Почему в Казахстане нет нормального доступа к дополнительным вакцинам?

Когда мы задаем представителям Минздрава вопрос о внедрении новых вакцин в Национальный календарь прививок, то получаем примерно такой ответ: «Охватить бы население теми прививками, что уже есть в календаре, и не дать снизиться охвату до критического уровня». Отчасти мы с этим согласны, учитывая растущее день ото дня количество противников вакцинации. Но помимо тех, кто до сих пор верит опытам акушера-гинеколога Аманжоловой и тому, что в детские вакцины все еще добавляют ртуть и они приводят к аутизму, есть и другая категория родителей. Те, кто оценивает риски от опасных инфекций и готовы ставить своим детям дополнительные вакцины, но у них нет возможности сделать это даже на платной основе. В этом материале мы попытаемся разобраться в происходящем.
«Заразилась ветрянкой в 26 лет и получила осложнение в виде вирусного менингита»
Асем Толеген заразилась ветрянкой от сына: когда он заболел, начала искать вакцину от ветряной оспы и выяснилось, что ее в Казахстане нет.
Беременные, не болевшие ранее ветрянкой, входят в группу риска. Если внутриутробное инфицирование плода, следом за его матерью, случилось в течение первых 20 недель беременности, это может привести к самопроизвольному аборту, внутриутробной смерти плода или рождению ребенка с синдромом врожденной ветряной оспы. Новорожденный с таким синдромом не является источником заражения ветряной оспы, но у него могут быть пороки развития конечностей (укорочение, деформация), головного мозга (микроцефалия, гидроцефалия, корковая атрофия, диафрагмальный паралич) и органов зрения (катаракта). Подобные и многие другие осложнения могут быть также у ребенка с синдромом врожденной краснухи — об этом мы писали в нашем материале о вакцинации во время беременности.
«Когда инкубационный период закончился, меня сильно обсыпало в верхней части тела (лицо, шея, грудная клетка), а на руках и ногах были только пару элементов. Следы остались на лице, сейчас пытаюсь их вывести — несколько рубцов, боюсь, так и не пройдут, — вспоминает Асем Толеген. — Но самым серьезным осложнением стал вирусный менингит, который начался на шестой день с момента появления везикул на теле. В качестве лечения я принимала противовирусный препарат».
Чем опасна ветряная оспа?
Ветряная оспа или «ветрянка» традиционно считается безобидной детской болезнью, которой «лучше переболеть в детстве и забыть». Эта инфекция действительно легче переносится в детском возрасте, и некоторые родители даже специально отводят своих малышей в гости к больным ветрянкой, на так называемые «ветряночные вечеринки». Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд.
Несмотря на то, что в подавляющем большинстве случаев ветрянка у детей действительно протекает довольно легко, бывают и исключения, и мы никогда не знаем, у какого ребенка как будет протекать болезнь. Даже дети из одной семьи могут болеть абсолютно по-разному: один перенесет легко и почти без температуры, а второй — с высокой температурой и сильнейшими высыпаниями, шрамы от которых останутся потом на всю жизнь. Помимо этого, в редких случаях, после ветрянки могут быть куда более серьезные осложнения, нежели чем оставшиеся на коже рубцы.
Одно из самых неприятных последствий ветрянки в том, что после попадания в организм вирус ветряной оспы остается в нашем теле на всю жизнь — он «селится» в нервных клетках (а точнее — узлах или ганглиях), и при снижении сопротивляемости, может активизироваться вновь, вызывая такое состояние, как опоясывающий лишай. Для него характерно появление зудящих пузырьковых высыпаний на фоне покрасневшей кожи, по ходу ветвей того или иного нерва. Характерным признаком является то, что высыпания обычно односторонние, не пересекают срединной линии тела. Место поражения обычно очень болезненно, боли могут быть настолько сильными, что не помогают даже наркотические анальгетики (морфин — прим. V). Заболевание может сопровождаться повышением температуры. Высыпания могут появиться на любом участке тела — туловище, конечностях, голове, лице. В области глаза вирус зостер может вызывать поражение роговицы. Вовлечение лицевого и тройничного нервов часто грозит осложнениями, поэтому такие пациенты требуют пристального наблюдения или лечения в стационаре. У ослабленных пациентов (например, больных сахарным диабетом или ВИЧ-инфицированных) пост-герпетическая боль может быть очень выраженной и оставаться надолго — на протяжении нескольких месяцев, лет, а иногда постоянно. Опоясывающим лишаем, в отличие от ветрянки, можно болеть не один раз. Боль при этом заболевании существенно нарушает качество жизни, поэтому за рубежом детей прививают от ветряной оспы, а взрослых, которые переболели до изобретения вакцины, — от опоясывающего лишая.
Вакцины от ветрянки и опоясывающего лишая
В Казахстане раньше была доступна вакцина от ветряной оспы, но с 2012 года ее нет в стране. Это была живая вакцина «Варилрикс» европейского производителя «ГлаксоСмитКляйн». У этой же компании есть вакцина «Приорикс-тетра» — комбинированная живая вакцина против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы. В ряде стран ее ставят детям в первый год жизни, так же как у нас КПК (вакцина против кори, паротита и краснухи — прим. V) по Национальному календарю.
Вакциной «Варилрикс», согласно инструкции, разрешено прививать здоровых детей, начиная с возраста 9 месяцев; пациентов группы высокого риска (в т.ч. при остром лейкозе, на фоне терапии иммунодепрессантами, пациентов, которым планируется произвести трансплантацию органа, при хронических заболеваниях); и здоровых взрослых людей, проживающих в тесном контакте с заболевшими и/или никогда не болевших ветрянкой ранее. Помимо «ГлаксоСмитКляйн», вакцину от ветряной оспы выпускают всего несколько компаний: «Варивакс» — «Мерк», Германия; «Нексипокс» — OOO «НОВО Меди Сайенсес», Индия; Живая вакцина от ветряной оспы — «Синофарм», Китай. В Казахстане зарегистрировано две вакцины — «Варилрикс» и «Варивакс».
От опоясывающего лишая также есть вакцины для тех, кто уже переболел ветряной оспой, но к нам они пока не завозились. Тем не менее, существует два типа вакцин — рекомбинантная вакцина и живая аттенуированная. В этом материале мы не будем останавливаться на них подробно, так как пока стоит вопрос — когда в Казахстане снова появится вакцина от самой ветряной оспы, как источника вируса зостера в организме.
По статистике опоясывающий лишай может проявиться у 10-20% переболевших ветряной оспой. Некоторые из предрасполагающих факторов — возраст (старше 55 лет), снижение иммунитета или стресс. Наш следующий герой заболел опоясывающим лишаем в 33 года и триггером к этому стал довольно неожиданный фактор.
«Помню выражение лица моей супруги, не болевшей в детстве ветрянкой, когда она узнала, чем я заболел»
Наргиз Ахметов переболел ветрянкой в детстве — лет в пять. Он плохо помнит подробности, но по рассказам родителей все прошло в легкой форме, даже не осталось следов на коже. Наргиз даже подумать не мог, что перенесенная «детская болезнь» может стать причиной проблем в будущем.
«Это был февраль или март 2017 года, мы с друзьями собирались лететь в Дубай, и за день до вылета у меня поднимается температура, появляется кашель, а на спине начинается нереальный зуд, — вспоминает Наргиз. — Я попытался рассмотреть в зеркале, в чем причина, и увидел на спине пятно в мелких пупырышках. Я обалдел и сначала подумал, что, может, это какое-то отравление или аллергия, начал гуглить и вызвал врача на дом. Врач после осмотра “обрадовал”, что это опоясывающий лишай, вызванный вирусом “герпес зостер”. Решил перепроверить диагноз у другого врача — он подтвердил».
Помимо сорванного отпуска была и другая проблема — супруга Наргиза, Софья, как и их сын, не болели ветрянкой, а человек с активизированным «вирусом зостер» в организме заразен для окружающих. Более того, Софья ждала второго ребенка и до родов ей оставалось около трех месяцев. Чем опасна ветрянка для беременных и что такое врожденный синдром ветряной оспы — мы писали выше.
«Помню выражение лица моей супруги, не болевшей в детстве ветрянкой, когда она узнала, чем я заболел. У нее был такой взгляд… и она просто вся побелела. В тот момент я ощутил себя на месте тех людей, которые говорят близким какие-то страшные диагнозы, насколько это может быть неприятно. Но чтобы избежать еще больших неприятностей, пришлось изолировать супругу и сына на время, пока я был заразен. И так я остался один в квартире, сорвалась поездка, и настроение было паршивое. Помню эти дни, когда все зудит, чешется, ужасно дискомфортно, а трогать места с высыпаниями ты не можешь. Помогали обезболивающие таблетки, которые снижали зуд, но их действие быстро прекращалось. Не помню, что еще прописывали, возможно, и мази, но вообще эта болезнь редко встречается, вернее — доктора с ней редко встречаются. Те, к которым я ходил, мне говорили: “Давно такого не видел, крепись-держись”. Меня они тогда напугали, и мне кажется, что это неправильно — так преподносить, наоборот, нужно было успокоить как-то и подбодрить.
У меня есть версия, что стало причиной так рано проявившегося вируса зостера. За пару месяцев до этого я бросил курить — резко, а не постепенно, как обычно рекомендуют. Это был большой стресс для организма, и, может быть, это сказалось на иммунитете. Плюс наложились стрессовые ситуации по рабочим проектам, на фоне всего этого и проявился опоясывающий лишай. Может быть еще какие-то факторы сыграли, но резкий отказ от сигарет, думаю, стал одним из решающих. Поэтому, если рекомендовать кому-то бросать курить, то я бы советовал делать это плавно. Что касается вакцин, то если бы я знал, что в 2017 году со мной случится такое, то поехал бы заранее в страну, где ставят прививку от опоясывающего лишая, и поставил ее. Даже если бы этого не случилось, наверное, стоило бы ее поставить, чтобы обезопасить тех, у кого могут быть проблемы в случае контакта».
Возвращаясь к семье Наргиза: его супруга Софья до сих пор ждет появления в Казахстане вакцины от ветряной оспы — чтобы привить себя и детей, которые еще не успели подхватить эту инфекцию в садике и школе.
Как частные медцентры закупают вакцины?
Закупкой вакцин, которые дети и взрослые получают бесплатно в рамках Национального календаря прививок, занимается ТОО «СК-Фармация». Тут стоит отметить, что Казахстан — одна из немногих стран СНГ, которая самостоятельно закупает вакцины, а не получает их за счет международных благотворительных фондов.
Но, к сожалению, на частном рынке вакцинации пока царит хаос. На наш официальный вопрос о том, почему в частных клиниках не найти тех или иных вакцин, зарегистрированных на сайте Национального центра экспертизы, мы получаем неизменный ответ, что «Министерство здравоохранения Республики Казахстан не регулирует деятельность частных медицинских организаций, осуществляющих профилактические прививки против инфекционных заболеваний в части предлагаемых услуг по видам вакцинации и стоимости проведения прививок».
Мы решили узнать у представителей частных медцентров и центров вакцинации о том, кто к ним приходит на прививки, как происходит закуп и какие возникают сложности. Рассказывает Ирина Шинкаренко, семейный врач клиники IMC:
«К нам в медцентр обращается несколько категорий людей, помимо родителей с маленькими детьми, это взрослые люди, которые не могут получить вакцины в государственных клиниках (например, прививку от гепатита В), иностранцы, иногородние, люди, не стоящие на учете в поликлинике. С гепатитом В получилось интересно: многие оказались не охвачены, потому что ее ввели в прививочный календарь в 1999 году, а люди, которые родились раньше, не попали под эту вакцинацию или по какой-то причине не получили прививку в школе. Люди хотят привиться, а в поликлиниках взрослым эти вакцины не ставят.
Государство взяло на себя ответственность по закупу обязательных вакцин, поэтому в государственном секторе все очень хорошо — в поликлиники вакцины закупаются у западных производителей в достаточных количествах. Самые большие проблемы у частного сектора. Например, вакцину “Бустрикс” (вакцина АКДС для взрослых — прим. V) — мы не видим уже года два, но в поликлиниках она есть, но не все граждане могут получить ее и там. По графику вакцинации она ставится только в 5 лет и взрослым, которые не получили прививки от коклюша, дифтерии, столбняка в детстве. В частных центрах перебои с вакцинами очень серьезные. Причем это в Алматы, в других городах ситуация еще хуже — там зачастую даже нет частных прививочных кабинетов. Мы заранее не знаем, какая вакцина будет. Иногда мы не можем получить вакцины по полгода-году, просто потому что фармкомпаниям не очень выгодно поставлять препараты в небольших количествах. Например, вакцина от ветрянки зарегистрирована в Казахстане, но не входит в национальный календарь вакцинации, то есть спрос на нее низкий. Большинство родителей предпочитают заразить своего ребенка в раннем возрасте, вместо того чтобы привить его. Пропала вакцина от гепатита В, “Хаврикс” (вакцина от гепатита А — прим. V) уже давно нет, и от менингококковой инфекции тоже быстро заканчивается вакцина. Долгое время не было комбинированной АбКДС-содержащей вакцины “Пентаксим”, потом появилась. Стабильных поставок у нас нет, и это очень неудобно: обычно вакцины ставятся сериями и иногда получается так, что одну вакцину ты поставил, а закончить серию не можешь, потому что вакцины нет в наличии».
То, что фармкомпаниям невыгодно делать небольшие поставки, приводит к тому, что необходимые вакцины невозможно найти ни в одном из частных медцентров. Хотя были времена, когда производители соглашались привозить некоторые вакцины даже в минимальных количествах. Роза Аскарбековна Исмуратова заведующая двух клиник вакцинации Pharmacom в Алматы, застала это время:
— Мы формируем списки на закуп на основе прошлых заказов, но не всегда удается угадывать — иногда спрос больше, иногда меньше. Мы берем среднее количество, а потом, если что — дозаказываем. Количество также рассчитывается исходя из срока годности вакцины — прикидываем на основе прошлых данных, сколько в месяц у нас может уйти доз и далее умножаем на количество месяцев до конца срока годности. Неиспользованные вакцины возвращаем обратно поставщикам на утилизацию, но обычно их остается немного или не остается вообще.
Непосредственно самим оформлением заказов на поставку вакцин занимаются наши менеджеры. Обычно нам привозят вакцины через дистрибьютора «Медсервис Плюс» — они принимают заказанное от поставщиков-производителей к себе на склад и далее уже привозят к нам. Само собой — с соблюдением холодовой цепи, на специальной машине, в термоконтейнере и с температурным датчиком.
— Как часто возникают проблемы с поставками и поставщиками?
— Мы работаем со всеми основными фармкомпаниями — это «Санофи», «ГлаксоСмитКляйн», «Пфайзер». Главная сложность для нас — в изменении политики компаний при смене руководства. К примеру, «ГлаксоСмитКляйн» раньше привозили столько вакцин, сколько нам нужно для двух филиалов. Мы знаем, сколько у нас примерно уходит, и мы заказываем в этом объеме. Например, от гепатита В нам нужно было на год 1000 доз, а у них минимальная продажа — 5000. Мы не осилим этот объем, а значит, вакцина просто пропадает. Другой пример с вакциной от гепатита В «Эувакс» корейского производителя — у них минимальный заказ 5000-10000 доз. Поэтому мы не можем пока себе позволить заказ этой вакцины и договариваемся с другими производителями, чьи вакцины зарегистрированы в Казахстане.
Еще одна причина, почему до нас не доходят некоторые вакцины, — это приоритетность рынка. Особенно это касается европейский вакцин. Например, тем же самым «Варилриксом» стараются обеспечить сначала европейский рынок. Похожая ситуация с вакцинами от гепатита А — раньше привозили «Хаврикс», но сейчас мы его уже больше года не видим (примерно с этого времени по госзаказу стала закупаться другая вакцина от гепатита А — прим. V). Ждали аналогичную вакцину от «Санофи», но и по ней пока нет новостей — они же обеспечивают всю Европу, и нам достается по остаточному принципу.
— Давайте вернемся к вакцине «Варилрикс» — как давно она не завозится в Казахстан?
— «Варилрикса» нет лет 10 — эту вакцину привозили тогда, когда производитель поставлял столько доз, сколько запрашивали. Возможно, они надеялись, что она войдет в Национальный календарь прививок и будут большие поставки. Но в казахстанский календарь прививок эта вакцина пока не попала. Хотя, во многих странах вакцина от ветряной оспы уже входит в обязательный календарь. И сейчас поставщик-производитель не берется за поставку, хотя раньше они все-таки привозили в малых количествах. А те, кто получил эту прививку лет 10 назад, хотят привить своих детей, а вакцины нет. Обычно раз в год мы даём заказ на «Варилрикс», но никогда не можем сказать — получим или нет. Возможно, на нас просто не хватает.
— Еще одна дополнительная вакцина, про которую родители периодически спрашивают, — от ротавирусной инфекции. Была ли она когда-либо у вас?
— Вакцина от ротавирусной инфекции не входит в Национальный график прививок и нам не поставлялась. Хотя вроде как-то была на складе, но была слишком дорогой. Эта вакцина ставится в 2 и 4 месяца. К нам же, в основном, приходят с детьми, которым уже 4-6 месяцев, у них был медотвод и им уже поздно ставить прививку от ротавирусной инфекции. Да и в принципе — люди не всегда готовы делать дополнительные вакцины, хотя бы основные поставить.
Зачем нужна вакцина от ротавирусной инфекции?
С ротавирусной инфекцией рано или поздно познакомятся все родители — около 95% детей переболеют ею хотя бы однократно в возрасте до 5 лет. Ротавирусный гастроэнтерит от других «кишечных вирусов» отличают более выраженные симптомы, и быстро наступает обезвоживание, что нередко вынуждает родителей вызывать скорую помощь и даже госпитализировать больного ребенка. Для болезни характерно повышение температуры, частый водянистый стул (до 15 раз в сутки и более — прим. V), нередко чередующийся или даже сопровождаемый рвотой.
Ротавирус широко распространен во всем мире, по международной статистике ежегодно он становится причиной около 111 миллионов случаев заболевания, 25 миллионов обращений за медицинской помощью, 2 миллионов госпитализаций и около полумиллиона (в среднем 450-600 тысяч) смертей у детей младше 5 лет. Ротавирусной инфекцией можно болеть несколько раз на протяжении жизни, но, как правило, первый эпизод — самый тяжелый, а во взрослом возрасте болезнь часто протекает бессимптомно, но при этом человек является заразным для других. Наибольшую опасность эта инфекция представляет для грудных младенцев и детей младше 5 лет. Вакцина от ротавирусной инфекции помогает сократить количество госпитализаций из-за тяжелой диареи у детей до 5 лет на 40%, поэтому в развитых странах малышей начинают прививать (вакцина дается в виде капель в рот — прим. V), начиная с 6 недель до 8-го месяца жизни в количестве 2 или 3 доз в зависимости от производителя. В нашей стране зарегистрированы вакцины четырех производителей — американского, двух индийских и бельгийская.
В Казахстане за первые 4 месяца этого года был зафиксирован 841 случай ротавирусной инфекции, из них — 835 у детей до 14 лет. Показатели пока не приблизились к допандемийным годам (1749 в 2018 году и 1266 в 2019 году), но более точную картинку покажет статистика за весь год. Пока же данные за 4 месяца этого года почти такие же, как за весь 2020, в котором было зафиксировано всего 864 случая.
Национальный календарь прививок. О причинах нам рассказывала Айжан Есмагамбетова — председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК — прим. V) Минздрава в интервью для нашего проекта. О том, какие у Министерства здравоохранения планы относительно вакцины от ветряной оспы, нам ответила руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями КСЭК — Нуршай Азимбаева: «Пока вопрос внедрения этой вакцины в Национальный календарь не обсуждается. Внедрение каждой новой прививки — тяжелое дело и всегда негативно воспринимается населением. Это требует большой и упорной работы, что сейчас крайне затруднительно в связи с нынешней ситуацией по вакцинации против КВИ. К тому же у нас планируется программа по внедрению вакцины от ВПЧ, что также отрицательно будет принято большинством родителей, так как касается детей. Предугадывая реакцию противников прививок, требуется проведение огромной разъяснительной работы среди населения о важности вакцинации. Если мы будем распыляться и одновременно хвататься за все вакцины сразу, то у нас ни одну задачу не получится завершить нормально».
Почему в Казахстане нет вакцины от ветрянки — ответ одного из производителей
Напомним, что в Казахстане зарегистрировано всего две вакцины от ветряной оспы — «Варивакс» компании «Мерк» и «Варилрикс» компании «ГлаксоСмитКляйн». Из двух этих компаний только у «ГлаксоСмитКляйн» есть полноценное представительство в Казахстане, о чем сообщает международный сайт производителя. И именно вакцину этой компании упоминали врачи из частных медцентров в своих интервью — что она когда-то была доступна в Казахстане. Мы направили официальный запрос в компанию «ГлаксоСмитКляйн», чтобы собрать в этом материале мнения всех сторон — частных медцентров, представителей Минздрава и компании-производителя. Основные вопросы, которые нас интересовали: почему вакцины от ветряной оспы долгое время нет в Казахстане и что нужно сделать, чтобы она появилась? Ответ, который мы получили от компании-производителя:
«В настоящее время наша компания GlaxoSmithKline (далее — GSK) столкнулась с глобальным сокращением поставок вакцины против ветряной оспы из-за возросшего мирового спроса и ограничения производственных мощностей, что повлияло на доступность этой вакцины во многих странах. GSK работает над реализацией ряда мер, направленных на устранение ограничений, но из-за сложностей в производстве, данная ситуация продлится минимум до конца 2022 года. Данные ограничения коснулись также вакцины “Приорикс-Тетра” (вакцина против кори, эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы — прим. V), содержащей в своем составе антиген вируса ветряной оспы.
Тем не менее, вакцина против ветряной оспы «Варилрикс» успешно и широко применяется во множестве стран на всех континентах Земли, т.к. распространенность ветряной оспы и опоясывающего герпеса (вызываемого тем же типом вируса varicella-zoster) составляет 140 миллионов случаев ежегодно. Вопреки сложившемуся стереотипу, ветряная оспа – не легкая детская инфекция: ведущими осложнениями ветряной оспы у детей являются бактериальная кожная инфекция, острый средний отит, пневмония и бронхит, поражения нервной системы, причем осложнения возникают в 2-6% случаев. Согласно международным данным, индикатор госпитализации составляет 1-2 на 1000 здоровых детей и 14 на 1000 взрослых. Летальный исход: в среднем 1 на 60 000 случаев (дети 1-14 лет: 1 на 100 000, подростки 15-19 лет: 6 на 100 000, взрослые 30-49 лет: 21 на 100 000).
Именно поэтому профилактическая иммунизация является на сегодняшний день наиболее эффективным средством борьбы с ветряной оспой и ее осложнениями. Внедрение универсальной массовой вакцинации против ветряной оспы на государственном уровне значительно уменьшило количество случаев заболевания и госпитализацию. К примеру, в Германии, после внедрения массовой иммунизации детей против ветряной оспы в 2012 году, заболеваемость снизилась на 84%, в Испании (иммунизация внедрена с 2012 г.) — на 98%, в США (с 2010 г.) — на 79%, в Италии (регион Сицилия, с 2007 г.) — на 90%, в Уругвае (с 2005 г.) — на 87%.
«Варилрикс» имеет клинически приемлемый профиль безопасности: по препарату было проведено 36 клинических исследований у здоровых лиц, во время которых не было выявлено никаких серьезных побочных событий связанных с вакцинацией. Вакцина показала приемлемую переносимость в специальных группах, в том числе у лиц, имеющих ряд хронических и иммуносупрессивных нарушений при иммунизации во время ремиссии или в стабильных условиях после или во время лечения, а также у лиц близкого контакта (подробнее об исследованиях в пунктах №6, 7, 8 в источниках к материалу — прим. V).
По мнению ВОЗ⁹ и других международных научных организаций, внедрение массовой вакцинации против ветряной оспы в странах, путем создания максимального охвата и высокого порога коллективного иммунитета, является наиболее эффективной мерой борьбы против ветряной оспы, опоясывающего лишая и всех осложнений, связанных с этими заболеваниями».
Ответ компании заканчивался тем, что GSK готова рассмотреть возможность поставки вакцины против ветряной оспы «Варилрикс» для нужд массовой вакцинации детей, в случае если антиген ветряной оспы будет включен в Казахстанский Национальный календарь профилактических прививок.
В заключение: в этом материале мы пытались разобраться — что нужно сделать, чтобы дополнительные вакцины (от ротавирусной инфекции, ветряной оспы и другие) появились в Казахстане. Но проблема оказалась шире — далеко не всегда и не все вакцины из Национального календаря в нашей стране можно получить на платной основе. Хотя, ставить вакцины своему ребенку в порядке живой очереди в госполиклинике или в частной клинике по записи — это выбор родителей и он должен быть. Ставить себе и своему ребенку только обязательные вакцины, заказывать ли на платной основе дополнительные или выбирать из нескольких производителей, что практикуется во многих странах, — это тоже выбор. И он тоже важен. Понятно, что наш рынок, учитывая население и спрос, не сравним с европейскими или латиноамериканскими странами и, отчасти, поэтому не представляет такого интереса для поставки вакцин вне госзаказа. И именно поэтому в этой ситуации необходимо участие государства. В мировой практике есть разные примеры того, как решаются вопросы доступа к обязательной и дополнительной вакцинации. Мы искренне надеемся, что Казахстан учтет все лучшее из зарубежных примеров, чтобы сделать процесс как плановой, так и дополнительной иммунизации детей и взрослых в нашей стране более понятным и доступным.
При подготовке этого материала мы использовали следующие источники:
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Оценка смертности детей младше 5 лет от ротавируса в мире за 2008 год до введения всеобщих программ вакцинации против ротавируса: систематический обзор и метаанализ
Иллюстрации о болезнях взяты из первого тома «Стандартные определения случаев и алгоритмы мероприятий при инфекционных болезнях», подготовленного коллективом авторов.
Вся официальная статистика и информация предоставлены Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства Здравоохранения Республики Казахстан.
Мнения, выраженные в данном материале, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальные точки зрения Представительства ЮНИСЕФ в Казахстане и Агентства США по международному развитию (USAID).