакцин, то если бы я знал, что в 2017 году со мной случится такое, то поехал бы заранее в страну, где ставят прививку от опоясывающего лишая, и поставил ее. Даже если бы этого не случилось, наверное, стоило бы ее поставить, чтобы обезопасить тех, у кого могут быть проблемы в случае контакта».

Возвращаясь к семье Наргиза: его супруга Софья до сих пор ждет появления в Казахстане вакцины от ветряной оспы — чтобы привить себя и детей, которые еще не успели подхватить эту инфекцию в садике и школе.

Как частные медцентры закупают вакцины?

Закупкой вакцин, которые дети и взрослые получают бесплатно в рамках Национального календаря прививок, занимается ТОО «СК-Фармация». Тут стоит отметить, что Казахстан — одна из немногих стран СНГ, которая самостоятельно закупает вакцины, а не получает их за счет международных благотворительных фондов.

Но, к сожалению, на частном рынке вакцинации пока царит хаос. На наш официальный вопрос о том, почему в частных клиниках не найти тех или иных вакцин, зарегистрированных на сайте Национального центра экспертизы, мы получаем неизменный ответ, что «Министерство здравоохранения Республики Казахстан не регулирует деятельность частных медицинских организаций, осуществляющих профилактические прививки против инфекционных заболеваний в части предлагаемых услуг по видам вакцинации и стоимости проведения прививок».

Мы решили узнать у представителей частных медцентров и центров вакцинации о том, кто к ним приходит на прививки, как происходит закуп и какие возникают сложности. Рассказывает Ирина Шинкаренко, семейный врач клиники IMC:

«К нам в медцентр обращается несколько категорий людей, помимо родителей с маленькими детьми, это взрослые люди, которые не могут получить вакцины в государственных клиниках (например, прививку от гепатита В), иностранцы, иногородние, люди, не стоящие на учете в поликлинике. С гепатитом В получилось интересно: многие оказались не охвачены, потому что ее ввели в прививочный календарь в 1999 году, а люди, которые родились раньше, не попали под эту вакцинацию или по какой-то причине не получили прививку в школе. Люди хотят привиться, а в поликлиниках взрослым эти вакцины не ставят.