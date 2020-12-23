​Год, когда государство заявило о себе вновь

Эти события пересекались с подъемом идеологии неолиберализма, согласно которой роль государств должна быть сведена к обеспечению порядка в разных сферах. Оно стало восприниматься как эффективный менеджер, организующий рынки и институциональные условия, чтобы максимизировать экономические возможности всех и каждого. Но по прошествии 30 лет ресурсы были сконцентрированы в руках элитных групп, а государство стало отстраненным от общества и его ценностей, тяготеющим к авторитарному стилю правления. Инструментальный подход к пониманию государства способствовал частичному разрушению социума: люди оказались отчуждены друг от друга, безучастны в политической жизни, а экономические интересы стали определяющей причиной их отношений.

В результате, констатирует российский политический философ Артемий Магун, на месте государства как основного субъекта политики и носителя смыслов возник вакуум. Именно поэтому к нему стала обращаться преимущественно одна политическая сила – националистически настроенные консерваторы. Но в действительности эти наблюдения были применимы только к наименее влиятельным в международной политике странам – постсоветским, латиноамериканским, ближневосточным и африканским. Крупные же государства − США, Россия, Китай, Евросоюз и Турция – в последние 20 лет старались укрепить или восстановить свой суверенитет. Достигалось это разными способами: через меркантилистский подход к внешней торговле, пренебрежение нормами мирового права, силовой контроль над внутренней политикой и т. д.

Пандемия Covid-19, разогнавшая многие социальные процессы, не обошла стороной и идею государства. Возвращению ее позиций уже помог мировой финансовый кризис 2008 года, интенсивная миграция жителей Ближнего Востока в Европу, а также экономическая политика Дональда Трампа, ставшая при нем еще более протекционистской. Но коронавирус наглядно продемонстрировал то, почему современным обществам в трудных ситуациях тяжело обойтись исключительно собственными силами. Без вмешательства государства частные компании могли бы уверенно заявлять, что им гораздо выгоднее увольнять заболевших сотрудников, чем тратить деньги на покупку средств индивидуальной защиты и разворачивать массовое производство вакцины. А частные клиники выставляли бы неподъемные цены на лечение, отказывая массе людей, нуждающихся в помощи.